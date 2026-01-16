Mindene megvolt – és mindent elveszített: így zuhant a csúcsról a kilátástalanságba Fergie, York egykori hercegnéje

András szerint édesanyja, II. Erzsébet nem ezt akarta volna

A botrányok következményeként Fergusont és Andrást megfosztották címeiktől, és kilakoltatták a Royal Lodbe-ból. „Sarah nem tudja feldolgozni, hogy eddig királyi életmódot folytatott, most pedig közemberként él. Hihetetlenül megalázónak találja a helyzetet. A közvélemény szerint Andás és Sarah nem bánták meg tetteiket, és nem értik, milyen vérlázító az Epsteinnel való kapcsolatuk és az azzal kapcsolatos hazugságaik. Ferguson úgy érzi, III. Károly király túl messzire ment a kilakoltatással, és igazságtalannak tartja, hogy elvette András születési jogát, a címei használatát. András pedig állítólag azt hangoztatja, hogy "ez az utolsó dolog, amit az anyja akart volna"” − nyilatkozta egy jólértesült a RadarOnline-nak.

András azt hangoztatja, édesanyja nem ezt akarta volna. Úgy tudni, Erzsébet királynőnek ő volt a kedvenc gyereke.

Forrás: Getty Images Europe

Korábbi beszámolók szerint Vilmos herceg ösztönözte Károlyt András eltávolítására, egy bennfentes akkor azt mondta, Sarah és András szerint Károly gyenge volt, hogy nem mert szembeszállni a saját fiával.

Sarah Ferguson lányai óvatosak

A volt hercegné most lányaihoz fordulna segítségért. Lapinformációk szerint Portugáliába költözne, ahol Eugénia hercegnő és férje élnek. A lányok azonban óvatosak: „Udvariasak a szüleikkel, de távol tartják magukat tőlük” – mondta egy forrás és hozzátette, ez teljesen érthető, ugyanis majdnem ők is elvesztették címeiket az Epstein-botrány miatt. Ferguson pénzügyi múltja sem nyugtatja meg Beatrixet és Eugéniát.

Forrás: Getty Images

Andrew Lownie könyve szerint II. Erzsébet királynő Fergie több százezer dollárnyi adósságát rendezte, mert az asszonyt egy barátja perrel fenyegette, amikor egy 132 000 dolláros kölcsönből mindössze 6 500 dollárt fizetett vissza. Egy korábbi cikk szerint évente több mint egymillió dollárt költött alkalmazottakra, ajándékokra és fényűző partikra. „Sarah fényűző körülmények között élt a Royal Lodge-ban, és azt gondolta, hogy haláláig ott marad” – mondta a forrás. „Nem számított arra, hogy életének ebben a szakaszában számlákat kell majd fizetnie, és semmi kilátása arra, hogy ez változni fog. Nincs erre felkészülve” – tette hozzá az informátor.