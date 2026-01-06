Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hivatalos: érkezik az Emily Párizsban 6. évada – már azt is tudni, mikor

2026.01.06.
A Netflix megerősítette, hogy nem kell még elbúcsúznunk Emilytől: a streamingóriás bejelentette, készül az Emily Párizsban hatodik évada, és a nézőknek ezúttal nem kell éveket várniuk a folytatásra. Friss posztjukhoz mindössze ennyit írtak: „Otthon, édes otthon” – utalva arra, hogy Emily története továbbra is szorosan kötődik Párizshoz.

Az Emily Párizsban ötödik évada 2025 decemberében került fel a platformra: Emily Rómába költözött, hogy az Agence Grateau első olasz irodáját irányítsa. A dolgok azonban finoman szólva sem úgy alakultak, ahogy elképzelte. A csendes olasz városka, Solitano hamar szűknek bizonyult számára, sorra jöttek a szakmai és magánéleti bonyodalmak, végül pedig úgy döntött, visszatér a francia fővárosba – és másodszor is véget vet a kapcsolatának olasz barátjával, Marcellóval (Eugenio Franceschini).

Emily Párizsban: bonyodalmak a köbön

Mindeközben Mindy (Ashley Park) és Alfie (Lucien Laviscount) között izzott a levegő, ám a helyzetet bonyolította, hogy Mindy igent mondott Nicolas (Paul Forman) lánykérésére. Emily élete sem lett egyszerűbb: újra keresztezi útját egykori szerelme, Gabriel (Lucas Bravo), és minden jel arra utal, hogy az érzelmek köztük még korántsem hűltek ki. Az ügynökségnél is felbolydult az élet, egy új munkatárs érkezése teljesen átrendezi a megszokott erőviszonyokat.

Ezek után a rajongók joggal találgatják, hogy a folytatás ismét új helyszínre viszi-e majd a történetet. Az elmúlt két évadban Párizs mellett Róma is fontos szerepet kapott, a sorozat alkotója, Darren Star pedig korábban úgy fogalmazott: szívesen „kirándulna” más városokba is Emilyvel, de Párizst soha nem hagynák teljesen maguk mögött, hiszen a sorozat lelke továbbra is a francia főváros.

Érkezik az Emily Párizsban hatodik évada

Az ötödik évad Gabriel görögországi nyaralásával zárult, ahová Emilyt is meghívta – adja magát a kérdés, hogy a következő részek már a mediterrán szigeteken játszódnak-e. Egyelőre azonban csak annyi biztos, hogy a Netflix ígérete szerint még az idén visszatér az Emily Párizsban a hatodik évaddal, nem kell éveket várnunk a folytatásra!

