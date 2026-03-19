Igaz történet: brutális bűntény húzódik a Netflix új nagy dobása, A TikTok-os gyilkos mögött

Az elmúlt években reneszánszukat élik a dokumentumsorozatok és az igaz történetek alapján készült krimisorozatok. Ez nem véletlen. A tévénézők imádják az olyan sztorikat, amelyek után bennük van a jeges borzongás, hogy ez bármikor megtörténhet akár velük is. De mi van, ha azt mondjuk, hogy a Netflix egyik legújabb sorozata a valóságban még borzasztóbb volt, mint a filmvásznon? Nem hiszed? Akkor megmutatjuk, hogy mi az igazság A TikTok-os gyilkos című sorozat hátterében.
Esther Estepa eltűnése
- A 42 éves nő Sevillában nőtt fel, azonban 2013-ban úgy döntött, hogy elhagyja szülőföldjét és nomád életmódot fog folytatni Spanyolországban
- 2022-ben egy bántalmazó kapcsolatból kilépve eldönti, hogy új életet kezd
- Rendszeresen túrázgat, közben pedig mindennap felhívja az édesanyját
- 2023 augusztusában megismerkedik egy hotelben José Jurado Montillával
- A férfi kettős életet él: a hétköznapok során egy jó kedélyű túrainfluenszer, azonban titokban elítélt sorozatgyilkos, aki hosszú éveket töltött a rácsok mögött
- A találkozásuk után néhány nappal Esther bizarr üzenetet küld az édesanyjának, amiben arról ír, hogy megszökött és Argentínába költözött
- Nem sokkal később felszívódik, a rendőrség pedig eltűnt személlyé nyilvánítja őt
- Egy évvel később Esther holtan kerül elő, a Netflix pedig megrázó sorozatot készít a történetéből.
A TikTok-os gyilkos történetét az teszi igazán rémisztővé, hogy a szemünk előtt játszódott le
Jogosan merül fel benned a kérdés, hogy ez az egyszerűnek tűnő bűntény miért azt a címet kapta a Netflixen, hogy „A TikTok-os gyilkos"? A válasz egyszerű. A nő eltűnése után az alkalmi túrapartnere, José Jurado Montilla rendszeresen videókat kezdett el posztolni Estherről, valamint a családját is felkereste, hogy jelezze nekik, hogy ő látta utoljára az eltűnt nőt. A tartalomgyártó szinte arra építette fel az egész TikTok-karrierjét, hogy azzal népszerűsítette a csatornáját, hogy együtt túrázott egy titokzatos körülmények között eltűnt személlyel. Ekkor azonban még nem sejthette, hogy végül saját magát buktatja le a posztjaival. José ugyanis túltolta a videózás: egyre durvább állításokat tett, egyre többször szólta el magát, majd azt állította Esther családjának, hogy romantikus kapcsolatot ápoltak az évtizedekkel fiatalabb hölggyel. Ez még gyanúsabbá tette az egész történetet.
A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint az első nyomuk az volt, hogy Esther a kutyái nélkül tűnt el, pedig a családja szerint ők voltak a legfontosabbak a számára. Ezután Esther édesanyja, Josefa Pepa Pérez folyamatosan üzenetekkel bombázta a lányát, azonban csak rövid válaszokat kapott. Miután felszólította a lányát, hogy küldjön egy hangüzenetet vagy értesíti a rendőrséget, örökre elnémult a telefonja. Innentől már a rendőrség is komolyan vette az ügyet.
A nyomozók rekonstruálni kezdték Esther utolsó túráját, majd megtudták, hogy Josénak is köze lehetett az eltűnéséhez. A nyilvánosság számára ekkor derült ki, hogy a tiktoker valójában egy elítélt sorozatgyilkos, akinek nevéhez 1985 és 1987 között négy gyilkosság is kötődött. A tartalomgyártó 2013-ban szabadult, miután 28 évet töltött a rácsok mögött. 2024-ben – miközben még javában zajlott a kutatás Esther után – a sorozatgyilkos újra börtönbe került, miután egy DNS-vizsgálat bizonyította, hogy köze volt egy meggyilkolt fiatalember halálához.
Az Esther Estepa-ügy végül 2024. június 21-én vett újabb fordulatot, amikor megtalálták a nő földi maradványait. Az orvosszakértő megerősítette, hogy gyilkosság áldozatává vált, miután egy tompa tárggyal fejbe verték. Itt pedig még közel sincs vége a történetnek! A Mirror információi szerint az ügyészek kapcsolatot találtak a két áldozat között. A meggyilkolt fiatalember telefonjában ugyanis fotókat találtak Esther holttestéről. Fennáll a gyanú, hogy José azért ölhette meg a 21 éves egyetemistát, hogy megszerezze a telefonját, ami lebuktatta volna őt.
Ez az információ, valamint az influenszer digitális lábnyoma és a nyomozás során posztolt videói terhelő bizonyítékok lesznek ellene a hamarosan kezdődő bírósági tárgyalásán.
