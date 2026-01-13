Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 13., kedd Veronika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
forgatás

„Ilyen egy valódi popsi” – Jennifer Lawrence nem engedte eltüntetni a narancsbőrét

Penske Media - JC Olivera/2026GG
forgatás Robert Pattinson Jennifer Lawrence szexjelenet
Hajdu Viktória
2026.01.13.
A színésznő szavaival élve: "Nem, így néz ki egy popó!"Jennifer Lawrence nem hagyta, hogy eltűnjön a narancsbőre a Dögölj meg szerelmem képkockáiról. És az, hogy nem használt intim koordinátort, már csak hab a tortán.

Jennifer Lawrence, a színésznő, akit talán még mindig Oscar-díjra jelölnének, ha a világ igazságos lenne, a közelmúltban a Las Culturistas podcastban beszélt legújabb filmjéről, a Dögölj meg szerelmemről és mindenkit meglepett egy apró, de annál bátrabb vallomással: nem használt intim koordinátort a szexjeleneteknél Robert Pattinsonnal.

Jennifer Lawrence tökéletes alakot villantott a Golden Globe-on.
Jennifer Lawrence tökéletes alakot villantott a Golden Globe-on.
Forrás: Getty Images

Ilyen egy forgatás Jennifer Lawrence-szel: no intimkoordinátor és no retus

  • Jennifer Lawrence nem használt intim koordinátort Robert Pattinsonnal a Dögölj meg szerelmem szexjeleneteihez, mert megbízott a kollégájában.
  • A színésznő elutasította, hogy leretusálják a narancsbőrét a filmben.
  • Lawrence szerint a szexjelenetek biztonságos környezetben készültek, és a színészi szabadság mindennél fontosabb volt.

„Úgy éreztem, hogy teljesen biztonságban vagyok Robbal – kezdte Lawrence. „Ő nem egy perverz fajta, nagyon szerelmes Suki Waterhouse-ba. Főleg a gyerekeinkről és a kapcsolatainkról beszélgettünk. Sosem volt olyan érzésem, hogy na: ő vajon vonzódik hozzám? Ha lett volna egy cseppnyi kétség bennem, biztos, hogy lett volna intim koordinátor. Sok férfi színész megsértődik, ha nemet mondasz, és utána jön a büntetés. Rob nem ilyen volt.”

A színésznő kijelentése talán kicsit meglepő lehet, de Pattinsonnál mi sem tettünk volna másképp. És bár a színésznő már többször is vállalt meztelenséget – például a Barátnőt felveszünk filmben – most valami egészen másról mesélt. 

A terhesség alatti testéről és arról, hogy nem hagyta, hogy a kamerák „tökéletesítsék” azt.

„Nem érdekel a meztelenség. Nem vagyok érzékeny rá” – nevetett. „Szerettem volna, ha Lynne-nek teljes szabadsága van művészileg… A terhesség rengeteg hiúsági szorongást vett el. A  Barátnőt felveszünknél diétáztam, kerültem a szénhidrátot, edzettem, de itt? Terhes voltam, napi 15 órát dolgoztam. Fáradt voltam… És amikor elküldték a közeli felvételt a narancsbőrömről azzal a kérdéssel, hogy ‘Szeretnéd retusálni?’ – mondtam, hogy nem. Ilyen egy valódi popsi!”

A vallomás egyértelműen megmutatja, hogy Lawrence nemcsak a testképével, hanem a színészi szabadságával is kompromisszummentes. Ahogy ő fogalmazott: a filmben minden érzés, minden pillanat hitelesen és őszintén jelenik meg – nincs szükség trükkökre, vagy extra biztonsági hálókra, ha a kollégák tisztelik egymást és a művészetet.

És bár a szexjelenetek és a meztelenség mindig szenzációt keltenek a médiában, a színésznő üzenete világos.

 A természetesség és az őszinteség sokkal fontosabb, mint a retus vagy a külső nyomás.

Ezek is érdekelhetnek: 
 

"Feltekertük 11-ig": szívszorító titkos gesztussal tisztelegtek Rob Reiner előtt a Golden Globe-gálán

Megható, mégis visszafogott módon emlékezett meg a legendás rendezőről a 2026-os Golden Globe-gála. A díjátadó fináléjában Nikki Glaser személyes utalással búcsúzott a nemrég meggyilkolt Rob Reinertől.

Ma lenne 75 éves Kirstie Alley: a Nicsak, ki beszél! sztárjának élete tragédiákkal volt tele

A színésznő élete maga volt a hollywoodi dráma csillogással, törésekkel és újrakezdésekkel.

Jennifer Lawrence meztelenruhában tarolt a Golden Globe vörös szőnyegén: az estélyi alig takart valamit – Fotó

Jennifer Lawrence vitte el a show-t a 2026-os Golden Globe-gála vörös szőnyegén: az Oscar-díjas színésznő áttetsző, virágos meztelenruhában érkezett, amely egyszerre volt merész és kifinomult.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu