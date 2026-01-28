Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 28., szerda Karola, Károly

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
válás

Véget ért a Vad angyal sztárjának házassága: minden, amit eddig tudni Facundo Arana válásáról

válás Vad Angyal Facundo Arana
Komáromi Bence
2026.01.28.
A Vad angyal színésze és felesége, María Susini 19 közös év után nyújtották be a válókeresetet. Facundo Arana most elárulta, hogy miért döntöttek úgy, hogy pontot tesznek a közös történetük végére.

Szomorú hírek érkeztek Dél-Amerikából. Facundo Arana és felesége, María Susini közel 20 közösen töltött év után felbontották a házasságukat. A páros tagjai jó viszonyban maradtak a történtek ellenére is, mint fogalmaztak: egyszerűen elmúlt közöttük a szerelem, ami korábban összetartotta őket. Mutatjuk, hogy mit lehet tudni a sármos színész eddigi kapcsolatáról és a szakításukról.

Facundo Arana válása váratlanul érte a rajongókat
Facundo Arana válása váratlanul érte a rajongókat

María Susini és Facundo Arana válása

  • A válásuk hírét egy argentin producer, Pepe Ochoa hozta nyilvánosságra
  • A pár tagjai közösen hozták meg ezt a súlyos döntést
  • Sokáig próbálkoztak a kapcsolatuk helyreállításával, de végül nem jártak sikerrel
  • A házaspár három közös gyermeket nevelt együtt
  • A Vad Angyal sztárja néhány éve Magyarországon a Dancing with The Stars zsűrijében is megmutatta magát

Ha kíváncsiak vagytok további részletekre Facundo válásával kapcsolatban, akkor nézzétek meg a témában készített TikTok-videónkat:

@life.hu_official

19 év után válik a Vad angyal sármos sztárja Facundo Arana közel 20 évig tartó házassága véget ért. #life #FacundoArana #MaríaSusini #válás #sztárhírek #VadAngyal

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Véget ért a Vad angyal sztárjának házassága: ezért válik 19 év után Facundo Arana

Válik az argentin színész és felesége. Facundo Arana és felesége, María Susini közel húsz év után zárják le közös életüket.

Így néznek ki ma a Vad angyal szereplői – GALÉRIA

Te is imádtad a Vad angyalt a tévében?

Facundo Arana 53 éves lett: 10 érdekesség, amit biztosan nem tudtál az argentin színészről

A Vad angyal Ivója és a Yago karizmatikus színésze ma ünnepli 53. születásnapját. Facundo Arana szerepei mellett élete is tartogat érdekességeket. Íme 10 érdekesség, amit talán még nem tudtál róla!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu