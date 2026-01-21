50 éves lett a Spice Girls legcukibb tagja, Baby Spice: 5 dolog, amit biztosan nem tudtál Emma Buntonről

Emma Bunton volt az a kedves, szőke lány, akinek a posztere minden tinilány falán ott lógott. Mára már felnőtt nő lett, családdal és jóval kevesebb reflektorfénnyel, de még mindig ugyanazt a melegséget és vidámságot árasztja magából, mint harminc évvel ezelőtt.

Emma Bunton 50 éves, de jó pár évet letagadhatna!

Forrás: WireImage

50 éves lett Emma Bunton Emma Bunton, a Spice Girls egykori tagja ma ünnepli a születésnapját.

Ebből a jeles alkalomból összegyűjtöttünk 5 érdekességet, amit valószínűleg még nem tudtál Baby Spice-ról!

Belegondolni is durva, hogy három évtized eltelt azóta, hogy először felcsendült a rádióban a Spice Girls ikonikus slágere, a Wannabe, ami azóta több generáció csajhimnusza is lett és ami a mai napig a karaoke-bulik egyik kihagyhatatlan slágere.

Bár a zenekar öröksége vitathatatlan, Emma Bunton élete is tele van kevésbé ismert, inspiráló részletekkel.

Mutatjuk, mik azok a fun factek, amiket talán még nem tudtál róla!

Baby Spice

Az együttesben mindenkinek külön beceneve volt és bár kedves kisugárzása miatt egyértelműnek tűnhet, hogy Emma erről kapta a nevét, valójában nem! Az együttes megalakulásakor ő volt a legfiatalabb a maga kemény 18 évével, ezért mindenki Babynek becézte és a név is rajta maradt.

A 90-es években mindenki a Spice Girls egyik tagja szeretett volna lenni!

Forrás: Hulton Archive

Nyugodt életet szeretett volna

Bár sokan álmodnak ilyen elsöprő, hatalmas sikerről, Emma sosem szeretett volna igazán világsztár lenni: sokkal fontosabb volt számára a lelki egyensúly és kifejezetten nehezen élte meg, hogy az egész világ ismerte az arcát. Ráadásul az együttesen belül is rengeteg konfliktus volt, a békítő szerepét pedig állítólag szinte minden esetben ő vállalta magára.

Rádiósként talált magára

Bár olykor még a mai napig összeáll a Spice Girls egy-egy különleges esemény alkalmából, Emma manapság kifejezetten civil életet él: rádiós műsorvezetőként dolgozik és több mesekönyvet is írt már.

Idilli család

Bár Emma Bunton karrierje nem úgy alakult, ahogyan arra a legtöbben számítottak, az egykori énekesnő teljesen elégedett az életével: 2004 óta alkot egy párt a Damage frontemberével, Jade Jonesszal, akitől 2007-ben és 2011-ben gyermekei is születtek.