„Ilyen egy valódi popsi” – Jennifer Lawrence nem engedte eltüntetni a narancsbőrét

Jennifer Lawrence, a színésznő, akit talán még mindig Oscar-díjra jelölnének, ha a világ igazságos lenne, a közelmúltban a Las Culturistas podcastban beszélt legújabb filmjéről, a Dögölj meg szerelmemről és mindenkit meglepett egy apró, de annál bátrabb vallomással: nem használt intim koordinátort a szexjeleneteknél Robert Pattinsonnal.

A színésznő elutasította, hogy leretusálják a narancsbőrét a filmben.

Lawrence szerint a szexjelenetek biztonságos környezetben készültek, és a színészi szabadság mindennél fontosabb volt.

„Úgy éreztem, hogy teljesen biztonságban vagyok Robbal” – kezdte Lawrence. „Ő nem egy perverz fajta, nagyon szerelmes Suki Waterhouse-ba. Főleg a gyerekeinkről és a kapcsolatainkról beszélgettünk. Sosem volt olyan érzésem, hogy na: ő vajon vonzódik hozzám? Ha lett volna egy cseppnyi kétség bennem, biztos, hogy lett volna intim koordinátor. Sok férfi színész megsértődik, ha nemet mondasz, és utána jön a büntetés. Rob nem ilyen volt.”

A színésznő kijelentése talán kicsit meglepő lehet, de Pattinsonnál mi sem tettünk volna másképp. És bár a színésznő már többször is vállalt meztelenséget – például a Barátnőt felveszünk filmben – most valami egészen másról mesélt.

A terhesség alatti testéről és arról, hogy nem hagyta, hogy a kamerák „tökéletesítsék” azt.

„Nem érdekel a meztelenség. Nem vagyok érzékeny rá” – nevetett. „Szerettem volna, ha Lynne-nek teljes szabadsága van művészileg… A terhesség rengeteg hiúsági szorongást vett el. A Barátnőt felveszünknél diétáztam, kerültem a szénhidrátot, edzettem, de itt? Terhes voltam, napi 15 órát dolgoztam. Fáradt voltam… És amikor elküldték a közeli felvételt a narancsbőrömről azzal a kérdéssel, hogy ‘Szeretnéd retusálni?’ – mondtam, hogy nem. Ilyen egy valódi popsi!”

A vallomás egyértelműen megmutatja, hogy Lawrence nemcsak a testképével, hanem a színészi szabadságával is kompromisszummentes. Ahogy ő fogalmazott: a filmben minden érzés, minden pillanat hitelesen és őszintén jelenik meg – nincs szükség trükkökre, vagy extra biztonsági hálókra, ha a kollégák tisztelik egymást és a művészetet.