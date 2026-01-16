Kijött és óriásit szólt az új Múmia-film előzetese – Sokkal sötétebb, mint vártuk

A horrorrajongók elégedetten dőlhettek hátra, hiszen az új Múmia-film előzetese alapján sokkal sötétebb és hátborzonatóbb történetre számíthatunk, mint amit a Brendan Fraser-féle kalandfilmek nyújtottak korábban.

Lee Cronin rendezi az új Múmia-filmet.

Forrás: Getty Images North America

Kijött az új Múmia-film előzetese, ami igencsak hátborzongatóra sikerült.

Ennek a filmnek semmi köze nincs a Brendan Fraser főszereplésével készült kalandfilmekhez.

Az új horrormozit Lee Cronin rendezte.

Alább megtekintheted a hivatalos előzetest!

Az új Múmia-film előzetese nagyon hátborzongatóra sikerült

A Universal stúdió a Blumhouse-szal együttműködve küld a mozikba egy új Múmia-filmet, aminek semmi köze nem lesz a Brendan Fraser főszereplésével készült kalandfilmekhez. A The Mummy című film kőkemény horror lesz, abból is a leghátborzongatóbb féle. A rendezői székbe Lee Cronin dirigált, akinek a nevét elsősorban a 2023-as Gonosz halott: Az ébredés című filmről ismerhetik a horrorrajongók. A direktorban annyira bízik a stúdió, hogy még a nevét is beletették a film eredeti címébe: így lett Lee Cronin's The Mummy a film hivatalos címe.

Miről fog szólni az új Múmia-franchise?

A sztori középpontjában egy kislány áll, aki egy nap eltűnik a sivatagban. A szülők meggyászolják a gyermeküket, és igyekeznek túllépni a szörnyű tragédián, ami nagy nehezen sikerül is. Azonban nyolc évvel később a lányuk újra felbukkan – csaképp múmiaként egy szarkofágból kerül elő. Ezután pedig valóságos rémálom veszi kezdetét.

„A film valójában egy nagy rejtély, egy logikai feladvány. Számomra azok a történetek igazán izgalmasak, amelyek létező titkokhoz és rejtett jelentésekhez kapcsolódnak – ez a vonzalom gyerekkori érdeklődésemből, különösen az egyiptomi kultúra iránti rajongásomból ered. Olyan filmet szerettem volna létrehozni, amely mélyen eltemetett titkokat tár fel, és olyan összefüggéseket mutat meg, amelyek az átlagember számára rejtve maradnak” – nyilatkozta Lee Cronin az IGN-nek.

Készül egy új film Brendan Fraserrel is

A kétezres évek elején a vegyes kritikai fogadtatás ellenére igazi kasszasikernek számított A múmia. A nézők odavoltak Rachel Weisz és Brendan Fraser párosáért és az első rész világszerte több mint 420 millió dollár bevételt hozott. Az eredetinek számító filmek két folytatást is megéltek, majd később Tom Cruise főszereplésével próbálta meg újraéleszteni a franchise-t az Universal, de ez csúfos bukta lett. Nemrég mi is beszámoltunk róla, hogy hamarosan elkészülhet a A Múmia 4, amelynek a forgatókönyvét David Coggeshall írja és az eredeti alkotói csapatból többen is visszatérnek a projektbe, mint például Sean Daniel producer, William Sherak vagy Paul Neinstein. A cselekményről egyelőre még keveset tudni, ám biztos, hogy nem egy reboot lesz, hanem egy klasszikus folytatás, ami állítólag teljesen figyelmen kívül hagyja majd a harmadik rész eseményeit és a főszerepekben visszatér Rachel Weisz és Brendan Fraser is.