Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 10., szombat Melánia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
születésnap

Brooklyn Beckham megható sorokkal köszöntötte feleségét: „Én vagyok a legszerencsésebb férfi”

születésnap Brooklyn Beckham Nicola Peltz
Rideg Léna
2026.01.10.
Beckhamék fia a családi viszály ellenére is szerelmi vallomással köszöntötte feleségét, Nicola Peltzt. Brooklyn Beckham az Instagramon arról írt, mennyire szerencsésnek érzi magát, hogy mellette lehet.

Brooklyn Beckham pénteken megható születésnapi bejegyzést osztott meg feleségéről, Nicola Peltzről, és a legszerencsésebb embernek nevezte magát. Úgy tűnik, családi viszály ide vagy oda, Brooklyn boldogabb, mint valaha.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz között dúl a szerelem
Brooklyn Beckham és Nicola Peltz között dúl a szerelem
Forrás: Getty Images North America

Nicola Peltz 31 éves lett

  • Brooklyn Beckham felesége, Nicola Peltz a születésnapját ünnepelte.
  • Beckhamék fia pénteken megható, születésnapi posztot tett közzé.
  • Az Instagramon közzétett fotókon esküvőjük pillanatai láthatók.
  • „Teljes szívemből szeretlek, és én vagyok a legszerencsésebb férfi, hogy a feleségemnek hívhatlak” – írta Brooklyn.
  • Brooklyn csak ügyvédeken keresztül tartja a kapcsolatot szüleivel.
  • Továbbra is kapcsolatban áll a nagyszüleivel, de szüleivel és testvéreivel nem kommunikál.

Brooklyn Beckham megható sorokkal köszöntötte feleségét

Az Instagramon megosztott fotókon a házaspár esküvőjének pillanatai láthatók, és Brooklyn így írt: „Kedves Nicolám, boldog születésnapot, te gyönyörű lány. Teljes szívemből szeretlek, és én vagyok a legszerencsésebb férfi, hogy a feleségemnek hívhatlak. Te vagy a legviccesebb és legszorgalmasabb ember, akit ismerek. Alig várom, hogy fiatalok maradjunk, baby.” A bejegyzéshez a kommenteket azonban kikapcsolta, így elkerülve a követők kérdéseit.

Egyre távolabb kerül szüleitől

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, Brooklyn és szülei, David Beckham és Victoria Beckham kapcsolata annyira megromlott a közelmúltban, hogy Brooklyn arra kérte szüleit, hogy csak az ügyvédein keresztül kommunikáljanak vele. Ez a kérés nem jogi jellegű volt, pusztán a magánélete védelmére irányult. A források szerint a Beckham fiú továbbra is kapcsolatban áll a nagyszüleivel, de szüleivel és testvéreivel nem kommunikál.

Az elmúlt napokban a nyilvánosságot bejáró, Nicolát érintő pletykák – többek között az, hogy a feleség irányítja Brooklynt – csak tovább bonyolították a helyzetet. Karácsony előtt Beckhamék fia letiltotta szüleit és testvéreit az Instagramon, állítólag azért, hogy végre békén hagyják őt. Az ünnepeket is Nicola Peltz szüleivel töltötte, és nem jelent meg Gordon Ramsay lányának esküvőjén sem.

Családi viszály újratöltve: minden, amit tudnod kell a Holly Ramsay esküvőjén kirobbant botrányról - Videó

Az elmúlt hetekben tele volt a sajtó a Ramsay és a Peaty család konfliktusával. Gordon Ramsay lánya, Holly Ramsay esküvője csak olaj volt a tűzre, majd kitört a nyilvános szócsata a felek között.

"Hiba egy nincstelenhez hozzámenni": Gisele Bündchen a családja szerint rossz férfit választott maga mellé

A szupermodell családja aggódik, miután az összeházasodott gyereke apjával és dzsúdóoktatójával, Joaquim Valentével. A hozzátartozók attól tartanak, hogy Gisele Bündchen nem elég elővigyázatossággal ment férjhez, pláne, hogy hatalmas vagyona van.

Madonna egy reklám kedvéért ismét ledobta a textilt - Videó

A popdíva a Dolce & Gabbana új parfüm reklámjában két fiatal férfival bújt ágyba. Madonna a kisfilm miatt még a ruháitól is megszabadult. Mutatjuk a nem mindennapi felvételt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu