András botrányaival lenullázta lányai örökségét – 30 millió fontot veszített Beatrix és Eugénia

Windsor Beatrix yorki hercegnő Andrew Mountbatten-Windsor Eugénia hercegnő
Andrew Mountbatten-Windsor botrányai nemcsak saját királyi jövőjét pecsételték meg. Emiatt lányai, Beatrix és Eugénia sem örökölnek, a Royal Lodge elvesztésével mintegy 30 millió fontnyi vagyonról mondhatnak le végleg.

Miközben Andrew Mountbatten-Windsor és volt felesége, Sarah Ferguson a windsori birtokon álló Royal Lodge elhagyására készülnek, egyre világosabbá válik, hogy sokkal komolyabb dologról van szó, mint egy szimpla költözés. Ingatlanszakértők szerint nincs lehetőség arra, hogy a pazar kúria valaha a Beatrix és Eugénia yorki hercegnőkhöz kerüljön.

Beatrix és Eugénia semmit nem örökölnek.
Beatrix és Eugénia semmit nem örökölnek.
Forrás: Getty Images Europe
  • A Royal Lodge becsült értéke 30 millió font.
  • Andrew Mountbatten-Windsor 2003 óta rendelkezett 75 éves bérleti szerződéssel az ingatlanra.
  • A bérleti jog megszűnésével nincs mit a lányokra örökíteni.
  • A kúriát András mintegy 7,5 millió fontért újíttatta fel.
  • A Koronabirtok visszaveszi az ingatlant.

Beatrix és Eugénia öröksége is ráment a botrányra

Andrew Mountbatten-Windsor 2003-ban kötött hosszú távú, 75 évre szóló bérleti szerződést a Crown Estate-tel a 30 szobás Royal Lodge-ra, miután egymillió font értékű megállapodást írt alá. A 65 éves András abban bízott, hogy idővel a pazar ingatlant továbbadhatja lányainak, Beatrix és Eugénia hercegnőknek, különösen azért, mert a kúria felújítására mintegy 7,5 millió fontot költöttek. Ez a terv azonban most szertefoszlott, ugyanis Andrást kilakoltatták, Sandringhambe költözik, Sarah Ferguson pedig magának keres otthont. „Az öröklés csak addig lett volna lehetséges, amíg a bérleti szerződés érvényben marad. Miután a bérleti szerződést felmondják vagy megszüntetik, nincs mit továbbadni. Ingatlan szempontjából ez teljesen lezárja az ajtót. A Royal Lodge teljes mértékben visszaszáll a Korona Vagyonára” − idézi Elliot Castle ingatlanszakértőt az Express

A yorki hercegnőknek így se lesznek anyagi gondjaik

Bár a Royal Lodge elvesztése papíron komoly vagyonkiesés, a hercegnők anyagi biztonságát nem veszélyezteti. Beatrix hercegnő egykori gyermekkori barátjához, Edoardo Mapelli Mozzi angol születésű ingatlanfejlesztőhöz ment feleségül, aki az olasz nemesi családból származik, és a Banda Property alapítója és vezérigazgatója. Beatrix hivatalos címe továbbra is Beatrix hercegnő, Edoardo Mapelli Mozzi asszony. A pár jelenleg egy 3,5 millió font értékű házban él a Cotswoldsban.

Eugénia hercegnő – hivatalosan Ő Királyi Fensége Eugénie hercegnő, Jack Brooksbank – kétgyermekes anyaként a londoni Hauser & Wirth művészeti galéria igazgatója. Férjével a Kensington-palota területén található Ivy Cottage-ban élnek, emellett Portugáliában is rendelkeznek egy otthonnal.

