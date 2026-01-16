Anne Hathaway és Adam Driver Ron Howard legújabb akciófilmjét, az Alone at Dawnt forgatják Magyarországon. A film egyik helyszíne a Szár-hegyi kőbánya, de kiderült, Budapesti jelenetek is lesznek.

Anne Hathaway Budapest belvárosában

Ron Howard Alone at Dawn című legújabb akciófilmje a 2002-es Takur Ghar-i ütközetet dolgozza fel, amelyben John Chapman önfeláldozásával 23 bajtársát mentette meg Afganisztánban. A hőst Adam Driver kelti életre a vásznon, Anne Hathaway, akinek a számmisztika sorsfordító évet ígér, pedig meghatározó szerepben csatlakozik a produkcióhoz. Driver októberben a budapesti Flippermúzeumban bukkant fel, most pedig Az ördög Pradát visel színésznőjét látták, ahogy az Erzsébet körút–Wesselényi utca sarkán, a Stifler Pool billiárdszalonban forgat.

Anne Hathaway was spotted filming ‘Alone at Dawn’ in Budapest, Hungary today. pic.twitter.com/EZH7bRZzlK — Anne Hathaway Crave (@anniecrave) January 15, 2026

