Beckhamék családi drámája mögött Nicola Peltz apja állhat? Ő a „zsarnok milliárdos", aki tudását átadta lányának

Nelson Peltz a Wall Street legfélelmetesebb üzletembere, többen billioner bullynak hívják, és ez az ember nevelte Brooklyn Beckham feleségét. Sokan úgy vélik, Backhamék családi botrányának kirobbanásában Nicola Peltz-nek is volt szerepe, aki a botránykeltés művészetét a legjobbtól tanulhatta... Vajon tényleg olyan a lánya, mint az apja?

Nicola Peltz azóta uralja a címlapokat, amióta férje, Brooklyn Beckham és szülei közötti viszály középpontjába került. Nem meglepő, hogy Nelson lánya nem fél hangoztatni a saját véleményét, hiszen a legjobbtól tanult. A szóban forgó férfi, Brooklyn apósa az amerikai üzleti világ egyik legbefolyásosabb embere, és sokan félnek hatalmától. Mutatjuk, mit kell tudnod a férfiről, aki felnevelte Nicola Peltz-et! 

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz a Peltz szülőkkel.
Nicola Peltz nevelésének köszönhető az egész Beckham családi dráma?

  • Nicola Peltz és Brooklyn Beckham 2022-ben házasodott össze. Az esküvő után komoly család dráma alakult ki Nicola és az örömszülők, David és Victoria Beckham között.  
  • Brooklyn Beckham nemrégiben egy Instagram-történetben osztotta meg véleményét és vádjait saját szüleivel szemben, amelyekben nem összeegyeztethető állításokat fogalmazott meg.  
  • Sokan úgy vélik, Brooklyn Beckhamnek nincs igaza, és csak felesége, Nicola és az ő családja manipulálja a háttérből. A következő információk alapján ez nagyon is elképzelhető.  

Kicsoda Nicola Peltz apja? 

Nicola Peltz Beckham édesapja, Nelson, a három gyermek közül a legfiatalabb, 1942-ben született egy középosztálybeli zsidó családban New Yorkban. A rangos Wharton Schoolban tanult a Pennsylvaniai Egyetemen, de 1963-ban, még a diploma megszerzése előtt abbahagyta tanulmányait, hogy segítse a családi vállalkozást.  

A 83 éves Nelson Peltz a Procter & Gamble, a Heinz és a Disney társaságoknál folytatott proxy-harcok után a Wall Street egyik legrettegettebb befektetőjeként szerzett magának hírnevet. Karrierje felemelkedése meglehetősen figyelemre méltó tekintve, hogy sofőrként kezdte pályafutását, majd felküzdötte magát, és megalapította a világ egyik legnagyobb élelmiszer-forgalmazó vállalatát. 2024-ben a Disney egy háromperces videót tett közzé, hogy megakadályozza Nelson igazgatósági tagságát, és „zavaró és romboló” személynek nevezte őt. Nelson 10 gyermek apjaként családi dinasztiát épített fel. Első feleségétől, Cynthia Abramstól, két gyermeke született, majd 1985-ben feleségül vette Claudiát, akitől nyolc gyermeke született: Matthew, Brad, Brittany, Darren, Zachary, Gregory és persze Nicola. 

Bár a neve a popkultúrában nem annyira ismert, mint a Beckham családé, vagyona meghaladja a sógoraiét. Nelson lenyűgöző 1,6 milliárd dolláros nettó vagyonnal rendelkezik, míg a Beckhaméké 680 millió dollár. Így bármilyen furcsa is ezt mondani a két család közti viszályban a Beckhamek kis halnak számítanak.  

Nicola Peltz és Brooklyn Beckham Nelson Peltz-cel.
Az ominózus esküvő és a botrányok sorozata 

A két család egyesülésekor Nelson nem habozott, és 3,5 millió dollárt költött lánya 2022-es esküvőjére, ezzel is bizonyítva, hogy valóban befogadta a 26 éves Brooklynt a családba. Az esküvő azonban nem volt dráma nélküli, Nelson ugyanis pert indított a pár két esküvőszervezője ellen, akik erre reagálva Bully Billionernek, avagy zsarnok milliárdosnak nevezték el. 

Nelson 2022 decemberében indította a pert Nicola volt esküvőszervezői, a Plan Design Events ellen, konkrétan Nicole Braghin és Arianna Grijalba szervezők ellen. Azt állította, hogy nem teljesítették kötelezettségeiket, és megtagadták a 159 000 dolláros előleg visszafizetését, miután elbocsátotta őket a floridai tengerparti birtokán megrendezett, 3,5 millió dolláros fényűző esküvő előkészületei során. A perben a Peltz házaspár azzal vádolta Braghint, Grijalbát és cégüket, hogy „nem nyújtottak értékes szolgáltatást”. 

A két nő 188 oldalas viszontkeresettel válaszoltak Nelsonnak, „zsarnok milliárdosként” utaltak rá, részletesen ismertetve az esemény terveit, beleértve egy állítólagos 100 000 dolláros fodrász- és sminkszámlát, és több száz SMS-t nyilvánosságra hozva, amelyekből kiderült, hogy Nicola parancsokat osztogatott és kritizálta a tervezők javaslatait. A vita 2023 szeptemberében rendeződött, és jogerősen elutasították, ami azt jelenti, hogy egyik fél sem nyújthat be újból keresetet. 

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz családja
Nicola Peltz és Brooklyn Beckham.
Nicola Peltz neveltetése 

Apám mindig azt mondja: Nem érdekel, mit csinálsz az életben, csak, hogy teljes mértékben elkötelezd magad valami mellett és dolgozz.” Ez a mondat úgy tűnik megragadt Nicola fejében, és szorgosan dolgozik Victoria Beckham besározásán. Nicola Nelson mantráját is megosztotta: „Mindig lesz valaki, aki szebb, tehetségesebb – mindig találsz versenytársakat ezen a téren –, de senki sem dolgozhat keményebben nálad.” Ez igazán érdekes egy olyan nő szájából, aki csődöt mondott, mint nepo baby.  

Nicola első és egyetlen filmje a Lola hatalmas bukásnak számított. Nagyon kellemetlen volt, hogy a milliárdosként felnőtt nő olyan filmet készített, amely a mélyszegénységről szól. Az volt a célja, hogy bemutassa, milyen egy szegény lány sorsa, de ezt természetesen nem tudta jól megfogni. Sokan szegénységfétisnek nevezték a filmet, amelyet nem mellesleg Nicola írt, rendezett és még a főszerepet is ő alakította. Így Nicola egyetlen dologban volt eddig sikeres és az a botrányok kavarása.  

