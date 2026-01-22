Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Less be a kulisszák mögé: mutatjuk a Holly Ramsay nászútján készült képeket

Komáromi Bence
2026.01.22.
Gordon Ramsay lánya néhány héttel ezelőtt házasodott össze az olimpikon szerelmével, Adam Peatyvel. Az ifjú házasok most hazatértek a nászútjukról és megosztották az ott készült romantikus képeiket. Mutatjuk Holly Ramsay Mauritiuson készült fotóit.

Festői helyen tölti mézesheteit a Peaty-Ramsay házaspár. Holly Ramsay és Adam Peaty Mauritius szigetén kezdte az újévet és most betekintést nyerhettünk abba, hogy milyen élményeket gyűjtött az ifjú házaspár a nászút során. A képek tanúsága szerint nem szegte a fiatal szerelmesek kedvét, hogy egy családi viszály árnyékolta be az esküvőjüket.

Holly Ramsay és Adam Peaty esküvője

  • Holly Ramsay december 27-én ment férjhez az olimpikon úszó Adam Peatyhez
  • A menyasszonyt édesapja, Gordon Ramsay kísérte az oltár elé a Bath Abbey-ben
  • A mesés ceremóniát komoly családi konfliktus árnyékolta be
  • A vőlegény édesanyja, Caroline Peaty nem kapott meghívót az esküvőre
  • Adam Peaty családjából csak testvére, Bethany és ötéves fia, George volt jelen
  • A vőlegény nagynénje, Louise Peaty kemény hangvételű üzenetet küldött Adamnek az esküvő előtt
  • A családi viszály gyökerei az eljegyzési parti és a leánybúcsú kihagyásáig nyúlnak vissza
  • Azóta kölcsönös üzengetés folyik a családtagok között, ez azonban nem volt hatással a fiatalok nászútjára
  • Gordon Ramsay lánya boldognak és kiegyensúlyozottnak látszik az általuk megosztott képeken

Adam Peaty és Holly Ramsay két hetes nászúton jártak

A Mirror számolt be arról, hogy az ifjú pár a kelet-afrikai Mauritius szigetén töltötték a mézesheteiket, és január közepén tértek csak haza, hogy megosszák az élményeiket a lelkes követőtáborukkal. Adam csütörtökön élménybeszámolót tartott az Instagram-oldalán és megosztotta a kikapcsolódás során készült képeiket.

„Csodálatos volt a pálmafákkal teli nászútunk" - osztotta meg tapasztalatait az olimpikon.

Az Adam Peaty és Holly Ramsay nászútján készült fotókat itt tudjátok megtekinteni. Vigyázat! Félmeztelen sztársportolók felsőteste is megjelenhet a fotókon:

Az elmúlt hetekben tele volt a sajtó a Ramsay és a Peaty család konfliktusával. Gordon Ramsay lánya, Holly Ramsay esküvője csak olaj volt a tűzre, majd kitört a nyilvános szócsata a felek között.

Már eltelt egy hét Holly Ramsay és Adam Peaty nagy napja óta, de továbbra sem nyugodtak meg a kedélyek. A fiatal olimpikon családja vérig sértődött, miután nem hívták meg őket az esküvőre.

Holly Ramsay és Adam Peaty december 27-én mondták ki a boldogító igent. A ceremónián azonban a vőlegény édesanyja, Caroline Peaty nem volt jelen, mivel nem kapott meghívót az esküvőre.

 

