Leonardo DiCaprio ellopta a show-t a Golden Globe-on: új királya lett a legkínosabb díjátadós girmaszoknak

Leonardo DiCaprio 2026-ban új szintre emelte a Golden Globe-díjátadós jelenlét fogalmát. Nem azért, mert nagy beszédet mondott, nem azért, mert botrányt kavart, hanem mert egyszerűen… ott volt. Mint egy nagyon drága, nagyon elegáns, Oscar-díjas dísznövény, akit időnként megöntöztek egy kameraváltással.

Leonardo DiCaprio és Timothée Chalamet fotója talán a Golden Globe legkínosabb képére sikerült.

Forrás: Getty Images

Leonardo DiCaprio arckifejezései vitték el a show-t a Golden Globe-on Leonardo DiCaprio idén gyakorlatilag bútordarabként vett részt a Golden Globe-on.

Egyetlen valódi hozzájárulása az esthez: a legendás grimaszai.

Leonardo DiCaprio mém lett.

Ben Affleck hivatalosan leváltva, a mémkorona új gazdára talált.

A Golden Globe fényűző, Beverly Hills-i ceremóniáján DiCaprio az Egyik csata a másik után csapatával foglalt helyet, a film pedig bezsebelte a legjobb film, legjobb forgatókönyv, legjobb rendező díját, Leo pedig egy legjobb színész... jelölést, merthogy a díjat elvitte előle a fiatal Timothée Chalamet. Persze, a sok jelölés is papíron lenyűgöző – a gyakorlatban viszont a színész legemlékezetesebb alakítását nem a vásznon, hanem a nézőtéren nyújtotta.

A szmokingos sztár édesanyja, Irmelin Indenbirken és Sean Penn társaságában ült, miközben a kamerák rendszeresen elkapták azt, amit DiCaprio a legjobban csinált azon az estén: reagált. Szemöldökét felhúzta, oldalra sandított, gyanúsan méregetett más asztalokat, majd hirtelen ujját az ajkára tapasztotta, mintha egy rosszul titkolt összeesküvés részese lenne. Ezután nevetett. Hangosan. Nagyon hangosan.

Egy reklámszünet alatt készült felvétel végképp bebetonozta a státuszát: Leo saját szemére mutatott, majd valakire a tömegben, jelezve, hogy „látlak”. Integetett, tapsolt, furcsa arcokat vágott, mintha épp most fedezte volna fel a koffein hatását. Az internet pedig azonnal reagált.

„Ez a leganimáltabb Leo, akit valaha láttam” – írta egy felhasználó az X-en, míg mások szerint „történelmi pillanat”, mert DiCaprio általában mindent megtesz, hogy láthatatlan maradjon nyilvános eseményeken. Maszk, napszemüveg, minimális mimika – ehhez képest a Golden Globe-on konkrétan egy élő mémgenerátorrá vált.