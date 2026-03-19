Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 19., csütörtök Bánk, József

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
hátborzongató

Igaz történet: brutális bűntény húzódik a Netflix új nagy dobása, A TikTok-os gyilkos mögött

hátborzongató igaz történet Netflix gyilkossági ügy
Komáromi Bence
2026.03.19.
Gondolj csak bele: gyanútlanul túrázgatsz egy férfival, majd kiderül róla, hogy influenszer. Ezután közösen kirándulgattok, és még csak nem is sejted, hogy titokban elítélt sorozatgyilkos. Megdöbbentő módon ez nem egy hétköznapi Netflix-sorozat fülszövege, hanem egy valódi bűntény sztorija. A TikTok-os gyilkos című sorozat ugyanis egy igaz történeten alapul.

Az elmúlt években reneszánszukat élik a dokumentumsorozatok és az igaz történetek alapján készült krimisorozatok. Ez nem véletlen. A tévénézők imádják az olyan sztorikat, amelyek után bennük van a jeges borzongás, hogy ez bármikor megtörténhet akár velük is. De mi van, ha azt mondjuk, hogy a Netflix egyik legújabb sorozata a valóságban még borzasztóbb volt, mint a filmvásznon? Nem hiszed? Akkor megmutatjuk, hogy mi az igazság A TikTok-os gyilkos című sorozat hátterében.

Március 6-án robbant be a Netflixre A TikTok-os gyilkos című sorozat, amely Esther Estepa meggyilkolásának történetét mutatja be kendőzetlen őszinteséggel
Fotó: IMDb

Esther Estepa eltűnése

  • A 42 éves nő Sevillában nőtt fel, azonban 2013-ban úgy döntött, hogy elhagyja szülőföldjét és nomád életmódot fog folytatni Spanyolországban
  • 2022-ben egy bántalmazó kapcsolatból kilépve eldönti, hogy új életet kezd
  • Rendszeresen túrázgat, közben pedig mindennap felhívja az édesanyját
  • 2023 augusztusában megismerkedik egy hotelben José Jurado Montillával
  • A férfi kettős életet él: a hétköznapok során egy jó kedélyű túrainfluenszer, azonban titokban elítélt sorozatgyilkos, aki hosszú éveket töltött a rácsok mögött
  • A találkozásuk után néhány nappal Esther bizarr üzenetet küld az édesanyjának, amiben arról ír, hogy megszökött és Argentínába költözött
  • Nem sokkal később felszívódik, a rendőrség pedig eltűnt személlyé nyilvánítja őt
  • Egy évvel később Esther holtan kerül elő, a Netflix pedig megrázó sorozatot készít a történetéből. 

A TikTok-os gyilkos történetét az teszi igazán rémisztővé, hogy a szemünk előtt játszódott le

Jogosan merül fel benned a kérdés, hogy ez az egyszerűnek tűnő bűntény miért azt a címet kapta a Netflixen, hogy „A TikTok-os gyilkos"? A válasz egyszerű. A nő eltűnése után az alkalmi túrapartnere, José Jurado Montilla rendszeresen videókat kezdett el posztolni Estherről, valamint a családját is felkereste, hogy jelezze nekik, hogy ő látta utoljára az eltűnt nőt. A tartalomgyártó szinte arra építette fel az egész TikTok-karrierjét, hogy azzal népszerűsítette a csatornáját, hogy együtt túrázott egy titokzatos körülmények között eltűnt személlyel. Ekkor azonban még nem sejthette, hogy végül saját magát buktatja le a posztjaival. José ugyanis túltolta a videózás: egyre durvább állításokat tett, egyre többször szólta el magát, majd azt állította Esther családjának, hogy romantikus kapcsolatot ápoltak az évtizedekkel fiatalabb hölggyel. Ez még gyanúsabbá tette az egész történetet.

José Jurado Montilla rendszeresen posztolt videókat az Esther utáni nyomozás állásáról
Forrás: IMDb

A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint az első nyomuk az volt, hogy Esther a kutyái nélkül tűnt el, pedig a családja szerint ők voltak a legfontosabbak a számára. Ezután Esther édesanyja, Josefa Pepa Pérez folyamatosan üzenetekkel bombázta a lányát, azonban csak rövid válaszokat kapott. Miután felszólította a lányát, hogy küldjön egy hangüzenetet vagy értesíti a rendőrséget, örökre elnémult a telefonja. Innentől már a rendőrség is komolyan vette az ügyet.

A nyomozók rekonstruálni kezdték Esther utolsó túráját, majd megtudták, hogy Josénak is köze lehetett az eltűnéséhez. A nyilvánosság számára ekkor derült ki, hogy a tiktoker valójában egy elítélt sorozatgyilkos, akinek nevéhez 1985 és 1987 között négy gyilkosság is kötődött. A tartalomgyártó 2013-ban szabadult, miután 28 évet töltött a rácsok mögött. 2024-ben – miközben még javában zajlott a kutatás Esther után – a sorozatgyilkos újra börtönbe került, miután egy DNS-vizsgálat bizonyította, hogy köze volt egy meggyilkolt fiatalember halálához.

José Jurado Montilla saját magát tette gyanússá azzal, hogy felkereste az áldozat családját
Forrás: IMDb

Az Esther Estepa-ügy végül 2024. június 21-én vett újabb fordulatot, amikor megtalálták a nő földi maradványait. Az orvosszakértő megerősítette, hogy gyilkosság áldozatává vált, miután egy tompa tárggyal fejbe verték. Itt pedig még közel sincs vége a történetnek! A Mirror információi szerint az ügyészek kapcsolatot találtak a két áldozat között. A meggyilkolt fiatalember telefonjában ugyanis fotókat találtak Esther holttestéről. Fennáll a gyanú, hogy José azért ölhette meg a 21 éves egyetemistát, hogy megszerezze a telefonját, ami lebuktatta volna őt.

Ez az információ, valamint az influenszer digitális lábnyoma és a nyomozás során posztolt videói terhelő bizonyítékok lesznek ellene a hamarosan kezdődő bírósági tárgyalásán.

Fekete-fehér tévé, egy teáscsésze, amiből évekkel korábban elpárolgott az ital, és egy nő, aki életében és halálában is magányos maradt. Ez Hedviga Golik igaz története.

Túlélődráma, zsenisztori vagy maffiamozi. Téged melyik műfaj tud leginkább megfogni? Mutatjuk, hogy szerintünk miket nem szabad kihagynod a Netflix igaz történetek közül!

Ma este érkezik a Netflix műsorára az új skandináv sorozat, az igaz történeten alapuló Rendőrnők, ami az 1950-es évek Svédországában mutatja be az ország első rendőrnőinek történetét.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
