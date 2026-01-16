Jennifer Anistont és szerelmét 4000 kilométer választja el: valakinek költöznie kell

Jennifer Aniston és Jim Curtis kapcsolata egyre komolyabb, ám a több mint 4000 kilométeres távolság logisztikai nehézségeket okoz. A 56 éves színésznő továbbra is Los Angelesben érzi otthon magát, ahol évtizedek óta él, és ahol a munkája van.

Jennifer Anistont és Jim Curtist 4000 kilométer választja el

Forrás: Getty Images

„Jen New Yorkban kezdte a pályafutását, de azok nehéz idők voltak, az emlékei nem a legszebbek. Nyíltan vállalja, hogy a dél-kaliforniai napfény és az ottani életstílus sokkal közelebb áll hozzá” – mondta egy közeli forrás. „Los Angeles mindig is a bázisa lesz.”

Jim Curtis azonban New Yorkban él és dolgozik, ott építette fel karrierjét – így a pár jelenleg két város között ingázik, hogy együtt is tölthessenek időt.

Jennifer Aniston New Yorkba költözik?

Jennifer Aniston az új álma megvalósításán dolgozik. Régóta dédelgetett vágya, hogy végre színpadra álljon a Broadwayen. Egy interjúban úgy fogalmazott: „Ez az egyetlen dolog, amit még nem próbáltam ki. New Yorkban nőttem fel, imádtam színházba járni – szerintem fantasztikus élmény lenne.” Egy közeli barát szerint Jennifer Aniston nemcsak szereplőként, hanem producerként is részt venne egy darabban, ha összejön a lehetőség.

A pletykák szerint Jim Curtis is nyitott arra, hogy többet tartózkodjon Los Angelesben, mindent megtesz annak érdekében, hogy Jennifer Aniston kedvében járjon. Hogy végül ki költözik a másikhoz, azt egyelőre nem tudni, de az biztos, hogy kapcsolatukat hamarosan új szintre emelik.

