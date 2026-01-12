Leonardo DiCaprio már a Golden Globe elején kellemetlen helyzetbe került: a házigazda beszólása nagyot ütött

A díjátadók nyitóbeszédeiben a csípős humor és a beszólások mindig fontos szerepet kaptak, ilyenkor még a legnagyobb híreségek sincsenek biztonságban. Nikki Glaser a Golden Globe 2026-os házigazdájaként nem szakított a hagyományokkal, és több sztárt is célbe vett. Az egyik "áldozata" Leonardo DiCaprio volt.

Leonardo DiCaprio a Golden Globe 2026-os gáláján

Forrás: Penske Media/Getty Images

Golden Globe 2026 és a vicc, ami éppúgy nem öregszik, mint Leonardo DiCaprio barátnői

Leonardo DiCaprio kétségtelenül a világ egyik legismertebb színésze, ám van egy téma, amely újra és újra utoléri, függetlenül attól, hány díjat nyer vagy milyen szerepért jelölik. A Golden Globe 2026-os gáláján a házigazda, Nikki Glaser ezt a jól ismert panelt vette elő, mégpedig az est nyitányában.

A színész ezúttal az Egyik csata a másik után című filmben nyújtott alakításáért kapott jelölést, ám a dicséret egy pillanat alatt csípős fordulatot vett. A komika ugyanis azt mondta:

a leglenyűgözőbb DiCaprio karrierjében az, hogy mindezt még azelőtt érte el, hogy a barátnője betöltötte volna a harmincat, ami szerinte „egyszerűen elképesztő”.

A poén a közönséget megnevettette, de Leonardo DiCaprio is megmosolyogta az elhangzottakat. Nikki Glaser gyorsan hozzá is tette, hogy tisztában van vele: olcsó vicc volt, de – saját bevallása szerint – nem tudta kihagyni, ugyanis ezen kívül meglepően kevés információ áll rendelkezésre a színész magánéletéről. Pedig nem lehet mondani, hogy Nikki nem végzett volna alapos kutatómunkát, visszament egészen a '90-es évekig, hogy valamilyen szaftos részletet derítsen ki a sztárról, ám végül csak odáig jutott, hogy megkérdezze: még mindig a tészta-e a kedvenc étele.

A humoros jelenet újra ráirányította a figyelmet DiCaprio aktuális párkapcsolatára is. A színész 2023 óta alkot egy párt a 27 éves Vittoria Cerettivel – aki megtörte a "25 éves átkot" –, ami természetesen a közösségi médiát sem hagyta hidegen. Egyes kommentelők például arra hívták fel a figyelmet, hogy a modell még meg sem született, amikor a Titanic 1997-ben mozikba került, és DiCapriót Kate Winslet oldalán világsztárrá tette.