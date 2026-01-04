Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
David Beckham retteg attól, hogy a fia újra megalázza őt

Komáromi Bence
2026.01.04.
A legendás focista neve hamarosan helyet kap a Hollywoodi hírességek sétányán. David Beckham azonban attól tart, hogy az elhidegült fia kihagyja az ünnepélyes díjátadót, amikor leleplezik a csillagát.

Továbbra sem békült ki egymással a Beckham házaspár és a legidősebb gyermekük, Brooklyn Beckham. A családi viszály már hónapok óta tart és úgy tűnik, hogy egyre jobban elmérgesedik köztük a viszony. A legújabb hírek szerint Brooklyn már nem tartja a kapcsolatot a családtagjaival és blokkolta őket a közösségi médiában is. Pedig David Beckham hamarosan egy városban fog tartózkodni az elhidegült fiával.

David Beckham tart tőle, hogy a fia, Brooklyn Beckham nem akarja őt látni
Forrás: Getty Images Europe

David Beckham Los Angelesbe látogat

Ahogy arról korábbi cikkeinkben beszámoltunk, Brooklyn Peltz Beckham néhány hónappal ezelőtt Los Angelesbe költözött a feleségével, Nicola Peltzzel. A milliárdos örökösnő édesapja ugyanis vásárolt nekik egy hatalmas ingatlant Kaliforniában. A tékozló fiú így távol költözhetett a családjától, ez pedig még nagyobb árkot vert közéjük. David Beckham azonban hamarosan szintén Los Angelesbe utazik, hogy a Hollywoodi hírességek sétányán megtekintse a nevével ellátott csillagot. Az üzletemberként tevékenykedő sztár ugyanis néhány hónapon belül helyet kap a sétányon. David Beckham a Netflixen látható dokumentum sorozatával érdemelte ki a főként színészeknek járó elismerést. Ezáltal pedig lehetősége lesz a lehető legközelebb lenni a fiához. Most azonban a Mirror számára a család egyik barátja arról beszélt, hogy a családfő retteg attól, hogy a fia megalázza őt és kihagyja a díjátadót. 

„Brooklyn nyilvánosan megalázná vele az apját, ha nem venne részt a különleges napon, annak ellenére, hogy a városban lakik. Természetesen David reménykedik benne, hogy a család addigra helyrehozza a kapcsolatát, főleg azok után, hogy szilveszterkor olajágat nyújtottak a fiának. A szakítás hatalmas szívfájdalmat okoz a szülőknek. David és Victoria soha nem adják fel a reményt, hogy kibéküljenek a fiukkal. Ő mindig a gyermekük marad bármi történik" - idézte a forrását a lap.

Brooklyn Beckham családi viszályának további részleteit itt tudod elolvasni:

Szívszorító poszt: újév alkalmából üzent elhidegült fiának David Beckham – Fotó

Nagy visszhangot váltott ki, hogy David Beckham az év végi összefoglaló posztjában egyetlen fotón sem mutatta legidősebb fiát, Brooklynt. Néhány órával később azonban már régi közös képeket tett ki róla, és nyilvánosan üzente: a családja az élete mindene.

Brooklyn Beckham felesége, Nicola Peltz keményen odaszúrt Beckhaméknek

Újra fellángolt a feszültség a Beckham családban. Brooklyn Beckham felesége, Nicola Peltz egy sor árulkodó közösségi médiás poszttal üzent férje szüleinek.

Megható! Brooklyn Beckham nagymamája szinte könyörög, hogy unokája térjen vissza a családjához

Jackie Adams gondoskodott arról, hogy távol lévő unokája is kapjon karácsonyi harisnyát, amit fel is akasztott a kandallója fölé. Források szerint a Beckham-nagymamák nagyon szomorúak a családi viszály és Brooklyn Beckham elvesztése miatt.

 

