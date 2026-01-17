Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 17., szombat Antal, Antónia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szórakozás

Berobbant a piacra a CANAL+ streaming: ezért kattannak rá ennyien

szórakozás CANAL + streamingszolgáltató
Life.hu
2026.01.17.
December óta Magyarországon is elérhető a CANAL+ streamingplatform, és rövid idő alatt látványosan megugrott az érdeklődés iránta. Nem véletlen: a felhasználók nemcsak szinkronos filmeket és sorozatokat nézhetnek, hanem élő tévéműsorokat és sporteseményeket is követhetnek az alkalmazáson keresztül.

A szolgáltatás kétféle előfizetéses csomagot kínál, amelyekben a klasszikus filmes és sorozatos kínálat mellett sportközvetítések, dokumentumfilmek és gyerekműsorok is szerepelnek. A kínálatot olyan exkluzív csatornák színesítik, mint a CANAL+ Action, amely egyedi válogatással jelentkezik – akciófilmek, thrillerek, bűnügyi sorozatok és drámák mellett saját gyártású produkciók is helyet kapnak.

A CANAL+ streaming egyre népszerűbb
A CANAL+ streaming egyre népszerűbb

A felhozatalban többek között megtalálható az Ana de Armas főszereplésével készült Balerina, a Polgárháború, valamint az európai szuperhős-széria, az Őrszemek is, amely a franciák válasza az Amerika Kapitány-jelenségre. Emellett látható a Szabadság hangja is Jim Caviezel főszereplésével – a film valódi eseményeken alapul, és egy emberkereskedelem ellen harcoló volt ügynök történetét mutatja be.

Szintén bekerült a kínálatba Az arany című sorozat, amely egy valódi, 1983-as rablás történetét dolgozza fel. A sztori szerint hat fegyveres támadó több mint 26 millió font értékű aranyat zsákmányol, a rendőrség pedig minden erejét bevetve próbálja őket elkapni.

Ezek mellett a CANAL+ könyvtárában több nemzetközi tartalomszolgáltató műsorai is elérhetők: köztük a STUDIOCANAL, a FilmBox-család, a National Geographic, a BBC Earth, a History, az Epic Drama, a Nickelodeon és sok más népszerű csatorna is.

A CANAL+ ezért népszerű

A platform nemcsak a tartalom miatt kedvelt, hanem a felület kialakítása is a felhasználók igényeihez igazodik. Aki belép, egy letisztult, jól átlátható menürendszerrel találkozik, ahol könnyedén szűrhetünk például csatornák vagy forgalmazók szerint. Több mint 160 tévécsatorna műsora élőben is elérhető, sőt, a visszanézhető funkcióval még az sem gond, ha lemaradtunk a kezdésről.

A tematikus csatornák között megtalálható például a Sorozatklub, a Moziklub, a FilmBox több változata (Family, Stars), de a sportkedvelők is örülhetnek: a Spíler csatornák mellett a Sport 1 és Sport 2 is elérhető. A gyerekeket a Cartoon Network, a Disney Channel és a Nickelodeon várja.

A Saját listám funkcióval a kedvenc tartalmak egy helyen követhetők, és az emlékeztetőknek köszönhetően egyetlen fontos premierről sem csúszunk le.

A CANAL+ sokoldalú, élményszerű szolgáltatással szállt be a hazai streamingpiacra – és úgy tűnik, pillanatok alatt megtalálta a helyét. Tartalmilag erős, felhasználóbarát, és láthatóan jól ráérzett, mire van most szüksége a magyar közönségnek: rugalmasságra, változatosságra és élő műsorokra.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu