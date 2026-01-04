David Beckham retteg attól, hogy a fia újra megalázza őt

Továbbra sem békült ki egymással a Beckham házaspár és a legidősebb gyermekük, Brooklyn Beckham. A családi viszály már hónapok óta tart és úgy tűnik, hogy egyre jobban elmérgesedik köztük a viszony. A legújabb hírek szerint Brooklyn már nem tartja a kapcsolatot a családtagjaival és blokkolta őket a közösségi médiában is. Pedig David Beckham hamarosan egy városban fog tartózkodni az elhidegült fiával.

David Beckham tart tőle, hogy a fia, Brooklyn Beckham nem akarja őt látni

Forrás: Getty Images Europe

David Beckham Los Angelesbe látogat

Ahogy arról korábbi cikkeinkben beszámoltunk, Brooklyn Peltz Beckham néhány hónappal ezelőtt Los Angelesbe költözött a feleségével, Nicola Peltzzel. A milliárdos örökösnő édesapja ugyanis vásárolt nekik egy hatalmas ingatlant Kaliforniában. A tékozló fiú így távol költözhetett a családjától, ez pedig még nagyobb árkot vert közéjük. David Beckham azonban hamarosan szintén Los Angelesbe utazik, hogy a Hollywoodi hírességek sétányán megtekintse a nevével ellátott csillagot. Az üzletemberként tevékenykedő sztár ugyanis néhány hónapon belül helyet kap a sétányon. David Beckham a Netflixen látható dokumentum sorozatával érdemelte ki a főként színészeknek járó elismerést. Ezáltal pedig lehetősége lesz a lehető legközelebb lenni a fiához. Most azonban a Mirror számára a család egyik barátja arról beszélt, hogy a családfő retteg attól, hogy a fia megalázza őt és kihagyja a díjátadót.

„Brooklyn nyilvánosan megalázná vele az apját, ha nem venne részt a különleges napon, annak ellenére, hogy a városban lakik. Természetesen David reménykedik benne, hogy a család addigra helyrehozza a kapcsolatát, főleg azok után, hogy szilveszterkor olajágat nyújtottak a fiának. A szakítás hatalmas szívfájdalmat okoz a szülőknek. David és Victoria soha nem adják fel a reményt, hogy kibéküljenek a fiukkal. Ő mindig a gyermekük marad bármi történik" - idézte a forrását a lap.

Brooklyn Beckham családi viszályának további részleteit itt tudod elolvasni: