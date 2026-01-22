„Mindörökké a szívemben maradsz” – megrendítő sorokkal búcsúzott Jákli Mónikától a vőlegénye

Mély fájdalommal búcsúzik szerelme Jákli Mónikától - a fitneszmodell súlyos közlekedési balesetben, Szlovákiában veszítette életét. A fiatal nő autója lesodródott az útról, fának csapódott, majd darabjaira szakadt és ki is gyulladt. Jákli Mónika olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítás közben elhunyt. A tragédia pontos részleteit még vizsgálják.

Jákli Mónika 31 éves korában hunyt el autóbalesetben

Forrás: Instagram

Jákli Mónika vőlegénye szívszorító szavakkal búcsúzott

Jákli Mónika influenszerként, fitneszmodellként és valóságshow-szereplőként is ismert volt, a televíziónézők többek közt a Nyerő Páros és az Exek csatája című műsorokból is emlékezhetnek rá. Korábban Boráros Gábor MMA-harcossal alkotott párt, akitől egy kislánya is született.

A tragédia után Mónika jelenlegi szerelme nyilvánosan megemlékezett róla. A férfi – aki luxusautókkal kereskedik – a közös vállalkozásuk közösségi oldalán osztotta meg gondolatait:



A szívemben örökké élni fogsz. Te voltál az álmom amely valóra vált. Menyasszonyom voltál, a lelkem társa, akivel a jövőt terveztem – és bár az idő túl hamar elválasztott minket, a szeretetünk erősebb minden határnál. Hiányod elmondhatatlanul fáj, mégis hálás vagyok minden pillanatért, amit veled tölthettem. Mosolyod, hangod, érintésed örökre velem marad. Nem búcsúzom el tőled, mert a szerelem nem múlik el – csak átalakul emlékké, amely vezet és vigyáz rám. Nyugodj békében, drága szerelmem. Mindörökké a szívemben élsz.

A bejegyzéshez egy közös fotót is csatolt, amelyen mosolyogva ölelik egymást.

