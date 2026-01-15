Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Rideg Léna
2026.01.15.
A népszerű színész végre tisztázta a kinézetével kapcsolatos pletykákat. Cikkünkből kiderült, kés alá feküdt-e Bradley Cooper.

Bradley Cooper az utóbbi időben annyira megváltozott, hogy sokan biztosra vették, hogy a színész arcfelvarráson esett át. A sármőr most egy podcastben töltött tiszta vizet a pohárba, és elárulta, volt-e plasztikai beavatkozása.

Bradley Cooper plasztikai beavatkozásáról csámcsog a fél világ
Forrás: Getty Images

Kiderült, plasztikáztatott-e Bradley

  • Bradley Cooper az utóbbi időben sokkal fiatalosabbnak tűnik, ami felkeltette a rajongók és a média figyelmét
  • A színészről azt pletykálják, hogy plasztikai beavatkozáson esett át
  • Cooper egy podcastben tagadta a vádakat
  • A fiatalos külsejét sokan fiatal szerelmének, Gigi Hadidnak tulajdonítják

Bradley Coopert a szerelme tartja fiatalon?

Ha te is nyomon követed a hollywoodi sármőr életét, akkor talán észrevetted, hogy az utóbbi időben olyan jól néz ki, mintha évtizedeket fiatalodott volna. Könnyen lehet, hogy mindezt a szerelemnek köszönheti: az 51 éves színész ugyanis már évek óta egy párt alkot a 30 éves szupermodellel, Gigi Hadiddal, és többen már esküvőről suttognak.

Bradley Cooper és a plasztika

A rajongókat mégsem ezt tartja lázban, hanem az, hogy mitől nézhet ki ennyire másképp Bradley, és mi áll fiatalodása hátterében. Egyesek biztosra veszik, hogy a színész egy sor plasztikai beavatkozáson esett át, mivel nem akar öreg vőlegénynek tűnni az esküvőjén menyasszonya mellett. 

A pletyka annyira elterjedt, hogy egy podcast műsorban még magát Bradley-t is megkérdezték, mi igaz mindebből, aki azt felelte, hogy felháborítónak tartja a feltételezést és az ő arcához soha senki nem ért.

Nézd meg a videónkat:

@life.hu_official

Bradley Cooper elárulta az igazat a plasztikai beavatkozásairól A népszerű színész végre tisztázta a kinézetével kapcsolatos pletykákat. #life #BradleyCooper #plasztika #GigiHadid #pletyka #sztárhírek

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

