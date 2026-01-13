Nem volt közös pózolás, elindultak a pletykák – Kiderült az igazság Jennifer Lopez és Jennifer Garner kapcsolatáról

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Sokan drámát sejtettek, ám a háttérben egészen más ok húzódik meg. Ben Affleck két volt felesége, Jennifer Lopez és Jennifer Garner tudatos döntést hozott, amikor nem pózoltak együtt a 2026-os Golden Globe-gálán.

A Golden Globe-díjátadó után gyorsan elindultak a találgatások, miért nem készült közös kép Jennifer Garnerről és Jennifer Lopezről, holott mindketten jelen voltak az eseményen. Egy, a helyzetet jól ismerő forrás azonban elmondta: a döntés mögött nem személyes ellentét, hanem a gyerekek védelme és a tudatos visszafogottság állt. A bennfentes szerint Ben Affleck exei jól kijönnek egymással, nincsenek köztük problémák és hozzátette: „Nem akarnak címlapra kerülni azzal, hogy együtt pózolnak egy díjátadón, az kínos lenne és a nagy  felhajtás rossz lenne a gyerekeknek.”

Jennifer Lopez tudatosan nem állt kamerák elé férje másik exével a Golden Globe-gálán.
Jennifer Lopez tudatosan nem állt kamerák elé férje másik exével a Golden Globe-gálán.
Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez és Jennifer Garner a Golden Globe-on

  • Jóban vannak egymással, szinte mozaikcsaládként élnek.
  • Tudatosan kerülték a közös pózolást.
  • Nem akartak címlapokra kerülni.
  • A gyerekeik érdekét tartották szem előtt.

A két Jennifer gyakran találkozik egymással

A két színésznő kapcsolatát jelentősen meghatározza, hogy gyermekeik szoros kapcsolatban állnak egymással. A forrás szerint Jennifer Lopez − aki exével, Marc Anthonyval közösen neveli a 17 éves ikreket, Maxot és Emme-et −, valamint a Jennifer Garner – aki Ben Affleckkel a 20 éves Violet, a 17 éves Seraphina és a 13 éves Samuel szülei − gyakran találkoznak. „Biztos vagyok benne, hogy hetente egyszer találkoznak a gyerekek miatt, és telefonon is beszélnek, bizonyos értelemben együtt nevelnek gyereket, annak ellenére, hogy Lopez elvált Bentől” − mondta a bennfentes a Daily Mailnek. A kapcsolat szorosságát jelzi az is, hogy Emme és Seraphina különösen közel állnak egymáshoz. Az 56 éves Lopezt a válás óta többször is látták Affleck és Garner gyermekeivel, köztük Samuellel és a legidősebb lánnyal, Violettel. „Olyanok, mint egy nagy modern család, ami jó. Mindannyian jártak terápiára, és megértik, milyen fontos a jó viszony a gyerekek érdekében” − állítja a forrás.

„Jennifer Garner Hollywood legkedvesebb embere”

A bennfentes szerint Jennifer Garner hozzáállása kulcsszerepet játszik a békés viszony fenntartásában. „Garner ráadásul mindenben nagyon laza; nem drámakirálynő, szóval esély sem volt arra, hogy ő bármin is balhézzon. Ő Hollywood legkedvesebb embere.”

Jennifer Garner sem kereste a feltűnést, annak ellenére, hogy jóban van Jennifer Lopezzel.
Jennifer Garner sem kereste a feltűnést, annak ellenére, hogy jóban van Jennifer Lopezzel. 
Forrás: Getty Images

Jennifer Garner és Ben Affleck 2005 és 2018 között voltak házasok, a színésznő 2018 óta John Millerrel alkot párt. Ben Affleck és Jennifer Lopez 2022-ben házasodtak össze, majd 2025 januárjában véglegesítették válásukat.

