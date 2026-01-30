Heidi Klum ledobta a textilt egy videóklip kedvéért - Videó

Elfogytak a jelzők Heidi Klumra. A szupermodell most mindössze egy tangát és egy bundakabátot húzott csak magára egy videóklip kedvéért. Az 52 éves híresség továbbra is elképesztő formában tartja magát és a felvétele megtekintése után biztosak vagyunk benne, hogy a téli hideg ellenére is fülledté válik a hangulat a képernyők előtt.

Heidi Klum félmeztelen videója felrobbantotta az internetet

Forrás: Getty Images Europe

Heidi Klum megszabadult a melltartójától is a forgatás idejére

A Page Six információi szerint Heidi Klum lesz az egyik házigazdája a hamarosan induló Németország Következő Topmodellje leszek sorozat 21. évadának. Ebből az alkalomból a korábbi szupermodell közös számot készített a német rapperrel, Diploval. Sajtóinformációk szerint a Red Eye című daluk lesz a válogató hivatalos himnusza. A sztáranyuka ennek apropóján egy videóklipet is készítettek a számhoz, ami enyhén szólva is merészre sikeredett. A felvétel során láthatjuk a félmeztelen Heidi Klumot, amint csizmában, tangában és egy bundában áll egy vonatsín közepén. Azt nem tudjuk megmondani, hogy milyen lesz a válogató legújabb évada, az viszont biztos, hogy ha Heidi Klumon múlik, akkor biztos, hogy felejthetetlen élményben lesz részünk.

A híresség felvételét itt tudjátok megtekinteni: