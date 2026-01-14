III. Károly királynak nincs szándékában találkozni fiával, Harry herceggel a herceg közelgő brit látogatása során. A friss beszámolók szerint az uralkodó attól tart, hogy bizalmas egyeztetéseik részletei kiszivároghatnak a sajtóhoz.

Károly király nem akar találkozni fiával, Harryvel

Forrás: WireImage

Tovább mélyülnek a Károly király és Harry herceg közötti ellentétek III. Károly király nem tervezi, hogy találkozik Harry herceggel közelgő brit látogatása során

Az uralkodó attól tart, hogy a bizalmas egyeztetések részletei kiszivárognának a sajtóhoz

A király rákkezelése miatt különösen érzékenyen kezeli egészségi állapotát

A királyi család forrásai szerint Harryt egyre inkább tehernek és megbízhatatlannak tartják

Károly király várhatóan Skóciában tartózkodik majd fia londoni látogatása idején

Harry herceg január 19-én újabb pert indít a brit bulvársajtó ellen

Királyi szakértők szerint a folyamatos jogi csaták tovább rontják Harry megítélését a családon belül

Károly király nem bízik Harryben

A 77 éves, rákkezelés alatt álló király a Radar Online információi szerint már a 2025 szeptemberében tartott rövid találkozójuk után arra a következtetésre jutott, hogy a 41 éves Harry herceg nem tekinthető megbízhatónak, főként akkor, ha személyes vagy egészségügyi kérdésekről van szó. A sussexi herceg a jövő héten tér vissza Londonba, ahol újabb jogi eljárás vár rá, ám apjával való találkozó nem szerepel a programban.

A királyi család forrásai szerint Harryt egyre inkább tehernek tekintik. Kinsey Schofield királyi szakértő a Fox News Digitalnak úgy fogalmazott: a család azért tartja megbízhatatlannak a herceget, mert a magánbeszélgetések részletei rendszeresen megjelennek a nyilvánosság előtt. Ez különösen kényes helyzetet teremt most, amikor a király rákkezelését szigorúan magánügyként kezelik.

Károly nem lesz Londonban a látogatás ideje alatt

A beszámolók szerint Károly király ráadásul várhatóan nem is tartózkodik majd Londonban fia látogatása idején. Az uralkodó januárban rendszerint Skóciába vonul vissza pihenni, és idén is ezt tervezi. Schofield szerint az apa és fia közötti kapcsolat továbbra is minimális, rendszeres kommunikációról pedig egyáltalán nem beszélhetünk.