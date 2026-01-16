Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A Oscar- és Golden Globe-díjas színésznő egy ideje már hazánkban tartózkodik. Eddig azt lehetett tudni, hogy Anne Hathaway Fejér vármegyében forgat, de most fény derült egy fővárosi hekyszínre is.

Anne Hathaway és Adam Driver Ron Howard legújabb akciófilmjét, az Alone at Dawnt forgatják Magyarországon.  A film egyik helyszíne a Szár-hegyi kőbánya, de kiderült, Budapesti jelenetek is lesznek. 

Magyarországon forgatják az Alone at Dawn akciófilmet: Anne Hathaway az egyik főszereplő.
Forrás: Getty Images

Anne Hathaway Budapest belvárosában

Ron Howard Alone at Dawn című legújabb akciófilmje a 2002-es Takur Ghar-i ütközetet dolgozza fel, amelyben John Chapman önfeláldozásával 23 bajtársát mentette meg Afganisztánban.  A hőst Adam Driver kelti életre a vásznon, Anne Hathaway, akinek a számmisztika sorsfordító évet ígér, pedig meghatározó szerepben csatlakozik a produkcióhoz. Driver októberben a budapesti Flippermúzeumban bukkant fel, most pedig Az ördög Pradát visel színésznőjét látták, ahogy az Erzsébet körút–Wesselényi utca sarkán, a Stifler Pool billiárdszalonban forgat.

Évekig húzódhat Rob Reiner fiának pere – Legalább két évig nem kerül bíróság elé Nick Reiner

Legalább 24 hónapig biztosan nem kezdődik meg Rob Reiner fiának gyilkossági pere – állítják a jogi szakértők. Az ok, Nick Reiner sztárügyvédjének felmondása: a 32 éves férfi kirendelt védője kénytelen az ügyet az alapoktól újraépíteni.

Mély gyászban a királyi család: meghalt a hercegnő

83 éves korában elhunyt Irén görög-dán hercegnő – a hírt január 15-én erősítették meg.

Katalin hercegné elárulta az egyetlen szabályt, amit György herceggel sosem szegnek meg

Egy ártatlan poén elég volt ahhoz, hogy bepillantást nyerjünk Kate Middleton mindennapjaiba. Katalin hercegné most elárulta, milyen szabályok szerint játszanak otthon legidősebb fiával.

 

