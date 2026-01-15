Ő volt a 2000-es évek álompasija, most rá sem lehet ismerni – Friss fotón az Alias sztárja

A 2001 és 2006 között futó Alias hozta meg Michael Vartan számára az áttörést. Filmbeli partnere Jennifer Garner volt, akivel a való életben is egy párt alkottak akkor. A most 57 éves Vartan már évek óta nem szerepelt se mozifilmben sem televíziós produkcióban, visszavonult a színészettől. A minap az utcán látták kapucnis pulóverben, melegítőnadrágban és sapkában. Szakállat is növesztett, teljesen másképp néz ki, mint ahogy a rajongók emlékeznek rá.

Michael Vartan, a 2000-es évek szívtiprója felismerhetetlen

Forrás: Profimedia

Michael Vartan Jennifer Garner pasija is volt

Michael Vartan utoljára 2018-ban vállalt szerepet: az Isten belájkolt című sorozat egyik epizódjában tűnt fel. Azóta visszavonult a színészettől, de korábbi partnereivel továbbra is jó kapcsolatot ápol.

Jennifer Garner és Michael Vartan 2002-ben

Forrás: WireImage

Jennifer Garner például nyilvánosan köszöntötte fel születésnapján tavaly, de Drew Barrymore-ral is megmaradt a barátsága. 2021-ben Vartan ellátogatott a The Drew Barrymore Show-ba, ahol meglepő őszinteséggel mesélt A bambanő híres csókjelenetről, ami kettejük között csattant el.

„Nem voltam rá felkészülve. Tényleg megcsókoltál” – vallotta be Vartan a műsorban. „Fiatal voltam, voltak érzéseim... és hogy ne hozzam magam kellemetlen helyzetbe, kénytelen voltam közbeszólni, azt mondtam, hogy fáj a hátam.” Arról is beszélt, mennyire ideges volt, hiszen ez volt az első komolyabb szerepe: „Csak próbáltam nem elfelejteni a szövegem, és nem Drew cipőjére hányni a forgatáson” – mondta nevetve.

