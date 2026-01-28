Véget ért a Vad angyal sztárjának házassága: minden, amit eddig tudni Facundo Arana válásáról

Szomorú hírek érkeztek Dél-Amerikából. Facundo Arana és felesége, María Susini közel 20 közösen töltött év után felbontották a házasságukat. A páros tagjai jó viszonyban maradtak a történtek ellenére is, mint fogalmaztak: egyszerűen elmúlt közöttük a szerelem, ami korábban összetartotta őket. Mutatjuk, hogy mit lehet tudni a sármos színész eddigi kapcsolatáról és a szakításukról.
María Susini és Facundo Arana válása
- A válásuk hírét egy argentin producer, Pepe Ochoa hozta nyilvánosságra
- A pár tagjai közösen hozták meg ezt a súlyos döntést
- Sokáig próbálkoztak a kapcsolatuk helyreállításával, de végül nem jártak sikerrel
- A házaspár három közös gyermeket nevelt együtt
- A Vad Angyal sztárja néhány éve Magyarországon a Dancing with The Stars zsűrijében is megmutatta magát
