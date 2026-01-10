Brooklyn Beckham megható sorokkal köszöntötte feleségét: „Én vagyok a legszerencsésebb férfi”

Brooklyn Beckham pénteken megható születésnapi bejegyzést osztott meg feleségéről, Nicola Peltzről, és a legszerencsésebb embernek nevezte magát. Úgy tűnik, családi viszály ide vagy oda, Brooklyn boldogabb, mint valaha.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz között dúl a szerelem

Forrás: Getty Images North America

Nicola Peltz 31 éves lett Brooklyn Beckham felesége, Nicola Peltz a születésnapját ünnepelte.

Beckhamék fia pénteken megható, születésnapi posztot tett közzé.

Az Instagramon közzétett fotókon esküvőjük pillanatai láthatók.

„Teljes szívemből szeretlek, és én vagyok a legszerencsésebb férfi, hogy a feleségemnek hívhatlak” – írta Brooklyn.

Brooklyn csak ügyvédeken keresztül tartja a kapcsolatot szüleivel.

Továbbra is kapcsolatban áll a nagyszüleivel, de szüleivel és testvéreivel nem kommunikál.

Brooklyn Beckham megható sorokkal köszöntötte feleségét

Az Instagramon megosztott fotókon a házaspár esküvőjének pillanatai láthatók, és Brooklyn így írt: „Kedves Nicolám, boldog születésnapot, te gyönyörű lány. Teljes szívemből szeretlek, és én vagyok a legszerencsésebb férfi, hogy a feleségemnek hívhatlak. Te vagy a legviccesebb és legszorgalmasabb ember, akit ismerek. Alig várom, hogy fiatalok maradjunk, baby.” A bejegyzéshez a kommenteket azonban kikapcsolta, így elkerülve a követők kérdéseit.

Egyre távolabb kerül szüleitől

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, Brooklyn és szülei, David Beckham és Victoria Beckham kapcsolata annyira megromlott a közelmúltban, hogy Brooklyn arra kérte szüleit, hogy csak az ügyvédein keresztül kommunikáljanak vele. Ez a kérés nem jogi jellegű volt, pusztán a magánélete védelmére irányult. A források szerint a Beckham fiú továbbra is kapcsolatban áll a nagyszüleivel, de szüleivel és testvéreivel nem kommunikál.

Az elmúlt napokban a nyilvánosságot bejáró, Nicolát érintő pletykák – többek között az, hogy a feleség irányítja Brooklynt – csak tovább bonyolították a helyzetet. Karácsony előtt Beckhamék fia letiltotta szüleit és testvéreit az Instagramon, állítólag azért, hogy végre békén hagyják őt. Az ünnepeket is Nicola Peltz szüleivel töltötte, és nem jelent meg Gordon Ramsay lányának esküvőjén sem.