Berobbant a piacra a CANAL+ streaming: ezért kattannak rá ennyien

A szolgáltatás kétféle előfizetéses csomagot kínál, amelyekben a klasszikus filmes és sorozatos kínálat mellett sportközvetítések, dokumentumfilmek és gyerekműsorok is szerepelnek. A kínálatot olyan exkluzív csatornák színesítik, mint a CANAL+ Action, amely egyedi válogatással jelentkezik – akciófilmek, thrillerek, bűnügyi sorozatok és drámák mellett saját gyártású produkciók is helyet kapnak.

A CANAL+ streaming egyre népszerűbb

A felhozatalban többek között megtalálható az Ana de Armas főszereplésével készült Balerina, a Polgárháború, valamint az európai szuperhős-széria, az Őrszemek is, amely a franciák válasza az Amerika Kapitány-jelenségre. Emellett látható a Szabadság hangja is Jim Caviezel főszereplésével – a film valódi eseményeken alapul, és egy emberkereskedelem ellen harcoló volt ügynök történetét mutatja be.

Szintén bekerült a kínálatba Az arany című sorozat, amely egy valódi, 1983-as rablás történetét dolgozza fel. A sztori szerint hat fegyveres támadó több mint 26 millió font értékű aranyat zsákmányol, a rendőrség pedig minden erejét bevetve próbálja őket elkapni.

Ezek mellett a CANAL+ könyvtárában több nemzetközi tartalomszolgáltató műsorai is elérhetők: köztük a STUDIOCANAL, a FilmBox-család, a National Geographic, a BBC Earth, a History, az Epic Drama, a Nickelodeon és sok más népszerű csatorna is.

A CANAL+ ezért népszerű

A platform nemcsak a tartalom miatt kedvelt, hanem a felület kialakítása is a felhasználók igényeihez igazodik. Aki belép, egy letisztult, jól átlátható menürendszerrel találkozik, ahol könnyedén szűrhetünk például csatornák vagy forgalmazók szerint. Több mint 160 tévécsatorna műsora élőben is elérhető, sőt, a visszanézhető funkcióval még az sem gond, ha lemaradtunk a kezdésről.

A tematikus csatornák között megtalálható például a Sorozatklub, a Moziklub, a FilmBox több változata (Family, Stars), de a sportkedvelők is örülhetnek: a Spíler csatornák mellett a Sport 1 és Sport 2 is elérhető. A gyerekeket a Cartoon Network, a Disney Channel és a Nickelodeon várja.

A Saját listám funkcióval a kedvenc tartalmak egy helyen követhetők, és az emlékeztetőknek köszönhetően egyetlen fontos premierről sem csúszunk le.