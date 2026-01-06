Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 6., kedd Boldizsár

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász rendező Tarr Béla
Life.hu
2026.01.06.
Hetvenéves korában meghalt Tarr Béla filmrendező, a kortárs magyar filmművészet egyik nemzetközileg is nagyra tartott alakja. Munkáiban – a Családi tűzfészektől a Kárhozat és a Werckmeister harmóniák emblematikus jelenetein át fő művéig, a Sátántangóig – filmjeiben kelet-európai sorsokból mindenki számára érthető, általános érvényű történeteket formált.

Tarr Béla a mai magyar film egyik legismertebb, legtöbbet hivatkozott rendezője volt, Jancsó Miklós és Szabó István mellett a nemzetközi kritika is a legjelentősebb magyar alkotók között tartotta számon. 

Meghalt Tarr Béla
Meghalt Tarr Béla
Forrás: Borsonline

Tarr Béla maradandót alkott

A hetvenes évek közepétől a kétezres évek elejéig épülő életműve kelet-európai hétköznapokból indult ki, de mindig az emberi méltóság, a kiszolgáltatottság és a reménytelenségben is felvillanó remény lehetőségét kutatta Tarr Béla. A Családi tűzfészek, a Kárhozat, a Sátántangó vagy A torinói ló mind ennek a következetes, könyörtelen, mégis mélyen együttérző világlátásnak a részei.

Tarr Béla Pécsen született, színházi közegben nőtt fel: édesapja az Operaház díszlettervezőjeként, édesanyja, Tarr Mari színházi súgóként dolgozott. Tarr Béla amatőrként kezdett filmezéssel foglalkozni. 1977-től a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt rendezői szakon. 1981–1990 között a Mafilm rendezője, 1981-ben más rendezőkkel közösen megalapította a Társulás Stúdiót, amely négy évig működött - írja a Borsonline

További friss híreink:

Szívfacsaró búcsú: kisfia születésnapjáról posztolt utoljára a 34 évesen elhunyt Dudás Miki

Utolsó bejegyzésében kisfiát köszöntötte születésnapja alkalmából Dudás Miki. A 34 éves egykori kajakos január 5-én halt meg, két kisgyereket hagyott maga után.

Kőkemény téli időjárás: két vármegyére narancs figyelmeztetést adtak ki, itt várható a legtöbb hó

Az ország délkeleti nagy részén kedd éjfélig újabb jelentős havazás várható, többfelé 5–15 centiméter friss hóval. A HungaroMet Zrt. emiatt Baranya és Bács-Kiskun vármegyére másodfokú, narancssárga figyelmeztetést adott ki.

Ashley Tisdale vallomása: „A sztáranyukák kiközösítettek és megaláztak"

A High School Musical sztárja nemrég életet adott második gyermekének. Ashley Tisdale kétszeres édesanyaként bekerült egy sztármamikból álló csapatba, akik szinte közösen nevelik a gyermekeiket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu