50 éves lett a Spice Girls legcukibb tagja, Baby Spice: 5 dolog, amit biztosan nem tudtál Emma Buntonről

Emma Bunton volt az a kedves, szőke lány, akinek a posztere minden tinilány falán ott lógott. Mára már felnőtt nő lett, családdal és jóval kevesebb reflektorfénnyel, de még mindig ugyanazt a melegséget és vidámságot árasztja magából, mint harminc évvel ezelőtt.
50 éves lett Emma Bunton
- Emma Bunton, a Spice Girls egykori tagja ma ünnepli a születésnapját.
- Ebből a jeles alkalomból összegyűjtöttünk 5 érdekességet, amit valószínűleg még nem tudtál Baby Spice-ról!
Belegondolni is durva, hogy három évtized eltelt azóta, hogy először felcsendült a rádióban a Spice Girls ikonikus slágere, a Wannabe, ami azóta több generáció csajhimnusza is lett és ami a mai napig a karaoke-bulik egyik kihagyhatatlan slágere.
Bár a zenekar öröksége vitathatatlan, Emma Bunton élete is tele van kevésbé ismert, inspiráló részletekkel.
Mutatjuk, mik azok a fun factek, amiket talán még nem tudtál róla!
Baby Spice
Az együttesben mindenkinek külön beceneve volt és bár kedves kisugárzása miatt egyértelműnek tűnhet, hogy Emma erről kapta a nevét, valójában nem! Az együttes megalakulásakor ő volt a legfiatalabb a maga kemény 18 évével, ezért mindenki Babynek becézte és a név is rajta maradt.
Nyugodt életet szeretett volna
Bár sokan álmodnak ilyen elsöprő, hatalmas sikerről, Emma sosem szeretett volna igazán világsztár lenni: sokkal fontosabb volt számára a lelki egyensúly és kifejezetten nehezen élte meg, hogy az egész világ ismerte az arcát. Ráadásul az együttesen belül is rengeteg konfliktus volt, a békítő szerepét pedig állítólag szinte minden esetben ő vállalta magára.
Rádiósként talált magára
Bár olykor még a mai napig összeáll a Spice Girls egy-egy különleges esemény alkalmából, Emma manapság kifejezetten civil életet él: rádiós műsorvezetőként dolgozik és több mesekönyvet is írt már.
Idilli család
Bár Emma Bunton karrierje nem úgy alakult, ahogyan arra a legtöbben számítottak, az egykori énekesnő teljesen elégedett az életével: 2004 óta alkot egy párt a Damage frontemberével, Jade Jonesszal, akitől 2007-ben és 2011-ben gyermekei is születtek.
A kényelem az első
Ahogy az életben, Emma a színpadon sem szeretett soha feszengeni: többször is beszélt róla, hogy számára sosem a divat volt az első, hanem az, hogy jól érezze magát a ruháiban, ezért az együttes stylistjainak alaposan meggyűlt a baja a szőke szépséggel.
Ha szívesen olvasnál még a Spice Girlsről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: