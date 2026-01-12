Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Golden Globe 2026

Golden Globe 2026: Timothée Chalamet legyőzte Clooneyt és DiCapriót, majd a szerelméhez szólt

Golden Globe 2026 kylie jenner beszéd Timothée Chalamet
Horváth Angéla
2026.01.12.
Timothée Chalamet pályafutása egyik legfontosabb elismerését vehette át a Golden Globe-gálán: a színész a legjobb férfi főszereplő díját nyerte el musical/vígjáték kategóriában. A díj átvételekor nemcsak a szakmának, hanem a hozzá legközelebb állóknak is üzent: beszédében külön köszönetet mondott szüleinek és szerelmének, Kylie Jennernek is.

A Marty Supreme 30 éves sztárját január 11-én, vasárnap este szólították a Beverly Hilton színpadára Los Angelesben, mint a legjobb férfi főszereplő kategória nyertesét. Amikor kimondták a nevét, Timothée Chalamet megcsókolta barátnőjét, Kylie Jennert. Beszédében többek között arról szólt, mennyire sokat jelent számára az a sok támogatás, amelyet a karrierje során kapott.

Timothée Chalamet a Golden Globe színpadán
Timothée Chalamet a Golden Globe színpadán
Forrás: Getty Images
  • A 2025-ös Golden Globe-díjátadón Timothée Chalamet nyerte a legjobb férfi színész díját musical vagy vígjáték kategóriában a Marty Supreme című film főszerepéért.
  • Timothée Chalamet mellett a kategória jelöltjei voltak még George Clooney, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Lee Byung-hun és Jesse Plemons.
  • Chalamet köszönőbeszédében külön megemlítette szüleit és párját, Kylie Jennert, aki vele együtt vett részt a gálán.

Timothée Chalamet beszéde a Golden Globe-on: ismét megemlítette Kylie Jennert

A színész beszédében felidézte gyerekkorát is, és elmondta, édesapjától tanulta meg, mennyi fontos dolog a hála. Úgy fogalmazott, mindig arra tanították, legyen hálás azért, amije van, és ez segítette abban is, hogy korábban díj nélkül is emelt fővel távozzon az ilyen estekről. Azt is hozzátette: nem lenne őszinte, ha azt mondaná, hogy azok a pillanatok ne tették volna még értékesebbé a mostani elismerést. Végül szüleihez és partneréhez szólva azt mondta: nagyon szereti őket, és hálás a támogatásukért. Kylie Jenner a nézőtéren ülve mosolyogva fogadta az üzenetet, és meghatódva figyelte Chalamet beszédét. A színész a film alkotói és a vele együtt jelölt kollégák előtt is tisztelgett, hangsúlyozva, megtiszteltetés volt számára ilyen erős mezőnyben versenyezni.

@goldenglobes The #GoldenGlobes ♬ original sound - Golden Globes

 

Timothée Chalamet élő adásban vallott szerelmet Kylie Jennernek a Critics’ Choice-gálán

Timothée Chalamet nemcsak a zsűrit, hanem a nézőket is levette a lábáról a 2026-os Critics’ Choice Awards-on pontosan egy hete: miután átvette a legjobb színésznek járó díjat, a színpadról, kamerák kereszttüzében vallott szerelmet barátnőjének, Kylie Jennernek. Akor azt is részletezte, mennyit jelent neki a három éve tartó kapcsolatuk. Megköszönte, hogy a szerelme biztos hátteret teremtett számára, majd kimondta: szerelmes belé, és nélküle nem jutott volna idáig, szívből hálás neki mindenért. Kylie akkor is mosollyal az arcán, hallgatta a szerelme szavait, majd visszasúgta: „Szeretlek”.

@life.hu_official

Élőben vallott szerelmet Timothée Chalamet Kyle Jennernek A színész a 2026-os Critics Choice Awards gálán minden nő álmát váltotta valóra, amikor a legjobb férfi főszereplő díjat átvéve a színpadon vallott szerelmet kedvesének. #life #timothéechalamet #kyliejenner #criticschoiceawards #love #relationship #hollywood

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

