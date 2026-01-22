Tovább gyűrűzik Nicola Peltz és Victoria Beckham esküvői botránya: komoly hazugságot lepleztek le

Most mindenki a Brooklyn Beckham és Nicola Peltz kontra Victoria Beckham drámáról beszél. A fiatalok vádaskodásai azonban nem állnak össze. Mutatunk mindent, amit tudnod kell arról a bizonyos menyasszonyi ruha fiaskóról. A világ divatrajongói hazugságon kapták Nicola Peltzet, és Victoria Beckham mellett állnak!
A hírhedt Victoria Beckham és Nicola Peltz esküvői dráma
- A napokban nagy port kavart a Brooklyn Beckham családi dráma, miután a sztárgyerek Instagram-sztorikban komoly vádakat fogalmazott meg szüleivel szemben.
- A Nicola Peltz és Brooklyn Beckham esküvő lassan négy éve volt, 2022 áprilisában. Ez az esemény volt minden drámának az indikátora.
- A világ divatrajongói együttesen döbbentek le, amikor Nicola nem Victoria tervezte ruhát viselte a nagy napon. Azóta a pár komoly vádakat fogalmazott meg a szóban forgó anyósról, de a szemfüles rajongók észrevették, hogy hibádzik az általuk kitalált történet.
Január 19-én, hétfőn egy sor hosszú Instagram-sztoriban a 26 éves Brooklyn Beckham reagált a májusban terjedő állításokra, miszerint feszültség alakult ki felesége, Nicola Peltz Beckham és édesanyja, Victoria Beckham között, mert édesanyja nem készítette el felesége ruháját a 2022 áprilisában esedékes esküvőjükre. „Anyám az utolsó pillanatban lemondta Nicola ruhájának elkészítését, annak ellenére, hogy a feleségem nagyon izgatott volt, hogy viselhet egy ő által tervezett ruhát, így kénytelen volt sürgősen új ruhát keresni” – írta Brooklyn. Ez a vád azonban több sebből is vérzik.
Nicola Peltz és Victoria Beckham ruha körüli drámája
A 31 éves Nicola Peltz Beckham végül egy egyedi Valentino ruhát viselt nagy napján. A Vogue akkori cikke szerint a ruha „egy évnyi tárgyalások eredménye” volt a divatház akkori kreatív igazgatójával, Pierpaolo Picciolival, amelynek keretében két alkalommal utaztak a Valentino római székhelyére, és két alkalommal próbálta fel a ruhát az Egyesült Államokban.
Ez a komoly együttműködés nem tekinthető egy utolsó pillanatos csereruhának, mint ahogyan azt Nicola állítja.
Az esküvő után, hónapokkal később Nicola, a Sunday Timesnak adott interjúban azt állította, hogy nincs „viszály” a Beckham családdal. A Victoria Beckham ruha körüli pletykák okát azzal magyarázta, hogy Victoria nem tudta időben elkészíteni a ruhát. Ez azonban nem tűnik igaznak. Tekintve, hogy Victoria ajánlotta fel a lehetőséget, és számra ez nagy divatáttörés lett volna, felmerül a kérdés, hogy miért szalasztotta volna ezt el?
A divatrajongók szerint Nicola csak be akarta sározni anyósát, és a háttérben készülődő Valentino ruhát akarta inkább viselni. A Valentino Haute Couture ruha egy letisztult, minimalista darab, amely inkább időtálló, mint divatos volt. Saját szavai szerint Valentino mindig is az első választása volt. Nem volt utolsó pillanatban történő váltás. Nem volt pánikszerű próbafitting. Érdekes, hogy Nicola és Brooklyn négy évvel később mégis ezt a vádat vágja Victoria fejéhez. Divatszemszögből nagyon úgy tűnik, hogy Victoria ruháját elvetették, mert Nicola Valentino menyasszony akart lenni mindig is.
Ugyanakkor fontos megjegyezni azt is, hogy Victoria Beckham már rég nem tervez esküvői ruhákat, így egy általa tervezet egyedi, couture ruha nagyon nagy jelentéssel bírt, és ezt a divatrajongók is tudták. Valószínűleg soha nem tudjuk meg, milyen ruhát tervezett Victoria Beckham, és hogy mi zajlott le kettejük között pontosan. A Brooklyn Beckham családi dráma négy év után is folytatódik. De egy biztos, a divatvilág nem hisz Nicolának az esküvői ruha botránnyal kapcsolatban!
