Károly király amerikai látogatásra készül, a tervezett út azonban kényes családi kérdéseket is felvet. A brit uralkodó várhatóan áprilisban utazik az Egyesült Államokba, ami óhatatlanul újra napirendre tűzi a kérdést: sor kerül-e találkozóra elhidegült fiával, Harry herceggel, aki Kaliforniában, Montecitóban él családjával.

Vajon Károly király és Harry herceg végre kibékülnek?

Forrás: Getty Images Europe

III. Károly tavasszal Amerikába utazik Károly király várhatóan áprilisban utazik az Egyesült Államokba

Az út óhatatlanul felveti a kérdést: találkozik-e Harry herceggel

A sussexi herceg Kaliforniában, Montecitóban él családjával

Az uralkodó eddig csak egyszer látta unokáit, 2022-ben

PR-szakértők szerint bármilyen döntés komoly médiavisszhangot vált ki

Korábban már sor került egy rövid, négyszemközti találkozóra apa és fia között

A látogatás történelmi jelentőségű lenne: regnáló brit uralkodó ritkán jár az USA-ban

Károly király végre találkozhat unokáival

Richard Kay, a Daily Mail szerkesztője szerint az amerikai látogatás elkerülhetetlenül kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy Károly király látja-e majd fiát és unokáit. A király Harry gyermekeivel, Archie-val és Lilibettel eddig mindössze egyszer találkozott, mégpedig 2022-ben, II. Erzsébet királynő platinajubileumi ünnepsége idején – írja az Express magazin.

Egy, a lapnak nyilatkozó PR-szakértő úgy fogalmazott: bármilyen döntést is hoz az uralkodó, abból biztosan hír lesz. Ha meghívja fiát, az médiatörténetté válik, de akkor is, ha nem kerül sor találkozóra. „Történet lesz, ha Harry ott lesz, és történet lesz akkor is, ha nem. Ez óriási dilemma” – fogalmazott a forrás.

Küszöbön a békülés?

A Buckingham-palota korábban megerősítette, hogy Károly király és Harry herceg tavaly szeptemberben rövid, körülbelül ötvenperces magánbeszélgetést folytattak a királyi rezidencián, amikor a sussexi herceg az Egyesült Királyságban járt.

Amennyiben az amerikai látogatás megvalósul, az történelmi jelentőségű esemény lenne: regnáló brit uralkodó legutóbb 2007-ben járt hivatalosan az Egyesült Államokban, amikor II. Erzsébet királynő George W. Bush akkori elnök meghívására utazott Washingtonba. Károly király tervezett útja így nemcsak diplomáciai, hanem családi szempontból is kiemelt figyelmet kap.