Szívszorító üzenet: Boráros Gábor közös kislányukkal búcsúzik a horrorbalesetben meghalt exétől, Jákli Mónikától

Szerda hajnalban, négy óra körül halálos közúti baleset történt a 63-as főúton, Nagymegyer és Alistál között, amelyben Boráros Gábor volt felesége, Jákli Mónika életét vesztette. A tragédia híre sokkolta az országot, a 31 éves fitneszmodell testét az égő autó közelében találták meg. Azonnal megkezdték az újraélesztést, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Boráros Gábor az Instagramon írt fájdalmáról.

Jákli Mónika volt párja, Boráros Gábor újabb üzenetet tett közzé.

Forrás: Sarosi Zoltán / RTL-sajtóklub

Boráros Gábor volt felesége, Jákli Mónika szerda hajnalban szenvedett halálos balesetet.

A 31 éves fitneszmodell és influenszer a helyszínen életét vesztette, a mentők megpróbálták újraéleszteni, de nem tudták megmenteni az életét.

Boráros Gábor a közösségi oldalán kért nyugalmat és megértést.

Újabb posztjában, közös kislányukkal, Zorával búcsúzik.

Boráros Gábor és Jákli Mónika kislánya idén lesz négyéves.

Jákli Mónika volt férje, Boráros Gábor kislányukkal üzent

Jákli Mónikát a családja, de egy ország gyászolja. Boráros Gábor Instagram posztjában kislányukkal közös képeket posztolt. „Köszönöm, hogy megajándékoztál vele!” − írta az MMA-harcos, majd egy másik képnél a következő olvasható: „Vigyázni fogok rá! Amíg világ a világ! Tudni fogja, hogy anyukája mennyire szerette, és figyeli fentről minden lépését.”

Jákli Mónika kocsija, Nagymegyer irányába haladt, amikor egy kanyarban letért az útról, majd az út menti fáknak csapódott. A jármű a becsapódás erejétől teljesen roncsolódott, több részre szakadt, ezt követően pedig kigyulladt. A hatóságok szerint az autó nagy sebességgel közlekedhetett – írja a Borsonline. A fitneszmodell kirepült az autóból, a mentők azonnal elkezdték az újraélesztést, Jákli Mónika belehalt sérüléseibe.

