Nick Jonas és Priyanka Chopra kislánya négyéves lett: ilyen nagy már Malti – Fotó

Nick Jonas és Priyanka Chopra családi fotóján a ritkán látott kislányuk, Malti is szerepel, egy kalózos úszógumival úszkál szülei körül. Egy másik fotón egy elfogyasztott tortaszelet és egy négyes számú gyertya jelzi: születésnapot is ünnepeltek. A sztárpár első közös gyermeke négyéves lett.

Nick Jonas és Priyanka Chopra a földi paradicsomban ünnepelték kislányuk, Malti születésnapját

Forrás: Instagram

„Hálásak vagyunk ezekért a pillanatokért” – írta Nick a bejegyzéshez. A rajongók reakciói sem maradtak el: „Tökéletes család, megérdemelt boldogság” – olvasható a kommentek között.

Nick Jonas és Priyanka Chopra a Golden Globe-on

Nick és Priyanka pár nappal ezelőtt sétáltak végig a Golden Globe-gála vörös szőnyegén. Kislányuk, Malti a beszámolók szerint úgy érezte, szülei egy varázslatos bálba készülnek, és azt mondta édesanyjának: „Úgy nézel ki, mint egy hercegnő!”

Nick Jonas és Priyanka Chopra a Golden Globe-on

Forrás: Getty Images

„Malti odavan minden csillogó, elegáns dologért” – mesélte Priyanka. „Szerinte Nick olyan, mint egy herceg, én meg egy hercegnő – egy meséből.”

Nick Jonas és Priyanka Chopra gyermeke, Malti 2022 januárjában béranya segítségével jött világra, és koraszülöttként több mint három hónapot töltött újszülött intenzív osztályon. Chopra a Vogue UK-nek adott interjúban megrendítő őszinteséggel beszélt arról, milyen félelmetes volt számukra ez az időszak.

„Nem tudtam, hogy túléli-e” – emlékezett vissza. „Olyan apró volt, kisebb, mint a tenyerem. Az ápolók, akik az intenzív osztályon dolgoztak, valódi csodát tettek.”

A sztárpár pont anyák napján vihette haza a kis Maltit. Nick akkor megindító üzenetben köszönte meg az orvosok és ápolók munkáját, és leírta, mennyire más megvilágításba került számukra az élet értéke. „Minden család története egyedi, de nekünk ez a pár hónap örökre meghatározó marad” – fogalmazott.

