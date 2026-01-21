Sokkoló rendőrségi felvételek Jákli Mónika autójáról: a luxuskocsiból szinte semmi nem maradt

Szerda hajnalban halálos autóbalesetet szenvedett Jákli Mónika. A mentők azonnal elkezdték az újraélesztését, kórházba szállították, de az életét nem tudták megmenteni. Az influenszer-fitneszmodell halála sokkolta a környezetét és a nyilvánosságot is.

Jákli Mónika csupán 31 éves volt.

Forrás: Instagram

Jákli Mónika szerda hajnalban szenvedett halálos balesetet.

A 31 éves fitneszmodell és influenszer egy fának csapódott, kocsija szétesett és kigyulladt.

A roncsról felvételek is készültek.

Exe Boráros Gábor és kislányuk gyászolják.

Jákli Mónika elveszíthette uralmát járműve felett

Az eddigi információk szerint Jákli Mónika Szlovákiában, Nagymegyer és Alistál között haladt a 63-as főúton, amikor a nagydűri letérő közelében egy bal ívű kanyarban elveszíthette uralmát járműve felett, letért az útról, és nagy erővel egy fának ütközött Mercedes S 580-asával. Feltételezések szerint nagy sebességgel közlekedhetett, ugyanis a luxusautó a becsapódás következtében szinte teljesen széthullott, majd kigyulladt. Bár a mentők mindent megtettek Jákli Mónika életének megmentéséért, a 31 éves nő meghalt.

Jákli Mónika halálos balesetéről helyszíni fotók is készültek: amelyeket itt és itt nézhetsz meg.

A tragédiát követően az Jákli Mónika volt párja, Boráros Gábor megértést kért, majd egy későbbi posztban közös gyermekükkel együtt búcsúzott tőle a közösségi médiában. A fitneszmodell-influenszer egy kislányt hagyott maga után, aki idén lesz négyéves.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: