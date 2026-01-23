Mindent megtett, hogy híres legyen: Nicola Peltz nem először vetett szemet ismert család fiúgyermekére

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Napok óta uralja a címlapokat Brooklyn Beckham döbbenetes vallomása a szüleiről. Ennek hála, rekfektorfénybe került felesége, Nicola Peltz is. A fiatal házaspár a minap Malibu utcáin jelent meg: Nicola magabiztos mosollyal az arcán sétál Brooklyn oldalán, mintha csak azt üzenné, megnyerte a játszmát.

A Beckham-botrány kapcsán egyre több régi ismerős és barát idézi fel Nicola Peltz múltját – és ezek a visszaemlékezések kicsit sem kedveznek neki.

  • Nicola Peltz-et újabb vádak érték: korábbi ismerősei szerint régóta hírnévre vágyik, és kapcsolatait is ennek rendelte alá.
  • Együtt volt Anwar Hadiddal, Gigi és Bella testvérével, ám a Hadid család időben rájött, hogy milyen is valójában Nicola, és lebeszél Anwart a kapcsolatról.
  • Sokan úgy vélik, Nicola mostanra elérte a célját: híres férje révén reflektorfénybe került – de ennek súlyos ára lehet.

Nicola Peltz híres akar lenni, bármi áron

Többen is azt állítják: Nicola Peltz mindig is híres akart lenni, és ezért kész volt bármeddig elmenni. Egykori párja, Anwar Hadid nővére, Alana nemrég azt írta róla: „Ez a lány egy évtizede próbál híressé válni, szó sincs arról, hogy nyugalomra vágyna.”

Nicola Peltz és a Hadid család kapcsolata sem volt felhőtlen. A Hadid lányok, Gigi és Bella állítólag gyorsan megunták Nicola „irányításmániás” viselkedését, és miután a fiatal Anwar boldogtalan lett a kapcsolatban, édesanyjuk, Yolanda is próbálta ráébreszteni a fiát, hogy nem ez a megfelelő út. Végül szakítottak, és Nicola azóta eltávolodott a Hadidoktól.

NEW YORK, NY - APRIL 20: Anwar Hadid and Nicola Peltz attend the screening of "Back Roads" during the Tribeca Film Festival at Cinepolis Chelsea on April 20, 2018 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images for Tribeca Film Festival)
Anwar Hadid és Nicola Peltz 2018-ban
Forrás: Getty Images

Nicola Peltz milliárdos családból származik, ám ismerősei szerint mindig zavarta, hogy a Peltz nevet senki sem ismeri, nem híres, mint például Beckhamé. A lányt az vezette Brooklynhoz is, hogy híres akart lenni – legalábbis így vélekednek többen a környezetükből. Egy bennfentes úgy fogalmazott: „A név számára árucikk. A cél az ismertség, bármi áron.”

Bár a Peltz család sokkal gazdagabb, mint Beckhamék, az hírnév és a közönség szeretete azonban inkább utóbbiak oldalán áll. És ez – úgy tűnik – régóta feszültséget kelt a két família között.

Eleinte még minden a legnagyobb rendben ment. Amikor a Beckham család 2021-ben Floridába utazott, hogy személyesen is megismerje a Peltzéket, a hangulat kimondottan jó volt. Olyannyira, hogy Nicola és édesanyja egy pazar húsvéti ajándékkosarat küldtek Victoriának – tele luxuskozmetikumokkal és csokoládéval. Victoria akkor boldogan mutatta meg követőinek ajándékát az Instagramon. 

Ám ez a jó viszony nem tartott sokáig. A hírek szerint Nelson Peltz egyre kritikusabb lett Beckhamékkel szemben, és a család köreiben sokan lenézően nyilatkoztak Victoria Beckham korábbi énekesnői karrierjéről is. Az ellentét az esküvőn csúcsosodott ki, ahol Beckhamék úgy érezték: kiszorultak a saját fiuk nagy napjából. Az eseményt Nelson Peltz irányította, szigorú szabályokkal – elvették a vendégek telefonját is. 

A pénzügyi viták is tovább mélyítették a szakadékot. A Peltz család állta a költségek nagy részét, David és Victoria Beckhamet pedig fukarnak titulálták – közeli barátaik szerint azonban ők csupán a pénz értékét akarták megtanítani a gyerekeknek, ezért nem támogatták az ész nélküli rongyázást.

Végül Brooklyn Beckham drámai posztjából világosan kiderült, a fiú Peltzékkel van: szüleit irányítónak írta le, és nyilvánosan vette védelmébe feleségét, aki – mint az most kiderült – nem először került konfliktusba egy híres család tagjaival, és nem is először választ magának partnert híres családból. 

Most sokan úgy vélik, Nicola elérte, amit akart: van egy híres férje, neve, ami márkanév is egyben, és napok óta ő van a címlapkon. De az ár, amit ezért fizetni kellett, nem biztos, hogy megérte.

Olvass még többet a Beckham-botrányról:

Hatalmas botrány a láthatáron: Oprah-nak adhat interjút David és Victoria Beckham

Nagy port kavart, hogy Brooklyn Beckham nyilvánossá tette, miért nem békül ki a szüleivel. David Beckham és Victoria Beckham állítólag komolyan mérlegelik, hogy nagyszabású televíziós interjúban mondják el saját verziójukat a családi válságról.

Cruz Beckham humorral próbálja oldani a családjukban lévő feszültséget − Videó

Brooklyn Beckham öccse meglehetősen viccesen reagált azokra a vádakra, amelyeket a bátyja a szüleikkel kapcsolatban fogalmazott meg. Cruz Beckham tanúbizonyságot tett a hatalmas humorérzékéről.

Nicola Peltz a Beckham család előtt is vitákat szított: kitálalt exe nővére, Alana Hadid

Alana Hadid élesen kritizálta Nicola Peltzet, Brooklyn Beckham feleségét, és azt állította, hogy a színésznő évtizedek óta híres akar lenni.

Kiderült: szigorú házassági szerződéssel tartják sakkban Brooklyn Beckhamet Nicola Peltz szülei

A Beckham család attól tart, hogy legidősebb fiuk, Brooklyn végleg kicsúszott a kezeik közül.


 

 

