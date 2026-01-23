Mindent megtett, hogy híres legyen: Nicola Peltz nem először vetett szemet ismert család fiúgyermekére

A Beckham-botrány kapcsán egyre több régi ismerős és barát idézi fel Nicola Peltz múltját – és ezek a visszaemlékezések kicsit sem kedveznek neki.
- Nicola Peltz-et újabb vádak érték: korábbi ismerősei szerint régóta hírnévre vágyik, és kapcsolatait is ennek rendelte alá.
- Együtt volt Anwar Hadiddal, Gigi és Bella testvérével, ám a Hadid család időben rájött, hogy milyen is valójában Nicola, és lebeszél Anwart a kapcsolatról.
- Sokan úgy vélik, Nicola mostanra elérte a célját: híres férje révén reflektorfénybe került – de ennek súlyos ára lehet.
Nicola Peltz híres akar lenni, bármi áron
Többen is azt állítják: Nicola Peltz mindig is híres akart lenni, és ezért kész volt bármeddig elmenni. Egykori párja, Anwar Hadid nővére, Alana nemrég azt írta róla: „Ez a lány egy évtizede próbál híressé válni, szó sincs arról, hogy nyugalomra vágyna.”
Nicola Peltz és a Hadid család kapcsolata sem volt felhőtlen. A Hadid lányok, Gigi és Bella állítólag gyorsan megunták Nicola „irányításmániás” viselkedését, és miután a fiatal Anwar boldogtalan lett a kapcsolatban, édesanyjuk, Yolanda is próbálta ráébreszteni a fiát, hogy nem ez a megfelelő út. Végül szakítottak, és Nicola azóta eltávolodott a Hadidoktól.
Nicola Peltz milliárdos családból származik, ám ismerősei szerint mindig zavarta, hogy a Peltz nevet senki sem ismeri, nem híres, mint például Beckhamé. A lányt az vezette Brooklynhoz is, hogy híres akart lenni – legalábbis így vélekednek többen a környezetükből. Egy bennfentes úgy fogalmazott: „A név számára árucikk. A cél az ismertség, bármi áron.”
Bár a Peltz család sokkal gazdagabb, mint Beckhamék, az hírnév és a közönség szeretete azonban inkább utóbbiak oldalán áll. És ez – úgy tűnik – régóta feszültséget kelt a két família között.
Eleinte még minden a legnagyobb rendben ment. Amikor a Beckham család 2021-ben Floridába utazott, hogy személyesen is megismerje a Peltzéket, a hangulat kimondottan jó volt. Olyannyira, hogy Nicola és édesanyja egy pazar húsvéti ajándékkosarat küldtek Victoriának – tele luxuskozmetikumokkal és csokoládéval. Victoria akkor boldogan mutatta meg követőinek ajándékát az Instagramon.
Ám ez a jó viszony nem tartott sokáig. A hírek szerint Nelson Peltz egyre kritikusabb lett Beckhamékkel szemben, és a család köreiben sokan lenézően nyilatkoztak Victoria Beckham korábbi énekesnői karrierjéről is. Az ellentét az esküvőn csúcsosodott ki, ahol Beckhamék úgy érezték: kiszorultak a saját fiuk nagy napjából. Az eseményt Nelson Peltz irányította, szigorú szabályokkal – elvették a vendégek telefonját is.
A pénzügyi viták is tovább mélyítették a szakadékot. A Peltz család állta a költségek nagy részét, David és Victoria Beckhamet pedig fukarnak titulálták – közeli barátaik szerint azonban ők csupán a pénz értékét akarták megtanítani a gyerekeknek, ezért nem támogatták az ész nélküli rongyázást.
Végül Brooklyn Beckham drámai posztjából világosan kiderült, a fiú Peltzékkel van: szüleit irányítónak írta le, és nyilvánosan vette védelmébe feleségét, aki – mint az most kiderült – nem először került konfliktusba egy híres család tagjaival, és nem is először választ magának partnert híres családból.
Most sokan úgy vélik, Nicola elérte, amit akart: van egy híres férje, neve, ami márkanév is egyben, és napok óta ő van a címlapkon. De az ár, amit ezért fizetni kellett, nem biztos, hogy megérte.
