Szörnyű tragédia: halálos baleset áldozata lett Boráros Gábor volt felesége, Jákli Mónika

Hajnalban tragikus közlekedési baleset történt a 63-as főúton, Nagymegyer és Alistál között, a nagydűri letérő közelében. Az eset nem sokkal reggel négy óra előtt következett be. Az autóbalesetben Boráros Gábor volt felesége, Jákli Mónika életét vesztette.

Jákli Mónika 31 éves volt.

Fotó: Instagram

Elhunyt Boráros Gábor volt felesége • Hajnalban halálos baleset történt a 63-as főúton Nagymegyer és Alistál között

• Egy Maybach nagy sebességgel letért az útról, fának csapódott, majd kigyulladt

• Az autó teljesen roncsolódott, több darabra szakadt az ütközés következtében

• A járművet a feltételezések szerint Jákli Mónika vezette

• A fitneszmodell és influenszer a helyszínen életét vesztette

• A rendőrség megerősítette: az autóban egyedül tartózkodott

• A mentők megpróbálták újraéleszteni, de nem tudták megmenteni az életét

• Jákli Mónika 31 éves volt

• Boráros Gábor a közösségi oldalán kért nyugalmat és megértést

• Közös kislányuk, Zora idén tölti be a negyedik életévét

• A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják

Meghalt Jákli Mónika

A rendelkezésre álló információk szerint egy Maybach Nagymegyer irányába haladt, amikor egy kanyarban letért az útról, majd az út menti fáknak csapódott. A jármű a becsapódás erejétől teljesen roncsolódott, több részre szakadt, ezt követően pedig kigyulladt. A hatóságok szerint az autó nagy sebességgel közlekedhetett – írja a Borsonline.

Úgy tudni, Jákli Mónika testét az égő autó közelében találták meg, majd azonnal megkezdték az újraélesztést. A mentők minden igyekezete ellenére azonban az életét már nem lehetett megmenteni.

Ő vezette az autót

Több, egymástól független forrás szerint a járművet Jákli Mónika vezette, akit fitneszmodellként és influenszerként ismerhetett a nyilvánosság, valamint Boráros Gábor MMA-harcos feleségeként vált országosan ismertté, miután együtt szerepeltek az RTL Nyerő Páros című műsorában. A Nagyszombati Kerületi Rendőrség szóvivője, Michaela Ulehlová megerősítette: az autóban egyedül tartózkodott a sofőr, aki a helyszínen életét vesztette.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.