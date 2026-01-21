Kínos és árulkodó videó került elő a Beckham családról: Victoria és Nicola le se tagadhatnák, hogy utálják egymást

A közösségi médiában újra felbukkant egy korábbi videó, amelyen Brooklyn Beckham, felesége, Nicola Peltz Beckham és Victoria Beckham is látható a Beckham című Netflix-dokumentumfilm 2023. októberi londoni premierjén. A felvétel mindössze egy nappal azután került elő, hogy a 26 éves Brooklyn hosszú Instagram-üzenetekben részletezte a szüleitől való elszakadás okait. Nos, hogy kinek van igaza és miben, csak ők tudják, de hogy a Beckham család tagjai között már két éve sem volt rendben minden, az biztos.

A Beckham családban már két éve is feszültségek voltak, csak éppen senki nem beszélt azokról.

Forrás: Getty Images

Korábbi, vörös szőnyeges felvételek kerültek elő a Beckham családról. A feszültség tapintható Nicola és Victoria között.

Brooklyn Beckham, David és Victoria legidősebb gyereke, január 19-én, hétfőn egy hosszú bejegyzést osztott meg a közösségi médiában arról, hogy miért nem akar kibékülni a családjával.

Többek között azt állította, hogy szülei nem tekintették családtagnak a feleségét.

A Beckham család vörös szőnyeges jelenete új értelmet nyert

Az alábbi videó a Beckham című Netflix-dokumentumfilm 2023 októberi londoni premierjén készült. A felvételen az 50 éves David Beckham a vörös szőnyeg egyik végén áll, mellette az 51 éves Victoria Beckham. A 26 éves Brooklyn az édesanyja mellett látható, míg 31 éves felesége, Nicola Peltz Beckham a kép másik végén helyezkedik el. A négyfős csoport együtt pózol a kamerák előtt, miközben a család többi gyermeke is jelen van, ők azonban nem szerepelnek a videón. A felvételen Victoria átlósan, Brooklynnal szemben előrelép és kicsit hátat is fordít neki. Nicola szinte magányosan pózol, majd egy pillanatban Brooklyn közelebb húzza magához a feleségét. A jelenet önmagában is kínos, de a mostani nyilatkozatok fényében sokak szerint a testbeszéd és a családtagok között lévő távolság és az, hogy ki, hol áll is a családon belüli feszültségekre utalhatnak.

Kevés az esély a békülésre

A felvétel újbóli felbukkanása közvetlenül követte Brooklyn Instagram-sztorijaiban közzétett, több részből álló bejegyzéseit, amelyekben a családi konfliktus hátteréről írt és leszögezte, nem hagyja, hogy anyja és apja irányítsa, és nem is akar kibékülni velük. Bennfentesek beszámolói alátámasztják Brooklyn szavait, van, aki azt állítja, kicsi az esély, hogy a családban helyre álljon a béke. A család egyik ismerőse kiemelte, maximum akkor áll szóba Brooklyn újra a szüleivel, ha azok belátják, mit tettek és nyilvánosan bocsánatot kérnek.