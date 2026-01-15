Bradley Cooper az utóbbi időben annyira megváltozott, hogy sokan biztosra vették, hogy a színész arcfelvarráson esett át. A sármőr most egy podcastben töltött tiszta vizet a pohárba, és elárulta, volt-e plasztikai beavatkozása.
Kiderült, plasztikáztatott-e Bradley
Bradley Coopert a szerelme tartja fiatalon?
Ha te is nyomon követed a hollywoodi sármőr életét, akkor talán észrevetted, hogy az utóbbi időben olyan jól néz ki, mintha évtizedeket fiatalodott volna. Könnyen lehet, hogy mindezt a szerelemnek köszönheti: az 51 éves színész ugyanis már évek óta egy párt alkot a 30 éves szupermodellel, Gigi Hadiddal, és többen már esküvőről suttognak.
Bradley Cooper és a plasztika
A rajongókat mégsem ezt tartja lázban, hanem az, hogy mitől nézhet ki ennyire másképp Bradley, és mi áll fiatalodása hátterében. Egyesek biztosra veszik, hogy a színész egy sor plasztikai beavatkozáson esett át, mivel nem akar öreg vőlegénynek tűnni az esküvőjén menyasszonya mellett.
A pletyka annyira elterjedt, hogy egy podcast műsorban még magát Bradley-t is megkérdezték, mi igaz mindebből, aki azt felelte, hogy felháborítónak tartja a feltételezést és az ő arcához soha senki nem ért.
Nézd meg a videónkat:
