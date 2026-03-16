Ezen az ételen jobban kiakadnak egy olasz étteremben, mint az ananászos pizzán: nem kellene léteznie

Az olasz konyha meghódította az egész világot, ám az egyik legnépszerűbb olasz étel létjogosultsága mégis kérdéses. Nem másé, mint az ínycsiklandó bolognai spagettié. Csakhogy, aki Bologna dicső városfalai között beül egy étterembe és ezt az ételt akarja rendelni, furcsa pillantásokat kap. Ugyanis ez tésztaétel valójában nem létezik. Vajon milyen gasztronómiai összeesküvés áll a háttérben? Felgöngyölítjük a hozzávalókat!

A bolognai spagetti egy disszonáns ételkoncepció.

A bolognai spagetti rejtélye Olaszországban nem létezik olyan étel, hogy bolognai spagetti.

Az olasz konyhának tulajdonított komfortétel eredetét máshol kell keresni.

Miért nem létezhet bolognai spagetti?

Noha mind a bolognai szósz, mind a spagetti megtalálhatók az olasz konyhában, keresztezésük nagyobb megrökönyödést váltana ki egy itáliai hazafiból, mintha kivit kérnénk a pizzára. Aki kicsit is behatóbban ismeri az olasz konyhát és a csizmán töltött nyaralásai során kiszabadult a turistagettók szorításából, felismerheti, hogy az ország autentikus ételei meghatározott szabályok mentén alakulnak.

Minden régiónak megvan a maga sajátos tésztafajtája, ám nagyon nem mindegy, hogy melyiket milyen szószokkal párosítjuk. A farfalle például tésztasaláták és raguk tökéletes kiegészítője, míg a fetuccini a darabosabb szószok mellé a legjobb, mivel a hosszú csíkokon könnyedén megtapad az ízletes tésztaszósz. És pontosan ezen okból kifolyólag nem passzol a spagetti és a bolognai szósz.

Ugyanis az eredeti recept, a ragù alla bolognese darált marhahúst, zellert, répát, hagymát is bőségesen tartalmaz, ami lecsusszan a vékony spagettiről.

Bolognában pontosan ezért a szélesebb fetuccine a szósz kiegészítője, de a lasagnéba is előszeretettel töltik. Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a spagetti nem is igazán elterjedt az Emilia-Romagna régióban melynek a város adja székhelyét.

Az olasz konyha nem létező nemzetközi sztárja

A legkorábbi recept egy bolognai szószos tésztáról a 18. század végéről, melyet a későbbi VII. Pius pápa szakácsa készített az akkor még bíborosként dolgozó egyházi személynek. Az eredeti „bolognai spagetti receptje" marhahússal készült, szélesmetélt társaságában szolgálták fel és később többféle verziója is megjelent. Egyes helyeken például nem tettek bele paradicsomot, de vargánya, máj, tejszín is felmerülhet a hozzávalók között.