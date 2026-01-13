40-szer fenekelték el Timothée Chalamet-t és még tetszett is neki

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ha azt hitted, hogy a pingpong unalmas sport... várd ki míg Marty Supreme megmutatja magát. Mi már tűkön ülve várjuk Timothée Chalamet új filmjét, de addig is, hogy senki se maradjon content nélkül: íme Timmy elfenekelésének története.

Hollywoodban már megszokhattuk, hogy a sztárok különféle extrém dolgokra hajlandók a kamera előtt, de Timothée Chalamet új szintre emelte ezt, méghozzá a Josh Safdie rendezte Marty Supreme egyik jelenetében. Ugyanis a film forgatásán 40-szer fenekeltél el egy valódi pingpong-ütővel a fiatal, hormonbajszos színészt. 

Mindent egy szerepér! Timothée Chalamet popsija megsínylette a Marty Supreme forgatását

Kevin O’Leary, a „Shark Tank” hírhedt befektetője, most először lépett színpadra (vagyis kamera elé), és rögtön egy igazán szokatlan jelenettel debütált. Ő alakítja Milton Rockwellt, a sikeres tollgyárost, aki a nyugdíjas színésznő, Kay Stone (igen, Gwyneth Paltrow) férje. Marty, miután bonyodalmakba keveredik Kay-jel, rájön, hogy Milton lehet az útja a tokiói világversenyig – ám a siker ára egy elég kínos „büntetés”. És itt most nem a bajusznövesztésről van szó.

Timothée Chalamet mindent bevállal 

A Varietynek adott interjúban O’Leary mesélte el a kulisszatitkot. Chalamet-nek lehetősége lett volna kihagyni a fenekeléses jelenetet, de a 30 éves színész ragaszkodott hozzá, hogy saját fenekét használja.

 „Nem akarta valaki más fenekét megörökíteni a filmvásznon” − mondta O’Leary.

 És ha ez nem lenne elég, a kezdeti puha ütő az első csapásnál darabokra tört, így a sztár tényleg a valódi pingpong-ütővel kapta.

A forgatás nem volt rövid

Safdie rendező körülbelül 40 felvételt követelt, és hajnali 4-ig tartott a forgatás. O’Leary szerint ez a jelenet a „megaláztatás csúcspontja” Marty számára, ami nélkülözhetetlen volt a karakter fejlődéséhez. 

„Annyira bosszantott a srác, és annyiszor sértett meg, hogy a fájdalomnál nincs nagyobb igazságszolgáltatás”

 - viccelődött O’Leary. És lássuk be, a kamera szerencsére mindezt rögzítette, mert Chalamet valóban végigcsinálta, mint egy igazi profi.

Igazi sikerfilm

A Marty Supreme az amerikai mozikban már most nagy siker lett. A kritikusok eleve lelkesedtek az életrajzi dramedyért, és a Golden Globe-on három kategóriában is jelölték. És Chalamet pedig el is hozta a legjobb férfi főszereplő díját, megelőzve George Clooney-t és Leonardo DiCapriót. A magyar nézők február 5-től élvezhetik a filmet a mozikban – érdemes lesz beülni, még ha kicsit kínosan is nevetünk majd a pingpong-ütős jeleneten.

Marty Supreme az év filmje lesz

Timothée Chalamet a Marty Supreme egyik legemlékezetesebb jelenetében saját fenekét adta egy pingpong ütőnek, és ragaszkodott ahhoz, hogy ne legyen dublőrje. Kevin O’Leary színészi debütálása, a sok órán át tartó forgatás és Safdie rendező precíz munkája mind hozzájárultak a jelenet humánus, mégis szórakoztató hatásához. A film az amerikai mozikban nagy sikert aratott, Chalamet Golden Globe-ot nyert, és itthon 2026. február 5-től látható.

