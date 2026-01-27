Beckhamék családi drámája mögött Nicola Peltz apja állhat? Ő a „zsarnok milliárdos", aki tudását átadta lányának

Bár a neve a popkultúrában nem annyira ismert, mint a Beckham családé, vagyona meghaladja a sógoraiét. Nelson lenyűgöző 1,6 milliárd dolláros nettó vagyonnal rendelkezik, míg a Beckhaméké 680 millió dollár. Így bármilyen furcsa is ezt mondani a két család közti viszályban a Beckhamek kis halnak számítanak.

Nicola Peltz és Brooklyn Beckham Nelson Peltz-cel.

Forrás: instagram

Az ominózus esküvő és a botrányok sorozata

A két család egyesülésekor Nelson nem habozott, és 3,5 millió dollárt költött lánya 2022-es esküvőjére, ezzel is bizonyítva, hogy valóban befogadta a 26 éves Brooklynt a családba. Az esküvő azonban nem volt dráma nélküli, Nelson ugyanis pert indított a pár két esküvőszervezője ellen, akik erre reagálva Bully Billionernek, avagy zsarnok milliárdosnak nevezték el.

Nelson 2022 decemberében indította a pert Nicola volt esküvőszervezői, a Plan Design Events ellen, konkrétan Nicole Braghin és Arianna Grijalba szervezők ellen. Azt állította, hogy nem teljesítették kötelezettségeiket, és megtagadták a 159 000 dolláros előleg visszafizetését, miután elbocsátotta őket a floridai tengerparti birtokán megrendezett, 3,5 millió dolláros fényűző esküvő előkészületei során. A perben a Peltz házaspár azzal vádolta Braghint, Grijalbát és cégüket, hogy „nem nyújtottak értékes szolgáltatást”.

A két nő 188 oldalas viszontkeresettel válaszoltak Nelsonnak, „zsarnok milliárdosként” utaltak rá, részletesen ismertetve az esemény terveit, beleértve egy állítólagos 100 000 dolláros fodrász- és sminkszámlát, és több száz SMS-t nyilvánosságra hozva, amelyekből kiderült, hogy Nicola parancsokat osztogatott és kritizálta a tervezők javaslatait. A vita 2023 szeptemberében rendeződött, és jogerősen elutasították, ami azt jelenti, hogy egyik fél sem nyújthat be újból keresetet.

Nicola Peltz és Brooklyn Beckham.

Forrás: Getty Images North America

Nicola Peltz neveltetése

„Apám mindig azt mondja: Nem érdekel, mit csinálsz az életben, csak, hogy teljes mértékben elkötelezd magad valami mellett és dolgozz.” Ez a mondat úgy tűnik megragadt Nicola fejében, és szorgosan dolgozik Victoria Beckham besározásán. Nicola Nelson mantráját is megosztotta: „Mindig lesz valaki, aki szebb, tehetségesebb – mindig találsz versenytársakat ezen a téren –, de senki sem dolgozhat keményebben nálad.” Ez igazán érdekes egy olyan nő szájából, aki csődöt mondott, mint nepo baby.