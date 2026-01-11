Mély dekoltázsok, magas hasíték és csupasz hát: minden idők legbevállalósabb Golden Globe-ruhái

Január 11-én rendezik meg a 2026-os Golden Globe-gálát. Bár a legújabb megjelenésekre és díjazottakra még várnunk kell, most összegyűjtöttük minden idők legmerészebb estélyi ruháit a nívós esemény történelméből. Nézd meg, hogyan változott a merész divat egészen a '70-es évektől napjainkig!

Elle Fanning és Kylie Jenner a 2025-ös Golden Globe-díjátadón.

Forrás: Getty Image

A Golden Globe történelmének legnagyobb villantásai A Golden Globe egy black tie esemény, ami azt jelenti, hogy alkalmi, hosszú estélyi ruhát, szmokingot kell viselniük a sztároknak.

Vannak sztárok, akik sportot űznek abból, hogy minél merészebb összeállításokat vegyenek fel és megvillantsák bájaikat.

Többek között Cher, Sarah Jessica Parker és Kylie Jenner is a bevállalósabb sztárok közé tartoznak.

A Golden Globe dresszkódját leginkább a modern black tie kifejezéssel lehet jellemezni. A black tie az angol etikettben azt jelenti, hogy az esemény kifejezetten elegáns, formális megjelenést követel meg a résztvevőktől – ilyen például az Oscar-gála, a Critics’ Choice Awards vagy éppen a Met-gála is. Ennél csak egy fokkal szigorúbb szabály létezik: a white tie, amelyet általában királyi vagy politikai bálokon alkalmaznak.

A Golden Globe-díjátadón a sztároknak hagyományosan földig érő estélyi ruhában illik megjelenniük, hiszen ez az est nemcsak a filmes világ egyik legfontosabb eseménye, hanem a divaté is. A 2026-os Golden Globe izgalmas mezőnyt és látványos versenyt ígér – hamarosan kiderül, mely világsztárok mivel hódítanak idén. Addig is, idézzük fel az elmúlt évek legmerészebb, legemlékezetesebb ruhakölteményeit!

A Golden Globe vörös szőnyegének legnagyobb villantásai

1973: Cher

Cher és Sonny 1973-ban együtt vonultak be a Golden Globe-díjátadóra, ahol Cher egy ikonikus, merész szettben tündökölt. Az énekesnő egy kétrészes, színes virágmintás szatén összeállítást viselt, amelyet egy drámai, dívás szőrmekabáttal egészített ki. A felsőrész középen mélyen kivágott, dekoltált szabású volt, amely szabadon hagyta Cher hasát és törzsét, míg a sellőfazonú szoknya térdig érő hasítéka elegánsan megmutatta a lábait. Ez a szett tökéletesen tükrözte Cher egyedi stílusát és magabiztos nőiességét – egy igazi divattörténeti pillanat a Golden Globe vörös szőnyegén.