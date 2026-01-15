A Spar heti akciójában igazi kincsre bukkantunk. Január 15. és 21. között mindössze 9999 forintért kapható egy praktikus rizsfőző, amely nemcsak megkönnyíti a főzést, hanem Ázsia ízeit is elhozza az otthoni konyhákba. Mutatjuk, milyen akciókat kínál a Spar a következő napokban!

Ázsia ízei a Sparban: január 15-21 között is megéri betérni

Fotó: SPAR

A Spar most Ázsia ízeit is elhozza az üzleteibe

Igazi kincsre bukkantunk a Spar heti akciójában. A hazánkban 35 éve jelen lévő kiskereskedelmi lánc január 15-től 21-ig számos élelmiszert és háztartási terméket kínál kedvező áron, közte egy praktikus rizsfőzőt.

A Spar most kedvező áron, mindössze 9999 forintért kínál egy GOURMETmaxx rizsfőzőt. A 400 W teljesítményű, 1 literes GOURMETmaxx rizsfőző kivehető, tapadásmentes főzőedénnyel rendelkezik, gőzölő- és melegen tartó funkcióval van ellátva. A készülék rizs és tojás főzésére, valamint zöldségek, például brokkoli, paprika, sárgarépa párolására szolgál.

Így főzhetünk tökéletes rizst

Ha beszereztük ezt a kis praktikus konyhai eszközt, akkor már csak ezeket az apró trükköket kell bevetni, hogy tökéletes, azaz pergős rizst főzzünk. A Mindmegette Maestrója, Heni Nguyen mutatott egy ősi praktikát, amivel bármelyik rizsből finom köret készíthető:

Heni először is többször is átmossa a rizst, amíg a víz tiszta nem lesz. Mint mondja, az átmosás során kiázik a rizsből a keményítő, amit ők csak kosznak hívnak.

Ezután mehet az átmosott rizs a rizsfőzőbe, majd annyi vizet kell ráönteni, hogy ép csak egy ujjnyi vastagon lepje el a rizst. Ez a mérce az ősi ázsiai trükk, tehát nem kell bögrével sem méricskélni a mennyiséget, ugyanis bármekkora adag esetében alkalmazható.

Ezután nincs más hátra, mint bekapcsolni a gépet, só sem kell hozzá.

Ázsiába kalauzol a Spar

A Sparba most nem csak a rizsfőző miatt érdemes betérni, hiszen egész héten nagy akciók lesznek. Most számos gyümölcs- és zöldség, hús- és tejtermék, pékáru, ital, valamint háztartási termék közül érdemes válogatni.

Az eheti akciós újság pontos tájékoztatást ad arról, hogy mennyire kedvezőek az árak, van, amit akár 30 százalékkal is olcsóbban lehet megvásárolni. Ha van kisállatunk, akkor nekik is most érdemes feltankolni finomságokból, hiszen egyes termékekre 25 százalékos kupon használható fel.