50 éves lett a Spice Girls legcukibb tagja, Baby Spice: 5 dolog, amit biztosan nem tudtál Emma Buntonről

Dave Benett Library - Dave Benett
90-es évek Emma Bunton Spice Girls
Nagy Kata
2026.01.21.
Ötven év, egy ikonikus zenekar és egy tudatos női út: Emma Bunton története nemcsak nosztalgikus érzéseket kelt bennünk, hanem inspirációt is nyújt számunkra!

Emma Bunton volt az a kedves, szőke lány, akinek a posztere minden tinilány falán ott lógott. Mára már felnőtt nő lett, családdal és jóval kevesebb reflektorfénnyel, de még mindig ugyanazt a melegséget és vidámságot árasztja magából, mint harminc évvel ezelőtt. 

Emma Bunton egy nyilvános eseményen
Emma Bunton 50 éves, de jó pár évet letagadhatna! 
Forrás: WireImage

50 éves lett Emma Bunton 

  • Emma Bunton, a Spice Girls egykori tagja ma ünnepli a születésnapját. 
  • Ebből a jeles alkalomból összegyűjtöttünk 5 érdekességet, amit valószínűleg még nem tudtál Baby Spice-ról! 

Belegondolni is durva, hogy három évtized eltelt azóta, hogy először felcsendült a rádióban a Spice Girls ikonikus slágere, a Wannabe, ami azóta több generáció csajhimnusza is lett és ami a mai napig a karaoke-bulik egyik kihagyhatatlan slágere.

 Bár a zenekar öröksége vitathatatlan, Emma Bunton élete is tele van kevésbé ismert, inspiráló részletekkel. 

Mutatjuk, mik azok a fun factek, amiket talán még nem tudtál róla!

Baby Spice

Az együttesben mindenkinek külön beceneve volt és bár kedves kisugárzása miatt egyértelműnek tűnhet, hogy Emma erről kapta a nevét, valójában nem! Az együttes megalakulásakor ő volt a legfiatalabb a maga kemény 18 évével, ezért mindenki Babynek becézte és a név is rajta maradt. 

English pop group The Spice Girls, Paris, September 1996. Left to right: Melanie Chisholm, Emma Bunton, Melanie Brown, Victoria Beckham and Geri Halliwell aka Sporty, Baby, Scary, Posh and Ginger Spice. (Photo by Tim Roney/Getty Images)
A 90-es években mindenki a Spice Girls egyik tagja szeretett volna lenni! 
Forrás: Hulton Archive

Nyugodt életet szeretett volna

Bár sokan álmodnak ilyen elsöprő, hatalmas sikerről, Emma sosem szeretett volna igazán világsztár lenni: sokkal fontosabb volt számára a lelki egyensúly és kifejezetten nehezen élte meg, hogy az egész világ ismerte az arcát. Ráadásul az együttesen belül is rengeteg konfliktus volt, a békítő szerepét pedig állítólag szinte minden esetben ő vállalta magára. 

Rádiósként talált magára

Bár olykor még a mai napig összeáll a Spice Girls egy-egy különleges esemény alkalmából, Emma manapság kifejezetten civil életet él: rádiós műsorvezetőként dolgozik és több mesekönyvet is írt már. 

Idilli család 

Bár Emma Bunton karrierje nem úgy alakult, ahogyan arra a legtöbben számítottak, az egykori énekesnő teljesen elégedett az életével: 2004 óta alkot egy párt a Damage frontemberével, Jade Jonesszal, akitől 2007-ben és 2011-ben gyermekei is születtek. 

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 20: (EDITORIAL USE ONLY) Jade Jones and Emma Bunton arrive at The BRIT Awards 2019 held at The O2 Arena on February 20, 2019 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images)
Emma és férje, Jade Jones kiegyensúlyozott házasságban élnek. 
Forrás: Dave Benett Library

A kényelem az első

Ahogy az életben, Emma a színpadon sem szeretett soha feszengeni: többször is beszélt róla, hogy számára sosem a divat volt az első, hanem az, hogy jól érezze magát a ruháiban, ezért az együttes stylistjainak alaposan meggyűlt a baja a szőke szépséggel. 

@life.hu_official

Ma ünnepli az 50. születésnapját az egykori Spice Girl, Emma Bunton Kerek születésnapot ünnepel a Baby Spice néven elhíresült Emma Bunton. #life #SpiceGirls #EmmaBunton #születésnap #sztárhírek

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Ha szívesen olvasnál még a Spice Girlsről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

