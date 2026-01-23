Mindent megtett, hogy híres legyen: Nicola Peltz nem először vetett szemet ismert család fiúgyermekére

A Beckham-botrány kapcsán egyre több régi ismerős és barát idézi fel Nicola Peltz múltját – és ezek a visszaemlékezések kicsit sem kedveznek neki.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz - A fiatal feleség múltjáról érdekes dolgok derülnek ki

Nicola Peltz-et újabb vádak érték: korábbi ismerősei szerint régóta hírnévre vágyik, és kapcsolatait is ennek rendelte alá.

Együtt volt Anwar Hadiddal, Gigi és Bella testvérével, ám a Hadid család időben rájött, hogy milyen is valójában Nicola, és lebeszél Anwart a kapcsolatról.

Sokan úgy vélik, Nicola mostanra elérte a célját: híres férje révén reflektorfénybe került – de ennek súlyos ára lehet.

Nicola Peltz híres akar lenni, bármi áron

Többen is azt állítják: Nicola Peltz mindig is híres akart lenni, és ezért kész volt bármeddig elmenni. Egykori párja, Anwar Hadid nővére, Alana nemrég azt írta róla: „Ez a lány egy évtizede próbál híressé válni, szó sincs arról, hogy nyugalomra vágyna.”

Nicola Peltz és a Hadid család kapcsolata sem volt felhőtlen. A Hadid lányok, Gigi és Bella állítólag gyorsan megunták Nicola „irányításmániás” viselkedését, és miután a fiatal Anwar boldogtalan lett a kapcsolatban, édesanyjuk, Yolanda is próbálta ráébreszteni a fiát, hogy nem ez a megfelelő út. Végül szakítottak, és Nicola azóta eltávolodott a Hadidoktól.

Anwar Hadid és Nicola Peltz 2018-ban

Nicola Peltz milliárdos családból származik, ám ismerősei szerint mindig zavarta, hogy a Peltz nevet senki sem ismeri, nem híres, mint például Beckhamé. A lányt az vezette Brooklynhoz is, hogy híres akart lenni – legalábbis így vélekednek többen a környezetükből. Egy bennfentes úgy fogalmazott: „A név számára árucikk. A cél az ismertség, bármi áron.”

Bár a Peltz család sokkal gazdagabb, mint Beckhamék, az hírnév és a közönség szeretete azonban inkább utóbbiak oldalán áll. És ez – úgy tűnik – régóta feszültséget kelt a két família között.

Eleinte még minden a legnagyobb rendben ment. Amikor a Beckham család 2021-ben Floridába utazott, hogy személyesen is megismerje a Peltzéket, a hangulat kimondottan jó volt. Olyannyira, hogy Nicola és édesanyja egy pazar húsvéti ajándékkosarat küldtek Victoriának – tele luxuskozmetikumokkal és csokoládéval. Victoria akkor boldogan mutatta meg követőinek ajándékát az Instagramon.