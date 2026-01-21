Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 21., szerda Ágnes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
halálhír

Szörnyű tragédia: halálos baleset áldozata lett Boráros Gábor volt felesége, Jákli Mónika

halálhír megrázó halálhír Jákli Mónika Boráros Gábor
Rideg Léna
2026.01.21.
Boráros Gábor volt felesége egy közúti balesetben vesztette életét. A tragikus baleset Szlovákiában, a 63-as főúton történt: Jákli Mónika 31 éves volt.

Hajnalban tragikus közlekedési baleset történt a 63-as főúton, Nagymegyer és Alistál között, a nagydűri letérő közelében. Az eset nem sokkal reggel négy óra előtt következett be. Az autóbalesetben Boráros Gábor volt felesége, Jákli Mónika életét vesztette.

Jákli Mónika 31 éves volt.
Jákli Mónika 31 éves volt.
Fotó: Instagram

Elhunyt Boráros Gábor volt felesége

• Hajnalban halálos baleset történt a 63-as főúton Nagymegyer és Alistál között
• Egy Maybach nagy sebességgel letért az útról, fának csapódott, majd kigyulladt
• Az autó teljesen roncsolódott, több darabra szakadt az ütközés következtében
• A járművet a feltételezések szerint Jákli Mónika vezette
• A fitneszmodell és influenszer a helyszínen életét vesztette
• A rendőrség megerősítette: az autóban egyedül tartózkodott
• A mentők megpróbálták újraéleszteni, de nem tudták megmenteni az életét
• Jákli Mónika 31 éves volt
• Boráros Gábor a közösségi oldalán kért nyugalmat és megértést
• Közös kislányuk, Zora idén tölti be a negyedik életévét
• A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják

Meghalt Jákli Mónika

A rendelkezésre álló információk szerint egy Maybach Nagymegyer irányába haladt, amikor egy kanyarban letért az útról, majd az út menti fáknak csapódott. A jármű a becsapódás erejétől teljesen roncsolódott, több részre szakadt, ezt követően pedig kigyulladt. A hatóságok szerint az autó nagy sebességgel közlekedhetett – írja a Borsonline.

Úgy tudni, Jákli Mónika testét az égő autó közelében találták meg, majd azonnal megkezdték az újraélesztést. A mentők minden igyekezete ellenére azonban az életét már nem lehetett megmenteni.

Ő vezette az autót

Több, egymástól független forrás szerint a járművet Jákli Mónika vezette, akit fitneszmodellként és influenszerként ismerhetett a nyilvánosság, valamint Boráros Gábor MMA-harcos feleségeként vált országosan ismertté, miután együtt szerepeltek az RTL Nyerő Páros című műsorában. A Nagyszombati Kerületi Rendőrség szóvivője, Michaela Ulehlová megerősítette: az autóban egyedül tartózkodott a sofőr, aki a helyszínen életét vesztette.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Boráros Gábor is posztolt

Az MMA-harcos közösségi oldalán egy rövid videót tett közzé sztorijában, amin Mónikával közös lányukkal kézenfogva sétál, és azt kérdezi tőle, ma mit rajzol neki. Boráros a sztoriban ezt írja: „Ne hivogassatok kérlek!” Később egy fotót is közzétett, amelyen újszülött kislányával látható, a fotóra pedig ezt írta: „Köszönöm, hogy megajándékoztál vele!”

Jákli Mónika és Boráros Gábor közös kislánya, Zora idén lesz négy éves.

Ezek is érdekelhetnek:

Így nézne ki ma Molnár Csilla − 57 éves lenne a tragikus sorsú szépségkirálynő

Ő lett 1985-ben Magyarország Szépe, de fényes karrier és jövedelmező hírnév helyett tönkrement az élete.

Súlyos baleset érte Thaiföldön Gábor Zsazsa özvegyét, Frédéric von Anhalt herceget

Kórházba szállították Gábor Zsazsa utolsó férjét. Frédéric von Anhalt herceget Phuketen ütötték el.

Lesújtó: meghalt Valentino Garavani divattervező

Fájdalmas hírek érkeztek. Életének 93. életévében meghalt Valentino Garavani, a Valentino divatház alapítója. A divattervező több évtizedes pályafutása örökre átformálta az öltözködést és a divatot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu