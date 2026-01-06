Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Szívfacsaró búcsú: kisfia születésnapjáról posztolt utoljára a 34 évesen elhunyt Dudás Miki

tragédia gyász poszt Dudás Miki
2026.01.06.
Utolsó bejegyzésében kisfiát köszöntötte születésnapja alkalmából Dudás Miki. A 34 éves egykori kajakos január 5-én halt meg, két kisgyereket hagyott maga után.

Dudás Miki váratlanul hunyt el, holttestét a lakásában találták meg. A tragikus hírt elsőként a Borsonline közölte, később a rendőrség is közleményt adott ki. Tájékoztatásuk szerin: 1 óra 22 perc körül holtan találtak egy 34 éves férfit, a helyszínen a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai megkezdték a szemlét és a körülmények tisztázását. Később azt közölték: bűncselekmény gyanúja nem merült fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálják a halál okát.

Dudás Miki a kisfiáról posztolt utoljára
Fotó: Mediaworks archív 

Dudás Miki utolsó posztja a kisfiához szólt

A korábbi olimpikon két kisgyermeket hagyott maga után: kislánya, Nara 2019-ben született, kisfia, Miló pedig 2022-ben. Utolsó nyilvános posztjában is a családja állt a középpontban: tavaly ősszel Miló harmadik születésnapjáról emlékezett meg, egy közös fotó kíséretében.

„3 éves vagy, Drága Kincsünk! Büszke és szerencsés ember vagyok, hogy az Apukád lehetek” írta akkor Dudás Miklós. 

Ezt lehet tudni eddig Dudás Miki haláláról:

  • Hétfő délelőtt holtan találtak rá Dudás Mikire XVIII. kerületi, második emeleti lakásában; a rendőrség nem talált idegenkezűségre utaló jelet.
  • A hatóságokat egy közeli családtag értesítette, a lakást zárszakértő nyitotta fel, ekkor bukkantak a 34 éves egykori kajakos holttestére, aki feltehetően már korábban elhunyt.
  • A társasház udvarába 15:15 körül érkezett a temetkezési vállalat autója, nagyjából 25 perccel később – sűrű havazásban – szállították el a világbajnok testét.
  • A hazai sztárvilágból is sokan búcsúznak tőle; többek között Kiszel Tünde és Kucsera Gábor is megemlékeztek róla
  • Dudás Miki az édesapja után alig egy évvel halt meg; két kisgyermeket hagyott maga után: hatéves kislányát és hároméves kisfiát.

