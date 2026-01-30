Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 30., péntek Gerda, Martina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

Most érkezett a lesújtó hír: elhunyt a Reszkessetek, betörők sztárja, Catherine O'Hara

gyász megrázó halálhír Reszkessetek betörők
Komáromi Bence
2026.01.30.
Az Emmy-díjas színésznő halálhírét a menedzsere a közösségi médiában erősítette meg. Catherine O'Hara 71 éves korában vesztette életét.

Gyászba borult a világ. Életének 71. életévében meghalt Catherine O'Hara Emmy-díjas színésznő, aki Kevin édesanyját játszotta a Reszkessetek,betörők filmszériában. A legismertebb szerepe mellett számos más alkotásban is feltűnt, szerepelt a Beetlejuice című filmben, valamint feltűnt a Bérgyilkosékban is és sokáig főszereplője volt a Schitt's Creek sorozatnak. Ezen kívül több rajzfilmben is hallható volt szinkronhangként.

Elhunyt Catherine O'Hara
Elhunyt Catherine O'Hara 
Forrás: Disney General Entertainment Con

Catherine O'Hara halála lesújtotta a rajongókat

Az amerikai-kanadai színésznő halálhírét a menedzsere osztotta meg a nyilvánossággal január 30-án. A szűkszavú közleményből nem derült ki, hogy mi okozta a világsztár halálát. O'Harát most férje és két gyermekük, Matthew és Luke gyászolja.

A közösségi médiában sorra érkeznek a részvétnyilvánítások a színésznő rajongói oldalaira, van ahol néhány óra alatt több ezren fejezték ki gyászukat a családnak.

Catherine O'Hara nagyon jó viszonyt ápolt Macaulay Culkinnel

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a két színész évtizedekkel a Reszkessetek, betörők filmek után is tartották egymással a kapcsolatot. Néhány éve azzal kerültek a címlapok élére, amikor közösen pózoltak a hollywoodi Hírességek sétányán. Culkin csillagavatásánál ugyanis nem más, mint Catherine O'Hara konferálta fel a filmbéli kisfiát. A kettejük közös fotója pedig azóta is könnyeket csal a rajongók szemébe.

Catherine O'Hara Macaulay Culkin édesanyját alakította a nagy sikerű filmszériában
Catherine O'Hara Macaulay Culkin édesanyját alakította a nagy sikerű filmszériában
Forrás: Getty Images North America

35 éves a Reszkessetek, betörők! – A film, ami nélkül nincs karácsony

Hihetetlen, hogy már 35 éve nincs karácsony Kevin nélkül. A Reszkessetek betörők 1990-ben kis költségvetésű családi vígjátéknak indult, és senki sem gondolta volna, hogy kultfilm lesz belőle.

Csillagot kapott Macaulay Culkin a hollywoodi Hírességek sétányán

Catherine O'Hara és Natasha Lyonne színésznők mondtak beszédet.

Emmy-díjátadó: Sofía Vergara, Jennifer Aniston és Selena Gomez tündököltek a vörös szőnyegen

Mint minden olyan eseményen, ahol sok sztár gyűlik össze, itt is nagyon odafigyeltek a hírességek a megjelenésükre. A 76. Emmy-díjátadó legjobban öltözött színészei között ott van Jennifer Aniston, Selena Gomez, Sofía Vergara, de A súgun sztárja, Anna Sawai is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu