Viszik a 90 ezres melegítőt, mint a cukrot: Nicolás Maduro divatot teremtett

trend Nicolás Maduro Nike melegítő
Life.hu
2026.01.06.
Szinte egyik napról a másikra ugrott meg a kereslet a szürke Nike Tech melegítő iránt. Több online kereskedő is azt jelezte, hogy az elfogott venezuelai elnök, Nicolás Maduro által viselt modell elfogyott náluk.

A rohamot egy fotó indította el, amelyet Donald Trump osztott meg: a képen Nicolás Maduro venezuelai elnök látható megbilincselve, bekötött szemmel a USS Iwo Jima nevű amerikai hadihajó fedélzetén – a férfi a szóban forgó szürke Nike Tech tréningruhát viselte.

Nicolás Maduro divatot teremtett
Forrás: Donald J. Trump

Elkapkodták Nicolás Maduro melegítőjét

Beszámolók szerint az amerikai egységek szombatra virradóra törtek rá az elnökre, állítólag az ágyból rángatták ki. Ez magyarázhatja, miért volt rajta otthoni, kényelmes szett, nem pedig formális öltözet.

A Nike Tech melegítő, amelyen a fotón is látszik, piactól és típustól függően nagyjából 240–270 dollárba kerül, ami körülbelül 80–90 ezer forintnak felel meg. A kép megjelenése után több online platformon átmenetileg el is fogyott ez a modell, vagy jelentősen megcsappant a készlet – úgy tűnik, még egy bukott államfő is képes divathullámot indítani.

Forrás: Nike.com

