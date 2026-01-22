Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
„Mindörökké a szívemben maradsz” – megrendítő sorokkal búcsúzott Jákli Mónikától a vőlegénye

tragédia Jákli Mónika Boráros Gábor autóbaleset
2026.01.22.
Tragikus hirtelenséggel vesztette életét Jákli Mónika, amikor autója egy faoszlopnak csapódott. Vőlegénye a közösségi médiában emlékezett meg a 31 éves fitneszmodellről, akivel a közös életet terveztek.

Mély fájdalommal búcsúzik szerelme Jákli Mónikától - a fitneszmodell súlyos közlekedési balesetben, Szlovákiában veszítette életét. A fiatal nő autója lesodródott az útról, fának csapódott, majd darabjaira szakadt és ki is gyulladt. Jákli Mónika olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítás közben elhunyt. A tragédia pontos részleteit még vizsgálják.

Jákli Mónika 31 éves korában hunyt el autóbalesetben
Forrás: Instagram

Jákli Mónika vőlegénye szívszorító szavakkal búcsúzott

Jákli Mónika influenszerként, fitneszmodellként és valóságshow-szereplőként is ismert volt, a televíziónézők többek közt a Nyerő Páros és az Exek csatája című műsorokból is emlékezhetnek rá. Korábban Boráros Gábor MMA-harcossal alkotott párt, akitől egy kislánya is született.

A tragédia után Mónika jelenlegi szerelme nyilvánosan megemlékezett róla. A férfi – aki luxusautókkal kereskedik – a közös vállalkozásuk közösségi oldalán osztotta meg gondolatait:
 

A szívemben örökké élni fogsz. Te voltál az álmom amely valóra vált. Menyasszonyom voltál, a lelkem társa, akivel a jövőt terveztem – és bár az idő túl hamar elválasztott minket, a szeretetünk erősebb minden határnál. Hiányod elmondhatatlanul fáj, mégis hálás vagyok minden pillanatért, amit veled tölthettem. Mosolyod, hangod, érintésed örökre velem marad. Nem búcsúzom el tőled, mert a szerelem nem múlik el – csak átalakul emlékké, amely vezet és vigyáz rám. Nyugodj békében, drága szerelmem. Mindörökké a szívemben élsz.

A bejegyzéshez egy közös fotót is csatolt, amelyen mosolyogva ölelik egymást. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Sokkoló rendőrségi felvételek Jákli Mónika autójáról: a luxuskocsiból szinte semmi nem maradt

Kettétört, majd kigyulladt az autó, amellyel a fitneszmodell balesetet szenvedett. Jákli Mónika kirepült a kocsiból, a mentők mindent megtettek az életéért, de a 31 éves nő meghalt.

Szívszorító üzenet: Boráros Gábor közös kislányukkal búcsúzik a horrorbalesetben meghalt exétől, Jákli Mónikától

Tragédia rázta meg az országot ma hajnalban. Autóbalesetet szenvedett Jákli Mónika, fitneszmodell, az MMA-harcos Boráros Gábor volt felesége. A férfi az Instagramon tette közé gyászát.

Szörnyű tragédia: halálos baleset áldozata lett Boráros Gábor volt felesége, Jákli Mónika

Boráros Gábor volt felesége egy közúti balesetben vesztette életét. A tragikus baleset Szlovákiában, a 63-as főúton történt: Jákli Mónika 31 éves volt.

 

 

