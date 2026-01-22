Less be a kulisszák mögé: mutatjuk a Holly Ramsay nászútján készült képeket

Festői helyen tölti mézesheteit a Peaty-Ramsay házaspár. Holly Ramsay és Adam Peaty Mauritius szigetén kezdte az újévet és most betekintést nyerhettünk abba, hogy milyen élményeket gyűjtött az ifjú házaspár a nászút során. A képek tanúsága szerint nem szegte a fiatal szerelmesek kedvét, hogy egy családi viszály árnyékolta be az esküvőjüket.

Adam Peaty és Holly Ramsay esküvője családi viszályok árnyékában zajlott le december végén

Forrás: WireImage

Holly Ramsay és Adam Peaty esküvője Holly Ramsay december 27-én ment férjhez az olimpikon úszó Adam Peatyhez

az olimpikon úszó Adam Peatyhez A menyasszonyt édesapja, Gordon Ramsay kísérte az oltár elé a Bath Abbey-ben

A mesés ceremóniát komoly családi konfliktus árnyékolta be

A vőlegény édesanyja, Caroline Peaty nem kapott meghívót az esküvőre

Adam Peaty családjából csak testvére, Bethany és ötéves fia, George volt jelen

A vőlegény nagynénje, Louise Peaty kemény hangvételű üzenetet küldött Adamnek az esküvő előtt

A családi viszály gyökerei az eljegyzési parti és a leánybúcsú kihagyásáig nyúlnak vissza

gyökerei az eljegyzési parti és a leánybúcsú kihagyásáig nyúlnak vissza Azóta kölcsönös üzengetés folyik a családtagok között, ez azonban nem volt hatással a fiatalok nászútjára

Gordon Ramsay lánya boldognak és kiegyensúlyozottnak látszik az általuk megosztott képeken

Adam Peaty és Holly Ramsay két hetes nászúton jártak

A Mirror számolt be arról, hogy az ifjú pár a kelet-afrikai Mauritius szigetén töltötték a mézesheteiket, és január közepén tértek csak haza, hogy megosszák az élményeiket a lelkes követőtáborukkal. Adam csütörtökön élménybeszámolót tartott az Instagram-oldalán és megosztotta a kikapcsolódás során készült képeiket.

„Csodálatos volt a pálmafákkal teli nászútunk" - osztotta meg tapasztalatait az olimpikon.

Az Adam Peaty és Holly Ramsay nászútján készült fotókat itt tudjátok megtekinteni. Vigyázat! Félmeztelen sztársportolók felsőteste is megjelenhet a fotókon: