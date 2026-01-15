Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Nick Jonas és Priyanka Chopra kislánya négyéves lett: ilyen nagy már Malti – Fotó

sztárpár Nick Jonas Priyanka Chopra
Virág Emília
2026.01.15.
A Turks- és Caicos-szigeteken töltötte az ünnepeket Nick Jonas és Priyanka Chopra, akik négyéves kislányukkal, Maltival utaztak el a családi nyaralásra. Az egzotikus vakációról készült fotókat Nick Jonas osztotta meg közösségi oldalán.

Nick Jonas és Priyanka Chopra családi fotóján a ritkán látott kislányuk, Malti is szerepel, egy kalózos úszógumival úszkál szülei körül. Egy másik fotón egy elfogyasztott tortaszelet és egy négyes számú gyertya jelzi: születésnapot is ünnepeltek. A sztárpár első közös gyermeke négyéves lett. 

Nick Jonas és Priyanka Chopra a földi paradicsomban ünnepelték kislányuk, Malti születésnapját
Nick Jonas és Priyanka Chopra a földi paradicsomban ünnepelték kislányuk, Malti születésnapját
Forrás: Instagram

„Hálásak vagyunk ezekért a pillanatokért” – írta Nick a bejegyzéshez. A rajongók reakciói sem maradtak el: „Tökéletes család, megérdemelt boldogság” – olvasható a kommentek között. 

 

Nick Jonas és Priyanka Chopra a Golden Globe-on

Nick és Priyanka pár nappal ezelőtt sétáltak végig a Golden Globe-gála vörös szőnyegén. Kislányuk, Malti a beszámolók szerint úgy érezte, szülei egy varázslatos bálba készülnek, és azt mondta édesanyjának: „Úgy nézel ki, mint egy hercegnő!”

Nick Jonas és Priyanka Chopra a Golden Globe-on
Nick Jonas és Priyanka Chopra a Golden Globe-on
Forrás: Getty Images

„Malti odavan minden csillogó, elegáns dologért” – mesélte Priyanka. „Szerinte Nick olyan, mint egy herceg, én meg egy hercegnő – egy meséből.”

Nick Jonas és Priyanka Chopra gyermeke, Malti 2022 januárjában béranya segítségével jött világra, és koraszülöttként több mint három hónapot töltött újszülött intenzív osztályon. Chopra a Vogue UK-nek adott interjúban megrendítő őszinteséggel beszélt arról, milyen félelmetes volt számukra ez az időszak.

„Nem tudtam, hogy túléli-e” – emlékezett vissza. „Olyan apró volt, kisebb, mint a tenyerem. Az ápolók, akik az intenzív osztályon dolgoztak, valódi csodát tettek.”

A sztárpár pont anyák napján vihette haza a kis Maltit. Nick akkor megindító üzenetben köszönte meg az orvosok és ápolók munkáját, és leírta, mennyire más megvilágításba került számukra az élet értéke. „Minden család története egyedi, de nekünk ez a pár hónap örökre meghatározó marad” – fogalmazott.

Ilyen volt A Bridgerton család negyedik évadának világpremierje: Luke Thompson meghódította Párizst

A Bridgerton család rajongói nem is lehetnének izgatottabbak: már csak napok kérdése, és indul a negyedik évad.

Károly király egyre rosszabb állapotban van: Katalin hercegné már férje koronázását tervezi

Károly király egészségi állapota sajnos egyre romlik, a királyi család pedig a legnagyobb diszkrécióval készül a következő korszakra: a trón várományosa, Vilmos herceg, és a koronázásának szervezését már meg is kezdték. Az irányítást pedig maga Katalin hercegné vette a kezébe.

Jennifer Aniston nem tud leállni a plasztikával: listát vezet a vágyott beavatkozásokról

Bár új párkapcsolata az önelfogadást hirdető hipnotizőrrel állítólag jól alakul, Jennifer Aniston képtelen lemondani a plasztikai beavatkozásokról. A Jóbarátok sztárja, aki idén töltötte be az 56-ot, a hírek szerint titokban egy egész listát vezet arról, milyen beavatkozásokra vágyik – hiába dicséri természetes szépségét új szerelme, Jim Curtis.

 

