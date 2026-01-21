Szívszorító üzenet: Boráros Gábor közös kislányukkal búcsúzik a horrorbalesetben meghalt exétől, Jákli Mónikától

Szerda hajnalban, négy óra körül halálos közúti baleset történt a 63-as főúton, Nagymegyer és Alistál között, amelyben Boráros Gábor volt felesége, Jákli Mónika életét vesztette. A tragédia híre sokkolta az országot, a 31 éves fitneszmodell testét az égő autó közelében találták meg. Azonnal megkezdték az újraélesztést, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Boráros Gábor az Instagramon írt fájdalmáról.
- Boráros Gábor volt felesége, Jákli Mónika szerda hajnalban szenvedett halálos balesetet.
- A 31 éves fitneszmodell és influenszer a helyszínen életét vesztette, a mentők megpróbálták újraéleszteni, de nem tudták megmenteni az életét.
- Boráros Gábor a közösségi oldalán kért nyugalmat és megértést.
- Újabb posztjában, közös kislányukkal, Zorával búcsúzik.
- Boráros Gábor és Jákli Mónika kislánya idén lesz négyéves.
Jákli Mónika volt férje, Boráros Gábor kislányukkal üzent
Jákli Mónikát a családja, de egy ország gyászolja. Boráros Gábor Instagram posztjában kislányukkal közös képeket posztolt. „Köszönöm, hogy megajándékoztál vele!” − írta az MMA-harcos, majd egy másik képnél a következő olvasható: „Vigyázni fogok rá! Amíg világ a világ! Tudni fogja, hogy anyukája mennyire szerette, és figyeli fentről minden lépését.”
Jákli Mónika kocsija, Nagymegyer irányába haladt, amikor egy kanyarban letért az útról, majd az út menti fáknak csapódott. A jármű a becsapódás erejétől teljesen roncsolódott, több részre szakadt, ezt követően pedig kigyulladt. A hatóságok szerint az autó nagy sebességgel közlekedhetett – írja a Borsonline. A fitneszmodell kirepült az autóból, a mentők azonnal elkezdték az újraélesztést, Jákli Mónika belehalt sérüléseibe.
