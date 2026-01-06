Tarr Béla a mai magyar film egyik legismertebb, legtöbbet hivatkozott rendezője volt, Jancsó Miklós és Szabó István mellett a nemzetközi kritika is a legjelentősebb magyar alkotók között tartotta számon.

Meghalt Tarr Béla

Tarr Béla maradandót alkott

A hetvenes évek közepétől a kétezres évek elejéig épülő életműve kelet-európai hétköznapokból indult ki, de mindig az emberi méltóság, a kiszolgáltatottság és a reménytelenségben is felvillanó remény lehetőségét kutatta Tarr Béla. A Családi tűzfészek, a Kárhozat, a Sátántangó vagy A torinói ló mind ennek a következetes, könyörtelen, mégis mélyen együttérző világlátásnak a részei.

Tarr Béla Pécsen született, színházi közegben nőtt fel: édesapja az Operaház díszlettervezőjeként, édesanyja, Tarr Mari színházi súgóként dolgozott. Tarr Béla amatőrként kezdett filmezéssel foglalkozni. 1977-től a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt rendezői szakon. 1981–1990 között a Mafilm rendezője, 1981-ben más rendezőkkel közösen megalapította a Társulás Stúdiót, amely négy évig működött - írja a Borsonline.

