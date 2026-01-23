7 hónap után véget ért a hollywoodi színésznő második házassága: Jaime Kingnek nincs szerencséje a szerelemben

Jaime King és Austin Sosa igyekeztek titkolni kapcsolatukat: a nyilvánosság előtt csak 2025 júliusában vállalták fel egymást, amikor bejelentették eljegyzésüket. Arról viszont soha nem beszéltek, mikor tartották az esküvőt. A titkos frigy csendben köttetett – és igen gyorsan véget is ért.

Jaime King válik második férjétől is

Forrás: Getty Images

Jaime King házassága csak pár hónapig tartott

A Pearl Harbor – Égi háború című film színésznőjének szóvivője akkor azt nyilatkozta, Jaime „hálás a rajongók támogatásáért”, és külön öröm volt számára, hogy az eljegyzésén a gyermekei is ottlehettek. Jaime King két fiút nevel: a 12 éves James Knightot és a 10 éves Leót, akik első házasságából, Kyle Newman rendezőtől születtek. A fiúk felett jelenleg Newman rendelkezik felügyeleti joggal.

Jaime King és Austin Sosa kapcsolatának hátteréről annyit lehet tudni, hogy közös barátaik révén ismerték meg egymást, és a színésznő – a People magazin szerint – jó kapcsolatot alakított ki a férfi családjával. A hirtelen jött szakítás okairól egyelőre semmit sem lehet tudni, a színésznő képviselője nem kommentálta a történteket.

Az viszont biztosnak tűnik, hogy a Jaime King ismét nehéz időszak elé néz – alig két év telt el első válásának véglegesítése óta, most pedig újabb kapcsolatát zárja le.

