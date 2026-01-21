Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 21., szerda Ágnes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tragédia

Sokkoló rendőrségi felvételek Jákli Mónika autójáról: a luxuskocsiból szinte semmi nem maradt

tragédia Jákli Mónika Boráros Gábor autóroncs
Kettétört, majd kigyulladt az autó, amellyel a fitneszmodell balesetet szenvedett. Jákli Mónika kirepült a kocsiból, a mentők mindent megtettek az életéért, de a 31 éves nő meghalt.

Szerda hajnalban halálos autóbalesetet szenvedett Jákli Mónika. A mentők azonnal elkezdték az újraélesztését, kórházba szállították, de az életét nem tudták megmenteni. Az influenszer-fitneszmodell halála sokkolta a környezetét és a nyilvánosságot is. 

Jákli Mónika csupán 31 éves volt.
Jákli Mónika csupán 31 éves volt.
Forrás: Instagram
  • Jákli Mónika szerda hajnalban szenvedett halálos balesetet.
  • A 31 éves fitneszmodell és influenszer egy fának csapódott, kocsija szétesett és kigyulladt.
  • A roncsról felvételek is készültek.
  • Exe Boráros Gábor és kislányuk gyászolják.

Jákli Mónika elveszíthette uralmát járműve felett

Az eddigi információk szerint Jákli Mónika Szlovákiában, Nagymegyer és Alistál között haladt a 63-as főúton, amikor a nagydűri letérő közelében egy bal ívű kanyarban elveszíthette uralmát járműve felett, letért az útról, és nagy erővel egy fának ütközött Mercedes S 580-asával. Feltételezések szerint nagy sebességgel közlekedhetett, ugyanis a luxusautó a becsapódás következtében szinte teljesen széthullott, majd kigyulladt. Bár a mentők mindent megtettek Jákli Mónika életének megmentéséért, a 31 éves nő meghalt.

Jákli Mónika halálos balesetéről helyszíni fotók is készültek: amelyeket itt és itt nézhetsz meg.

A tragédiát követően az Jákli Mónika volt párja, Boráros Gábor megértést kért, majd egy későbbi posztban közös gyermekükkel együtt búcsúzott tőle a közösségi médiában. A fitneszmodell-influenszer egy kislányt hagyott maga után, aki idén lesz négyéves. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Szörnyű tragédia: halálos baleset áldozata lett Boráros Gábor volt felesége, Jákli Mónika

Boráros Gábor volt felesége egy közúti balesetben vesztette életét. A tragikus baleset Szlovákiában, a 63-as főúton történt: Jákli Mónika 31 éves volt.

Így nézne ki ma Molnár Csilla − 57 éves lenne a tragikus sorsú szépségkirálynő

Ő lett 1985-ben Magyarország Szépe, de fényes karrier és jövedelmező hírnév helyett tönkrement az élete.

Elvették tőle a játékkonzolt, lelőtte az apját – 11 éves fiú tette sokkolta a világot

Egy 11 éves pennsylvaniai fiút gyilkossággal vádoltak meg, miután a gyanú szerint lelőtte az édesapját a család otthonában. A tragikus eset január 13-án történt a Duncannon településen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu