Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 23., péntek Rajmund, Zelma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
válás

7 hónap után véget ért a hollywoodi színésznő második házassága: Jaime Kingnek nincs szerencséje a szerelemben

válás Jaime King hollywood
Szabados Dániel
2026.01.23.
Úgy tűnik, Jaime King továbbra sem találja az igazit. A Szívek doktora sztárja alig hét hónappal eljegyzése bejelentése után máris válik második férjétől, Austin Sosától – derült ki bírósági iratokból. A válópert a bankár férj január 22-én adta be.

Jaime King és Austin Sosa igyekeztek titkolni kapcsolatukat: a nyilvánosság előtt csak 2025 júliusában vállalták fel egymást, amikor bejelentették eljegyzésüket. Arról viszont soha nem beszéltek, mikor tartották az esküvőt. A titkos frigy csendben köttetett – és igen gyorsan véget is ért.

Jaime King válik második férjétől is
Jaime King válik második férjétől is
Forrás: Getty Images

Jaime King házassága csak pár hónapig tartott

A Pearl Harbor – Égi háború című film színésznőjének szóvivője akkor azt nyilatkozta, Jaime „hálás a rajongók támogatásáért”, és külön öröm volt számára, hogy az eljegyzésén a gyermekei is ottlehettek. Jaime King két fiút nevel: a 12 éves James Knightot és a 10 éves Leót, akik első házasságából, Kyle Newman rendezőtől születtek. A fiúk felett jelenleg Newman rendelkezik felügyeleti joggal.

Jaime King és Austin Sosa kapcsolatának hátteréről annyit lehet tudni, hogy közös barátaik révén ismerték meg egymást, és a színésznő – a People magazin szerint – jó kapcsolatot alakított ki a férfi családjával. A hirtelen jött szakítás okairól egyelőre semmit sem lehet tudni, a színésznő képviselője nem kommentálta a történteket.

Az viszont biztosnak tűnik, hogy a Jaime King ismét nehéz időszak elé néz – alig két év telt el első válásának véglegesítése óta, most pedig újabb kapcsolatát zárja le.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Brooklyn Beckham kamaszkori szerelme kitálal Victoria Beckhamről

Tallia Storm tíz év hallgatás után nyíltan beszélt a Beckham családról. Elárulta, milyen volt fiatalon Brooklyn Beckham barátnőjeként élni, és miért érzi úgy ma is, hogy Victoria Beckham soha nem fogadta el őt.

Meghan Markle mindent megtett, hogy ott legyen Valentino temetésén: számára csak a szereplés a fontos

A sussexi hercegné tudatosan dolgozott azon, kérdés, milyen sikerrel, hogy bekerüljön a divatvilág elitjének egyik legzártabb eseményére, a legendás tervező, Valentino január 23-i római temetésére. Bennfentesek szerint Meghan Markle ezt egy hatalmas kapcsolatépítési lehetőségnek tekinti.

Hatalmas botrány a láthatáron: Oprah-nak adhat interjút David és Victoria Beckham

Nagy port kavart, hogy Brooklyn Beckham nyilvánossá tette, miért nem békül ki a szüleivel. David Beckham és Victoria Beckham állítólag komolyan mérlegelik, hogy nagyszabású televíziós interjúban mondják el saját verziójukat a családi válságról.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu