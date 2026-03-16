A kamionos rejtélye: rájössz, hány alsógatyára lesz szüksége Antalnak?

Vannak azok a pillanatok, amikor a józan ész és a matematika csatát vív egymással. Itt van például Antal, a sármos kamionos, aki Németország útjait rója, és csak keddenként ér haza a feleségéhez, Krisztihez. A rutin náluk szent: Antal hozza a koszos ruhát, Kriszti vasárnap kimos, kedden pedig Antal viszi el a tisztát a következő körre. Kész logikai teszt!

Csak az tudja, mi az igazi logisztikai rémálom, aki élt már együtt kamionossal. Amíg más feleségeknek a legnagyobb gondja az, hogy lehajtva maradt-e a vécédeszka, addig a kamionosfeleségeknek ott van alsógatya-mizéria is. Vigyázz,mert cseles a megoldás! Neked vajon sikerül megoldanod?

Kamionos logikai teszt: íme a kérdés, amin a legtöbben elvéreznek

Antal pedáns pasas, nála a tiszta alsógatya létszükséglet. Mi a legkevesebb alsónadrág, amire Antalnak szüksége van, hogy ne fogyjon ki belőle?

A legtöbben gondolkodás nélkül rávágják: 14! Hiszen hét nap van egy héten, hét tisztát kap, hetet ad le, és mire újra hazamegy, pont elfogy az adag. Logikus, nem?

Hát, nem. Ha te is 14-et mondtál, üdvözlünk a klubban: épp most buktál el a teszten.

A megoldás az orrod előtt van

A helyes válasz: 15.

Nézzük Antal hetét a keddi indulástól számítva: Kedd este Antal elindul. Visz magával 7 pár tiszta alsót a következő hétre (szerdától a következő hét keddig).

A szennyes: nála van az a 7 pár is, amit az elmúlt egy hétben (múlt hét szerdától a mai napig) hordott, és amit Kriszti most fog kimosni.

És hogyan jön ki a bűvös 15-ös szám? Antalon kedd este is van egy alsónadrág, amit aznap reggel húzott fel!

Ha csak 14 darabja lenne összesen, akkor a kedd esti váltásnál bajba kerülne. Vagy gatya nélkül kellene vezetnie Németország felé, vagy nem tudná leadni Krisztinek a teljes heti szennyest anélkül, hogy szerda reggelre ne maradna tiszta gatya nélkül.

Ahhoz, hogy Antal minden áldott reggel (igen, a kedd reggelit is beleértve) friss alsót húzhasson, és Kriszti kedd este megkaphassa a teljes heti (7 darabos) adagot a mosáshoz, összesen 15 pár gatyára van szükség: 7 van a szennyesben, 7 várja tisztán a táskában, és egy pedig éppen rajta van.