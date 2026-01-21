Gólyahír: Megszületett Meghan Trainor és Daryl Sabara harmadik gyermeke – Fotó

Meghan Trainor és férje, Daryl Sabara ismét szülői örömök elé néznek: megszületett harmadik gyermekük, egy kislány. Az énekesnő és a színész közös Instagram-bejegyzésben osztotta meg a hírt a rajongókkal január 20-án, két nappal a baba érkezése után.

Béranya hozta világra Meghan Trainorék harmadik gyermekét

Forrás: GC Images

A baba január 18-án jött világra béranya segítségével.

A hírt a sztárpár közös Instagram-bejegyzésben jelentette be.

A kislány a Mikey Moon Trainor nevet kapta.

Két bátyja, Riley és Barry is izgatottan várták az érkezését.

A gyerekek a középső név kiválasztásában is részt vehettek.

A pár szerint a béranyaság volt a legbiztonságosabb megoldás számukra.

Meghan Trainor sosem titkolta, hogy nagy családra vágyik.

Megszületett Meghan Trainor és Daryl Sabara kislánya

A pár kislánya január 18-án jött világra béranya segítségével, és a Mikey Moon Trainor nevet kapta. Megható üzenetükben hangsúlyozták, mennyire hálásak mindazoknak, akik részt vettek a folyamatban, külön kiemelve a béranyát, valamint az orvosi csapatot, akiknek köszönhetően biztonságban és szeretetben bővülhetett a családjuk – írja az E! Online.

Elmondásuk szerint a döntést hosszú egyeztetések előzték meg az orvosokkal, és számukra ez jelentette a legnagyobb biztonságot. A kislány érkezését nagy izgalommal várta két bátyja, Riley és Barry is, akik még a baba középső nevének kiválasztásában is részt vehettek. A pár most néhány nyugodt napot a családjával szeretne tölteni, távol a nyilvánosságtól.

A sztárpár 2016 óta van együtt

Meghan Trainor és Daryl Sabara kapcsolata 2016-ban indult, egy évvel később eljegyezték egymást, majd 2018 végén, az énekesnő születésnapján házasodtak össze. Első fiuk, Riley 2021 februárjában született meg, míg a kisebbik testvér, Barry 2023 nyarán érkezett.

Az All About That Bass előadója korábban többször is beszélt arról, mennyire fontos számára a család, és sosem titkolta, hogy nagyobb gyerekszámot képzel el magának. Nemrég férjével együtt reagáltak egy, az anyasággal kapcsolatos botrányra is, hangsúlyozva: számukra kizárólag gyermekeik testi-lelki jóléte számít.