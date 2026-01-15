Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ő volt a 2000-es évek álompasija, most rá sem lehet ismerni – Friss fotón az Alias sztárja

szívtipró Alias Jennifer Garner
Life.hu
2026.01.15.
A kétezres évek egyik legnagyobb szívtiprója volt, most mégis alig lehet ráismerni. Michael Vartan, az Alias című sorozat sztárja olyan romantikus vígjátékokban is szerepelt, mint A bambanő vagy az Anyád napja. A férfi a jelek szerint végleg hátat fordított Hollywoodnak.

A 2001 és 2006 között futó Alias hozta meg Michael Vartan számára az áttörést. Filmbeli partnere Jennifer Garner volt, akivel a való életben is egy párt alkottak akkor. A most 57 éves Vartan már évek óta nem szerepelt se mozifilmben sem televíziós produkcióban, visszavonult a színészettől. A minap az utcán látták kapucnis pulóverben, melegítőnadrágban és sapkában. Szakállat is növesztett, teljesen másképp néz ki, mint ahogy a rajongók emlékeznek rá.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Los Angeles, CA 'Alias' star Michael Vartan is unrecognizable as he runs errands in Los Angeles. The 57-year-old actor was seen sporting a full gray beard as he picked up groceries and grabbed a bottle of water. He dressed casually for his brief outing before returning home. Michael played Michael Vaughn in the popular TV show opposite Jennifer Garner who played Sydney Bristow. The duo dated for around a year after her divorce from Scott Foley and remained on good terms. Garner has acknowledged his birthday on her Instagram on multiple occasions, including in 2023 when he turned 55. He also had roles in beloved rom coms such as 'Never Been Kissed' and 'Monster in Law' as well as a guest appearance including on Friends as Tom Selleck's character Richard's son *UK Clients - Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*,Image: 1066073918, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Pictured: Michael Vartan
Michael Vartan, a 2000-es évek szívtiprója felismerhetetlen
Forrás: Profimedia

Michael Vartan Jennifer Garner pasija is volt

Michael Vartan utoljára 2018-ban vállalt szerepet: az Isten belájkolt című sorozat egyik epizódjában tűnt fel. Azóta visszavonult a színészettől, de korábbi partnereivel továbbra is jó kapcsolatot ápol. 

Jennifer Garner and Michael Vartan (Photo by Albert L. Ortega/WireImage)
Jennifer Garner és Michael Vartan 2002-ben
Forrás: WireImage

Jennifer Garner például nyilvánosan köszöntötte fel születésnapján tavaly, de Drew Barrymore-ral is megmaradt a barátsága. 2021-ben Vartan ellátogatott a The Drew Barrymore Show-ba, ahol meglepő őszinteséggel mesélt A bambanő híres csókjelenetről, ami kettejük között csattant el. 

„Nem voltam rá felkészülve. Tényleg megcsókoltál” – vallotta be Vartan a műsorban. „Fiatal voltam, voltak érzéseim... és hogy ne hozzam magam kellemetlen helyzetbe, kénytelen voltam közbeszólni, azt mondtam, hogy fáj a hátam.”  Arról is beszélt, mennyire ideges volt, hiszen ez volt az első komolyabb szerepe: „Csak próbáltam nem elfelejteni a szövegem, és nem Drew cipőjére hányni a forgatáson” – mondta nevetve.

 

