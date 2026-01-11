Mély dekoltázsok, magas hasíték és csupasz hát: minden idők legbevállalósabb Golden Globe-ruhái

Január 11-én rendezik meg a 2026-os Golden Globe-gálát. Bár a legújabb megjelenésekre és díjazottakra még várnunk kell, most összegyűjtöttük minden idők legmerészebb estélyi ruháit a nívós esemény történelméből. Nézd meg, hogyan változott a merész divat egészen a '70-es évektől napjainkig!
A Golden Globe történelmének legnagyobb villantásai
A Golden Globe dresszkódját leginkább a modern black tie kifejezéssel lehet jellemezni. A black tie az angol etikettben azt jelenti, hogy az esemény kifejezetten elegáns, formális megjelenést követel meg a résztvevőktől – ilyen például az Oscar-gála, a Critics’ Choice Awards vagy éppen a Met-gála is. Ennél csak egy fokkal szigorúbb szabály létezik: a white tie, amelyet általában királyi vagy politikai bálokon alkalmaznak.
A Golden Globe-díjátadón a sztároknak hagyományosan földig érő estélyi ruhában illik megjelenniük, hiszen ez az est nemcsak a filmes világ egyik legfontosabb eseménye, hanem a divaté is. A 2026-os Golden Globe izgalmas mezőnyt és látványos versenyt ígér – hamarosan kiderül, mely világsztárok mivel hódítanak idén. Addig is, idézzük fel az elmúlt évek legmerészebb, legemlékezetesebb ruhakölteményeit!
A Golden Globe vörös szőnyegének legnagyobb villantásai
1973: Cher
Cher és Sonny 1973-ban együtt vonultak be a Golden Globe-díjátadóra, ahol Cher egy ikonikus, merész szettben tündökölt. Az énekesnő egy kétrészes, színes virágmintás szatén összeállítást viselt, amelyet egy drámai, dívás szőrmekabáttal egészített ki. A felsőrész középen mélyen kivágott, dekoltált szabású volt, amely szabadon hagyta Cher hasát és törzsét, míg a sellőfazonú szoknya térdig érő hasítéka elegánsan megmutatta a lábait. Ez a szett tökéletesen tükrözte Cher egyedi stílusát és magabiztos nőiességét – egy igazi divattörténeti pillanat a Golden Globe vörös szőnyegén.
2000: Courtney Love
A 2000-es évek ikonja, Courtney Love egy szakadt, szabdalt estélyi ruhában jelent meg a vörös szőnyegen. A dizájn szinte teljesen szabadon hagyta a dekoltázsát, ami nagyon vagány lépés volt. A ruha kiemelte Courtney grunge stílusát, de később azt nyilatkozta, hogy a ruha meglehetősen "őrült kinézetű" volt.
2003: Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker a 2003-as Golden Globe-díjátadóra egy szatén fekete szettben jelent meg. A felső fűzős szabása kiemelte a színésznő alakját. Sokan ezt a szettet egy divatbakinak tartották, pedig Sarah igazi dívaként tündökölt ebben is.
2003: Goldie Hawn
2003-ban, 57 évesen Goldie Hawn ismét bebizonyította, hogy a kor csupán egy szám. A Golden Globe vörös szőnyegén egy fehér, fűzős, mélyen dekoltált ruhában jelent meg, amelyet a lágy westernstílus inspirált. A ruha testre simuló, sellő fazonja tökéletesen kiemelte a színésznő sportos, fitt alakját, míg a részleteiben nőies és játékos darab hűen tükrözte Goldie ikonikus, vidám személyiségét.
2009: Jennifer Lopez
Jennifer Lopez a 2009-es Golden Globe-díjátadón igazi aranyistennőként tündökölt. Egy aranyszínű, hát nélküli, mélyen dekoltált estélyit viselt, amely látványosan hangsúlyozta tökéletes alakját. A ruha szorosan a testére simult, mintha csak ráöntötték volna, miközben a nyitott hát és a szabadon hagyott törzs drámai, mégis elegáns hatást keltett. Ez az ikonikus megjelenés ismét bebizonyította, hogy Jennifer Lopez a vörös szőnyeg egyik legemlékezetesebb és legmerészebb divatikonja.
2012: Heidi Klum
Heidi Klum a 2012-es Golden Globe-díjátadóra egy nude ruhát választott, aminek hátkivágása szinte a feneke vonaláig ért. A szupermodell csodásan festetett az egyszerű ruhában. Az estélyinek elől magas nyaka volt.
2017: Emily Ratajkowski
Emily Ratajkowski szupermodell a 2017-es Golden Globe-díjátadón egy sárga, szatén estélyiben vonzotta magára minden tekintetet. A ruha mélyen felsliccelt fazonú volt, elöl merész dekoltázzsal, hátul pedig teljesen nyitott kivágással, ami igazán látványos és provokatív hatást keltett. Finoman szólva is merész választásnak bizonyult, ugyanakkor kifinomult maradt a részletgazdag kidolgozásnak köszönhetően. A ruhát ezüst láncok és apró, csillogó kövek díszítették, amelyek elegáns kontrasztot alkottak a selymes, sárga anyaggal – Emily így az este egyik legemlékezetesebb megjelenését hozta.
2020: Kerry Washington
A színésznő egy fekete blézerszerű felsőt viselt, amelyet egy fekete, szatén szoknyával párosított. A felsőrész teljesen nyitott kivágása hangsúlyos dekoltázst eredményezett, miközben a középen futó ezüstszínű fém díszítés különleges, modern karaktert adott az összeállításnak. Az összhatás merész, modern és rendkívül egyedi volt – egy olyan megjelenés, ami egyszerre sugárzott eleganciát és magabiztosságot.
2025: Kylie Jenner
Kylie Jenner a tavalyi Golden Globe-gálán is az est egyik legfigyelemreméltóbb híressége volt, hiszen Timothée Chalamet oldalán érkezett a vörös szőnyegre. A híresség egy földig érő, ezüstös árnyalatú, láncos hatású vintage ruhát viselt, amelyet finom csipkerészletek tettek még különlegesebbé. Az estélyi elöl letisztult, pántos szabású volt, hátul pedig merész, egészen a fenékig érő kivágás tette igazán emlékezetessé.
