Véget ért a Vad angyal sztárjának házassága: minden, amit eddig tudni Facundo Arana válásáról

Szomorú hírek érkeztek Dél-Amerikából. Facundo Arana és felesége, María Susini közel 20 közösen töltött év után felbontották a házasságukat. A páros tagjai jó viszonyban maradtak a történtek ellenére is, mint fogalmaztak: egyszerűen elmúlt közöttük a szerelem, ami korábban összetartotta őket. Mutatjuk, hogy mit lehet tudni a sármos színész eddigi kapcsolatáról és a szakításukról.

Facundo Arana válása váratlanul érte a rajongókat

María Susini és Facundo Arana válása

A válásuk hírét egy argentin producer, Pepe Ochoa hozta nyilvánosságra

A pár tagjai közösen hozták meg ezt a súlyos döntést

Sokáig próbálkoztak a kapcsolatuk helyreállításával, de végül nem jártak sikerrel

A házaspár három közös gyermeket nevelt együtt

A Vad Angyal sztárja néhány éve Magyarországon a Dancing with The Stars zsűrijében is megmutatta magát

