Egykor szívtipró volt, ma a kilakoltatás fenyegeti – teljesen lepukkant Mickey Rourke

Mickey Rourke egyik ismerőse azt nyilatkozta, a színész évtizedeken át „rocksztáréletet” élt, drogozott és ivott, így egyáltalán nem meglepő, hogy mára teljesen lerobbant. A bennfentes szerint a színész pénzügyi gondokkal küzd: az utóbbi években forgatott filmjei már nem hoznak annyi pénzt, amennyiből fenn tudná tartani a megszokott, pazarló életmódját, tehát hónapról hónapra él.

Mickey Rourke még 2018-ban - Most már sokkal rosszabbul néz ki

Forrás: Getty Images

Az ismerős szerint Mickey Rourke olyan gyorsan költötte el a bérét, amit a munkáiért kapott, hogy mire újra pénz állt a házhoz, már megint a nulláról indult. Úgy véli, ha a sztár jobban odafogyelt volna az anyagiakra, most nem lenne bajban, és a lakhatása sem lenne veszélyben.

Mickey Rourke felismerhetetlen: teljesen lepukkant

A megszerzett bírósági iratok szerint az Oscar-díjra jelölt színész majdnem 60 ezer dollárnyi (közel 20 millió forint) elmaradt lakbérrel tartozik. A dokumentumokból kiderül, hogy Mickey Rourke háromnapos fizetési felszólítást kapott: 2025. december 18-ig rendezie kellett volna a tartozását, vagy elhagynia a Beverly Grove negyedben bérelt lakását. Az ingatlanért havi 7000 dollár (2,4 millió forint) bérleti díjat kellett volna fizetnie, ezt azonban hosszú hónapokon át nem tette meg, így halmozódhatott fel a hatalmas hátralék. A források szerint Rourke ennek ellenére bízik abban, hogy valamilyen megállapodást tud kötni a tulajdonossal, és végül maradhat a jelenlegi otthonában. Újév napján a Page Six olyan fotókat is közölt, amelyeken Mickey Rourke alig felismerhető: teljesen kopasz, és látszik, hogy nincs jó állapotban.

Forrás: Page Six / Instagram

