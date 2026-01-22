Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Megtörte a csendet Boráros Gábor: „hogy mondjam el Zorának, hogy anya nincs többé"

Komáromi Bence
2026.01.22.
A gyászoló MMA-harcos szomorú interjút adott Jákli Mónika tragédiája után. Boráros Gábor arról beszélt, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a közös kislányuk a lehető legkevesebbet sérüljön.

Borzasztó tragédia rázta meg az országot szerda hajnalban. Boráros Gábor exfelesége, Jákli Mónika halálos autóbalesetet szenvedett 63-as főúton Szlovákiában.

Elhunyt Boráros Gábor volt felesége

  • Hajnalban halálos baleset történt a 63-as főúton Nagymegyer és Alistál között
  • • Egy Maybach nagy sebességgel letért az útról, fának csapódott, majd kigyulladt
  • • Az autó teljesen összeroncsolódott, több darabra szakadt az ütközés következtében
  • • A járművet a 31 éves Jákli Mónika vezette
  • • A fitneszmodell és influenszer a helyszínen életét vesztette
  • • A rendőrség megerősítette: az autóban egyedül tartózkodott
  • • A mentők megpróbálták újraéleszteni, de nem tudták megmenteni az életét
  • • Boráros Gábor a közösségi oldalán kért nyugalmat és megértést
  • • Közös kislányuk, Zora idén tölti be a negyedik életévét
  • • A baleset pontos körülményeit a hatóságok még vizsgálják

Boráros Gábor először adott interjút a baleset óta

Csütörtök délután Gábor arról posztolt az Instagram-oldalán, hogy rengeteg kérdés kavarog a fejében, amelyek nem hagyják őt nyugodni. Türelmet kért a követőitől és azt ígérte, hogy a nap folyamán összeszedi a gondolatait és mindent kiad majd magából. Addig azonban arra koncentrál, ami a legfontosabb a jelenlegi helyzetbe: a kislányára, Zorára, aki elveszítette az édesanyját. A ketrecharcos néhány órával később egy rövid telefonos interjút adott a Blikknek, amelyben elmondta, hogy milyen kihívásokkal szembesült a tragédia után. Figyelem, felkavaró sorok következnek!

„Folyamatosan kérdezgeti, hogy hol van anya, mikor jön már anya? Nagyon nehéz dolog ez, hiszen nem mutathatom neki, hogy baj van, de egyelőre azt se tudom, hogy mondjam el Zorának, anya nincs többé. Pszichológusok segítségért kértem abban, hogy mi a lehető legjobb út erre, hogyan kell ezt elmondani?" - árulta el a lapnak.

A sztársportoló elmondta, hogy nagyon nehéz helyzetbe került, de az új párja Dóra mindenben támogatja őt. Ezenfelül Gábor kiemelte, hogy jó viszonyt ápol Mónika családtagjaival is, akikkel kapcsolatban azt szeretné, ha a lehető legtöbb időt tölthetnék Zorával a jövőben is. Érthető okokból Boráros Gábor kislánya hozzájuk költözött, ő pedig mindent megtesz, hogy a lehető legkevesebb fájdalommal járjon számára az élethelyzetük változása.

