Tovább gyűrűzik Nicola Peltz és Victoria Beckham esküvői botránya: komoly hazugságot lepleztek le

Most mindenki a Brooklyn Beckham és Nicola Peltz kontra Victoria Beckham drámáról beszél. A fiatalok vádaskodásai azonban nem állnak össze. Mutatunk mindent, amit tudnod kell arról a bizonyos menyasszonyi ruha fiaskóról. A világ divatrajongói hazugságon kapták Nicola Peltzet, és Victoria Beckham mellett állnak!

Victoria Beckham és Nicola Peltz esküvői ruha körüli drámája.

Forrás: GettyImages

A hírhedt Victoria Beckham és Nicola Peltz esküvői dráma A napokban nagy port kavart a Brooklyn Beckham családi dráma, miután a sztárgyerek Instagram-sztorikban komoly vádakat fogalmazott meg szüleivel szemben.

A Nicola Peltz és Brooklyn Beckham esküvő lassan négy éve volt, 2022 áprilisában. Ez az esemény volt minden drámának az indikátora.

A világ divatrajongói együttesen döbbentek le, amikor Nicola nem Victoria tervezte ruhát viselte a nagy napon. Azóta a pár komoly vádakat fogalmazott meg a szóban forgó anyósról, de a szemfüles rajongók észrevették, hogy hibádzik az általuk kitalált történet.

Január 19-én, hétfőn egy sor hosszú Instagram-sztoriban a 26 éves Brooklyn Beckham reagált a májusban terjedő állításokra, miszerint feszültség alakult ki felesége, Nicola Peltz Beckham és édesanyja, Victoria Beckham között, mert édesanyja nem készítette el felesége ruháját a 2022 áprilisában esedékes esküvőjükre. „Anyám az utolsó pillanatban lemondta Nicola ruhájának elkészítését, annak ellenére, hogy a feleségem nagyon izgatott volt, hogy viselhet egy ő által tervezett ruhát, így kénytelen volt sürgősen új ruhát keresni” – írta Brooklyn. Ez a vád azonban több sebből is vérzik.

Nicola Peltz és Victoria Beckham ruha körüli drámája

A 31 éves Nicola Peltz Beckham végül egy egyedi Valentino ruhát viselt nagy napján. A Vogue akkori cikke szerint a ruha „egy évnyi tárgyalások eredménye” volt a divatház akkori kreatív igazgatójával, Pierpaolo Picciolival, amelynek keretében két alkalommal utaztak a Valentino római székhelyére, és két alkalommal próbálta fel a ruhát az Egyesült Államokban.

Ez a komoly együttműködés nem tekinthető egy utolsó pillanatos csereruhának, mint ahogyan azt Nicola állítja.

Az esküvő után, hónapokkal később Nicola, a Sunday Timesnak adott interjúban azt állította, hogy nincs „viszály” a Beckham családdal. A Victoria Beckham ruha körüli pletykák okát azzal magyarázta, hogy Victoria nem tudta időben elkészíteni a ruhát. Ez azonban nem tűnik igaznak. Tekintve, hogy Victoria ajánlotta fel a lehetőséget, és számra ez nagy divatáttörés lett volna, felmerül a kérdés, hogy miért szalasztotta volna ezt el?