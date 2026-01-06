Szívfacsaró búcsú: kisfia születésnapjáról posztolt utoljára a 34 évesen elhunyt Dudás Miki

Dudás Miki váratlanul hunyt el, holttestét a lakásában találták meg. A tragikus hírt elsőként a Borsonline közölte, később a rendőrség is közleményt adott ki. Tájékoztatásuk szerin: 1 óra 22 perc körül holtan találtak egy 34 éves férfit, a helyszínen a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai megkezdték a szemlét és a körülmények tisztázását. Később azt közölték: bűncselekmény gyanúja nem merült fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálják a halál okát.

Dudás Miki a kisfiáról posztolt utoljára

Fotó: Mediaworks archív

Dudás Miki utolsó posztja a kisfiához szólt

A korábbi olimpikon két kisgyermeket hagyott maga után: kislánya, Nara 2019-ben született, kisfia, Miló pedig 2022-ben. Utolsó nyilvános posztjában is a családja állt a középpontban: tavaly ősszel Miló harmadik születésnapjáról emlékezett meg, egy közös fotó kíséretében.

„3 éves vagy, Drága Kincsünk! Büszke és szerencsés ember vagyok, hogy az Apukád lehetek” – írta akkor Dudás Miklós.

Ezt lehet tudni eddig Dudás Miki haláláról: Hétfő délelőtt holtan találtak rá Dudás Mikire XVIII. kerületi, második emeleti lakásában; a rendőrség nem talált idegenkezűségre utaló jelet.

A hatóságokat egy közeli családtag értesítette, a lakást zárszakértő nyitotta fel, ekkor bukkantak a 34 éves egykori kajakos holttestére, aki feltehetően már korábban elhunyt.

A társasház udvarába 15:15 körül érkezett a temetkezési vállalat autója, nagyjából 25 perccel később – sűrű havazásban – szállították el a világbajnok testét.

A hazai sztárvilágból is sokan búcsúznak tőle; többek között Kiszel Tünde és Kucsera Gábor is megemlékeztek róla.

Dudás Miki az édesapja után alig egy évvel halt meg; két kisgyermeket hagyott maga után: hatéves kislányát és hároméves kisfiát.

