Igaz történet: brutális bűntény húzódik a Netflix új nagy dobása, A TikTok-os gyilkos mögött

Az elmúlt években reneszánszukat élik a dokumentumsorozatok és az igaz történetek alapján készült krimisorozatok. Ez nem véletlen. A tévénézők imádják az olyan sztorikat, amelyek után bennük van a jeges borzongás, hogy ez bármikor megtörténhet akár velük is. De mi van, ha azt mondjuk, hogy a Netflix egyik legújabb sorozata a valóságban még borzasztóbb volt, mint a filmvásznon? Nem hiszed? Akkor megmutatjuk, hogy mi az igazság A TikTok-os gyilkos című sorozat hátterében.

Március 6-án robbant be a Netflixre A TikTok-os gyilkos című sorozat, amely Esther Estepa meggyilkolásának történetét mutatja be kendőzetlen őszinteséggel

Esther Estepa eltűnése A 42 éves nő Sevillában nőtt fel, azonban 2013-ban úgy döntött, hogy elhagyja szülőföldjét és nomád életmódot fog folytatni Spanyolországban

2022-ben egy bántalmazó kapcsolatból kilépve eldönti, hogy új életet kezd

Rendszeresen túrázgat, közben pedig mindennap felhívja az édesanyját

2023 augusztusában megismerkedik egy hotelben José Jurado Montillával

A férfi kettős életet él: a hétköznapok során egy jó kedélyű túrainfluenszer, azonban titokban elítélt sorozatgyilkos, aki hosszú éveket töltött a rácsok mögött

A találkozásuk után néhány nappal Esther bizarr üzenetet küld az édesanyjának, amiben arról ír, hogy megszökött és Argentínába költözött

Nem sokkal később felszívódik, a rendőrség pedig eltűnt személlyé nyilvánítja őt

Egy évvel később Esther holtan kerül elő, a Netflix pedig megrázó sorozatot készít a történetéből.

A TikTok-os gyilkos történetét az teszi igazán rémisztővé, hogy a szemünk előtt játszódott le

Jogosan merül fel benned a kérdés, hogy ez az egyszerűnek tűnő bűntény miért azt a címet kapta a Netflixen, hogy „A TikTok-os gyilkos"? A válasz egyszerű. A nő eltűnése után az alkalmi túrapartnere, José Jurado Montilla rendszeresen videókat kezdett el posztolni Estherről, valamint a családját is felkereste, hogy jelezze nekik, hogy ő látta utoljára az eltűnt nőt. A tartalomgyártó szinte arra építette fel az egész TikTok-karrierjét, hogy azzal népszerűsítette a csatornáját, hogy együtt túrázott egy titokzatos körülmények között eltűnt személlyel. Ekkor azonban még nem sejthette, hogy végül saját magát buktatja le a posztjaival. José ugyanis túltolta a videózás: egyre durvább állításokat tett, egyre többször szólta el magát, majd azt állította Esther családjának, hogy romantikus kapcsolatot ápoltak az évtizedekkel fiatalabb hölggyel. Ez még gyanúsabbá tette az egész történetet.