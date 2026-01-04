David Beckham retteg attól, hogy a fia újra megalázza őt

Továbbra sem békült ki egymással a Beckham házaspár és a legidősebb gyermekük, Brooklyn Beckham. A családi viszály már hónapok óta tart és úgy tűnik, hogy egyre jobban elmérgesedik köztük a viszony. A legújabb hírek szerint Brooklyn már nem tartja a kapcsolatot a családtagjaival és blokkolta őket a közösségi médiában is. Pedig David Beckham hamarosan egy városban fog tartózkodni az elhidegült fiával.
David Beckham Los Angelesbe látogat
Ahogy arról korábbi cikkeinkben beszámoltunk, Brooklyn Peltz Beckham néhány hónappal ezelőtt Los Angelesbe költözött a feleségével, Nicola Peltzzel. A milliárdos örökösnő édesapja ugyanis vásárolt nekik egy hatalmas ingatlant Kaliforniában. A tékozló fiú így távol költözhetett a családjától, ez pedig még nagyobb árkot vert közéjük. David Beckham azonban hamarosan szintén Los Angelesbe utazik, hogy a Hollywoodi hírességek sétányán megtekintse a nevével ellátott csillagot. Az üzletemberként tevékenykedő sztár ugyanis néhány hónapon belül helyet kap a sétányon. David Beckham a Netflixen látható dokumentum sorozatával érdemelte ki a főként színészeknek járó elismerést. Ezáltal pedig lehetősége lesz a lehető legközelebb lenni a fiához. Most azonban a Mirror számára a család egyik barátja arról beszélt, hogy a családfő retteg attól, hogy a fia megalázza őt és kihagyja a díjátadót.
„Brooklyn nyilvánosan megalázná vele az apját, ha nem venne részt a különleges napon, annak ellenére, hogy a városban lakik. Természetesen David reménykedik benne, hogy a család addigra helyrehozza a kapcsolatát, főleg azok után, hogy szilveszterkor olajágat nyújtottak a fiának. A szakítás hatalmas szívfájdalmat okoz a szülőknek. David és Victoria soha nem adják fel a reményt, hogy kibéküljenek a fiukkal. Ő mindig a gyermekük marad bármi történik" - idézte a forrását a lap.
