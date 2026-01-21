Szörnyű tragédia: halálos baleset áldozata lett Boráros Gábor volt felesége, Jákli Mónika

Hajnalban tragikus közlekedési baleset történt a 63-as főúton, Nagymegyer és Alistál között, a nagydűri letérő közelében. Az eset nem sokkal reggel négy óra előtt következett be. Az autóbalesetben Boráros Gábor volt felesége, Jákli Mónika életét vesztette.
Elhunyt Boráros Gábor volt felesége
• Hajnalban halálos baleset történt a 63-as főúton Nagymegyer és Alistál között
• Egy Maybach nagy sebességgel letért az útról, fának csapódott, majd kigyulladt
• Az autó teljesen roncsolódott, több darabra szakadt az ütközés következtében
• A járművet a feltételezések szerint Jákli Mónika vezette
• A fitneszmodell és influenszer a helyszínen életét vesztette
• A rendőrség megerősítette: az autóban egyedül tartózkodott
• A mentők megpróbálták újraéleszteni, de nem tudták megmenteni az életét
• Jákli Mónika 31 éves volt
• Boráros Gábor a közösségi oldalán kért nyugalmat és megértést
• Közös kislányuk, Zora idén tölti be a negyedik életévét
• A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják
Meghalt Jákli Mónika
A rendelkezésre álló információk szerint egy Maybach Nagymegyer irányába haladt, amikor egy kanyarban letért az útról, majd az út menti fáknak csapódott. A jármű a becsapódás erejétől teljesen roncsolódott, több részre szakadt, ezt követően pedig kigyulladt. A hatóságok szerint az autó nagy sebességgel közlekedhetett – írja a Borsonline.
Úgy tudni, Jákli Mónika testét az égő autó közelében találták meg, majd azonnal megkezdték az újraélesztést. A mentők minden igyekezete ellenére azonban az életét már nem lehetett megmenteni.
Ő vezette az autót
Több, egymástól független forrás szerint a járművet Jákli Mónika vezette, akit fitneszmodellként és influenszerként ismerhetett a nyilvánosság, valamint Boráros Gábor MMA-harcos feleségeként vált országosan ismertté, miután együtt szerepeltek az RTL Nyerő Páros című műsorában. A Nagyszombati Kerületi Rendőrség szóvivője, Michaela Ulehlová megerősítette: az autóban egyedül tartózkodott a sofőr, aki a helyszínen életét vesztette.
A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Boráros Gábor is posztolt
Az MMA-harcos közösségi oldalán egy rövid videót tett közzé sztorijában, amin Mónikával közös lányukkal kézenfogva sétál, és azt kérdezi tőle, ma mit rajzol neki. Boráros a sztoriban ezt írja: „Ne hivogassatok kérlek!” Később egy fotót is közzétett, amelyen újszülött kislányával látható, a fotóra pedig ezt írta: „Köszönöm, hogy megajándékoztál vele!”
Jákli Mónika és Boráros Gábor közös kislánya, Zora idén lesz négy éves.
Ezek is érdekelhetnek: