Mintha egy rossz Diana-hasonmást látnánk. Katalin hercegné nemcsak a brit királyi család, hanem az internet himihumi „szeretem-utálom” listáinak is állandó szereplője. De vajon miért? Összeszedtük az öt legfőbb okot, amiért a szeretet és a kritika között ingadozik a közízlés.

Katalin hercegné egyszerre stílusikon és tabloid-célpont. A „tökéletes hercegné” imázsa már-már annyira túljátszott, hogy inkább tűnik műanyagnak, mint kristálypohárnak. 

Katalin hercegnét sokan Diana hasonmásának mondják.
Forrás: Getty Images Europe

Miért nem állunk sorba Katalin hercegnéért? 5 Kardashian-szintű képmutató „buktató”

  • A folyamatos Diana-összehasonlítás és a Diana-utánzat érzete.
  • Kényes portrék, botrányok és emberi hibák királyi túlzásokkal.
  • A közvélemény kettős mércéje: divatdiktátor vagy visszafogott hercegné?

1. Az örök Diana-árnyék és a rossz utánzat hatása

Katalin hercegnét folyamatosan összehasonlítják a legendás Diana hercegnével − és nem mindig előnyösen. Diana volt a „nép hercegnője”, míg Katalin gyakran tűnik egy előre megírt forgatókönyv szereplőjének. Sokan érzik úgy, mintha nem saját személyiségét látnák, hanem Diana egy szellemében újrahasznosított verzióját, és emiatt a szeretet helyett inkább a kritikák fókuszába kerül.  

2. A biztonság hercegnéjének imázsa

Míg Diana gyakran kockázatot vállalt és nyíltan beszélt nehéz témákról, Katalint sokan túlságosan biztonsági játékosnak tartják. A közvéleménynek sokszor olyan benyomása támad, hogy a hercegné inkább kerüli a nagy érzelmi villanásokat vagy a spontán megnyilvánulásokat − ami egyrészt profi, másrészt hideg és megtervezett benyomást kelt. Lásd a Harry és Vilmos közötti vitákat.

3. Királyi botrányok és túlzott PR-fogások

Bár hivatalos palotai kommunikáció ritkán beszél róla, az internet népe időről-időre felszínre hoz olyan eseteket, amikor Katalin és a kommunikációs csapata túlságosan is kézben tartott képeket, történeteket osztott meg. Ez a „legyen mindent tökéletes” hozzáállás sokak szemében inkább színpadias, mint emberi, bár idén a szőke paróka botránya igencsak nagyot szólt a sajtóban. 

4. A titokzatoskodás és a közönség elvárásai

Katalin hercegné ritkán enged betekintést privát életébe, ami elkerülhetetlenül spekulációkhoz vezet. Az internet tele van találgatásokkal arról, miért nem jelenik meg gyakrabban, hogyan viseli a stresszt vagy hogyan óvja meg a gyermekeit a reflektorfénytől − és ez sokakban frusztrációt szül.  

5. Tökéletesség kontra valóság kettőssége

Ahogy a közösségi média és a királyi protokoll találkozik, Katalin hercegné képe olykor inkább egy királyi divatikonra, semmint hús-vér esendő emberre emlékeztet. Sokan emiatt érzik úgy, hogy a hercegné lelép a valóság talajáról: túl tökéletes, túl kifinomult, túl kevés valós reakcióval az élet igazi nehézségeire. Sok esetben inkább egy mutogatni való próbababa, akit szépen felöltöztettek. 

A mesebeli hercegné, aki túl szép, hogy igaz legyen

Katalin hercegné napjaink egyik legvitatottabb királyi figurája: imádják, kritizálják, összehasonlítják Dianával és elemzik minden lépését. Az igazi probléma nem feltétlenül az ő személye, hanem az elvárások, amelyek egyfajta „hibátlan hercegnőként” próbálják őt feltüntetni. A fent felsorolt 5 ok miatt sokan inkább feszültséggel fogadják a walesi hercegné megjelenéseit.

