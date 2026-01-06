Kőkemény téli időjárás: két vármegyére narancs figyelmeztetést adtak ki, itt várható a legtöbb hó

A meteorológiai szolgálat kedden kiadott veszélyjelzése szerint a reggeli órákra keleten fokozatosan gyengül, majd megszűnik a csapadék, ezt követően azonban délnyugat felől újabb kiterjedt csapadékzóna érkezik. Ennek hatására – az északnyugati országrészt leszámítva – ismét számottevő havazás alakul ki, a délkeleti kétharmadon estig helyenként térdig érhet a hó, igazi téli időjárás jön – írja a Köpönyeg.

Időjárás: erős hazavásra kell számítanunk kedden is

A hőmérséklet a nap folyamán a legtöbb helyen fagypont alatt marad, csak a keleti határ közelében emelkedhet 0 fok fölé. A frissen lehullott hó így tartósan megmarad, az úttestek síkossá, jegessé válhatnak. A déli megyékben szerda reggelig 20 centiméternél több friss hó is összegyűlhet.

Kedden napközben a megélénkülő, helyenként megerősödő északnyugati szél elsősorban a Dunántúl nyugati felén okozhat hófúvást. Estétől az északkeleti térségben is megerősödhet az északi, északkeleti szél, ott is számítani lehet a friss hó hordására.

Időjárás-előrejelzés: ebben a két vármegyében várják a legtöbb havat

Másodfokú, narancssárga figyelmeztetés van érvényben a havazás miatt Baranya és Bács-Kiskun vármegyében, ahol 24 óra alatt 20 centiméternél is több friss hó hullhat. Az ország többi részén elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés érvényes kedd éjfélig, mivel 12 óra alatt 5 centiméternél nagyobb hó is lehullhat.

Az előrejelzés szerint napközben ónos csapadék nem valószínű, estétől azonban a keleti határ közelében ismét előfordulhat átmeneti ónos eső.

