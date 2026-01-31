Dolly szívszorító búcsúja Fenyő Miklóstól: "Annyi minden van még bennem, csak a szavak fogytak el…"

Egy ország gyászolja a szombaton hajnalban elhunyt Fenyő Miklóst. Rajongók és zenésztársai sem tudják elhinni, a legenda nincs többé. A Hungária együttes-beli zenésztársa, Dolly a közösségi oldalán búcsúzott tőle.

„Emlékszem arra a csillogó szemű fiúra, aki amikor először találkoztunk 1963-ban, a gimi klubszobájában énekelt – és közben rágózott. Csodálkozva néztem… nem is értettem. Aztán pár perc múlva már együtt énekeltünk. A barátságunk onnantól végigkísérte az életünket – még az átmeneti ‘haragszom rád’ időszakokban is. Egyelőre még fel sem tudom igazán fogni, hogy elmentél… Most már az angyalok zenekarában énekelsz. Végigkísértem a pályádat, részese lehettem az utadnak, és büszke vagyok a barátságodra. Megint azon kapom magam, hogy a könnyeim csak folynak… Pótolhatatlan barát vagy, és az is maradsz örökre. Az a rengeteg emlék itt marad velem – ahogy Te is. 1963-ban ismerkedtünk meg… így mondhatom: 63 éve tart a barátságunk. Mindig ezt mondtuk egymásnak: ‘a zenei testvérem vagy’. Annyi minden van még bennem, csak a szavak fogytak el… Isten veled, Barátom” − tette közzé az énekesnő a Dolly Roll Plussz Facebook-oldalán.

A zenészlegenda ma hajnalban halt meg

Fenyő Miklós januárban került kórházba, tüdőgyulladással kezelték. Később a menedzsmentje arról számolt be, hogy a tüdőgyulladásból meggyógyult, annak szövődményeivel küzd, és azt kérték, mindenki szurkoljon neki, hogy felépüljön. Ma reggel szomorú hír érkezett, Fenyő Miklós január 31-én hajnalban meghalt, és ezzel egy korszak ért véget a magyar könnyűzenében. Elment az az alkotó, aki dalokon túl stílust és életérzést adott nemzedékeknek. Fenyő Miklós a rock and roll hazai királyaként örökre összekötötte Amerikát a pesti utcákkal. Életéről és pályájáról ebben a cikkünkben olvashatsz részletesen.

