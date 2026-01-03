Tommy Lee Jones lányának többször is meggyűlt a baja rendőrséggel a halála előtt

Friss hírek érkeztek Tommy Lee Jones lányáról. Kiderült, hogy Victoria Kafka Jonest a halála előtt 6 hónappal a rendőrség letartóztatta családon belüli erőszak miatt. Sajtóhírek szerint nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor őrizetbe vették a tragikusan fiatalon elhunyt nepo babyt.

Elhunyt Tommy Lee Jones lánya, Victoria Kafka Jones

Victoria Kafka Jones halála: Tommy Lee Jones lánya meghalt : holttestét egy Mason Street-i hotelben találták meg.

: holttestét egy Mason Street-i hotelben találták meg. A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A 34 éves Victoria fiatalon színészként is kipróbálta magát, több alkotásban is együtt szerepelt az édesapjával, például a Men In Black második részében.

második részében. Úgy tudni, hogy Victoriához a szálloda egyik vendége hívta ki a mentőket , miután öntudatlan állapotban talált rá a hotel 14. emeletén.

, miután öntudatlan állapotban talált rá a hotel 14. emeletén. Sajtóhírek szerint nem találtak bűncselekményre utaló jeleket a helyszínen.

Victoria Kafka Tommy Lee Jones és Kimberlea Cloughley kisebbik gyermeke volt.

és Kimberlea Cloughley kisebbik gyermeke volt. Nem sokkal később kiderült, hogy a sztárcsemetét többször is letartóztatták az évek során családon belüli erőszak és kábítószer-birtoklás miatt.

Tommy Lee Jones lányát többször is letartóztatták

A Page Six információ szerint legutóbb hat hónappal a halála előtt vette őrizetbe a rendőrség Victoriát és családon belüli erőszakkal gyanúsították őt. A fiatal színésznő ártatlannak vallotta magát az ügyben. Néhány hónappal korábban kábítószer-birtoklás miatt vették őrizetbe, valamint azért, mert ellenállt a rendőri intézkedésnek. Egyik esetben sem ismerte el a bűnösségét. Kiderült továbbá az is, hogy az első rendőrségi ügye egészen 2011-ig nyúlik vissza, amikor lopás miatt tartóztatták le San Antonióban. Ebben az ügyben később ejtették a vádakat ellene.