Mókusos IQ-teszt: találd meg a 3 különbséget a két képen 20 másodperc alatt

Tedd magad próbára a képrejtvényes IQ-tesztünkkel, és tudd meg, hogy a különlegesek közé tartozol-e! Csak 20 másodperced van, hogy megtaláld a 3 különbséget a két kép között.

Csak a különlegesen intelligens emberek képesek megoldani ezt a képrejtvényt 20 másodpercen belül. Tedd magad próbára az IQ-tesztünkkel, és tornáztasd meg az agyadat!

IQ-teszt
Szuper nehéz IQ-teszt: megtalálod a három különbséget a két kép között?
Forrás: jagranjosh/YouTube

Mókusos IQ-teszt, ami egyáltalán nem gyerekjáték

A képrejtvények és a különbségkereső tesztek remek agytornák az elme élesítéséhez - kortól függetlenül mindenkinek. A két kép első pillantásra teljesen egyformának tűnik, ám a lényeg az részletekben rejlik. Ezért is fontos, hogy erősen koncentrálj! Az IQ-tesztek rendszeres megoldása fejleszti a részletekre való odafigyelést és a megoldóképességet is. A feladatod, hogy a két kép elemzésekor megtaláld a három különbséget.

Állíts be egy időzítőt 20 másodpercre, és kezdőzhet a kihívás!

Vizsgáld meg jól a fenti képet, először jobbról balra, majd balról jobbra. Figyeld meg a hátteret, a környezetet, a formákat és végül a mókust is. Haladhatsz színről színre, vagy a kontúrvonalak mentén is. A 3 eltérés a legapróbb részletekben van, így fontos, hogy nagyon erősen koncentrálj!

Az IQ-teszt megoldása:

Ha sikerült megtalálnod a három hibát 20 másodperc alatt gratulálunk, bebizonyítottad, hogy elképesztően gyorsan forog az agyad. Mutatjuk a megoldást:

IQ-teszt eredmény
Íme, az IQ-teszt eredménye és megoldása.
Forrás: jagranjosh/YouTube

 

