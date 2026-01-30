Most érkezett a lesújtó hír: elhunyt a Reszkessetek, betörők sztárja, Catherine O'Hara

Gyászba borult a világ. Életének 71. életévében meghalt Catherine O'Hara Emmy-díjas színésznő, aki Kevin édesanyját játszotta a Reszkessetek,betörők filmszériában. A legismertebb szerepe mellett számos más alkotásban is feltűnt, szerepelt a Beetlejuice című filmben, valamint feltűnt a Bérgyilkosékban is és sokáig főszereplője volt a Schitt's Creek sorozatnak. Ezen kívül több rajzfilmben is hallható volt szinkronhangként.

Elhunyt Catherine O'Hara

Forrás: Disney General Entertainment Con

Catherine O'Hara halála lesújtotta a rajongókat

Az amerikai-kanadai színésznő halálhírét a menedzsere osztotta meg a nyilvánossággal január 30-án. A szűkszavú közleményből nem derült ki, hogy mi okozta a világsztár halálát. O'Harát most férje és két gyermekük, Matthew és Luke gyászolja.

A közösségi médiában sorra érkeznek a részvétnyilvánítások a színésznő rajongói oldalaira, van ahol néhány óra alatt több ezren fejezték ki gyászukat a családnak.

Catherine O'Hara nagyon jó viszonyt ápolt Macaulay Culkinnel

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a két színész évtizedekkel a Reszkessetek, betörők filmek után is tartották egymással a kapcsolatot. Néhány éve azzal kerültek a címlapok élére, amikor közösen pózoltak a hollywoodi Hírességek sétányán. Culkin csillagavatásánál ugyanis nem más, mint Catherine O'Hara konferálta fel a filmbéli kisfiát. A kettejük közös fotója pedig azóta is könnyeket csal a rajongók szemébe.